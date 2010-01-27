MSI yeni netbook modeli Wind U135'i satışa sunuyor

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MSI netbook seçeneklerine bir yenisini daha ekliyor. Firmanın Wind serisi altında hazırladığı U135 isimli yeni netbook, Pine Trail kod adlı ikinci nesil Atom platformunu temel alıyor. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10-inç ekranın kullanıldığı mini-bilgisayar, 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alıyor ve 1GB bellekle geliyor.

Sabit disk olarak 160GB ve 250GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulan Wind U135, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen GMA 3150 IGP'sini kullanıyor. 3 veya 7 hücreli pil ile alınabilen ve pil tercihine bağlı olarak 7 saate kadar pil ömrü sunabilen yeni netbookta, görüntü aktarımı içinse D-Sub konnektörüne yer veriliyor.

Diğer özellikleri arasında 1.3 megapiksel çözünürlüğünde internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu, 10/100 Ethernet ve WiFi gibi detaylara yer verilen Wind U135, chicklet formundaki aralıklı tuş dizilimine ve dört farklı renk seçeneğine sahip olan MSI Wind U135, 310-330$ arasında değişen fiyatlarla Amerika'da pazara sunuluyor.