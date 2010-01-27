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MSI yeni netbook modeli Wind U135'i satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI yeni netbook modeli Wind U135'i satışa sunuyor
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MSI netbook seçeneklerine bir yenisini daha ekliyor. Firmanın Wind serisi altında hazırladığı U135 isimli yeni netbook, Pine Trail kod adlı ikinci nesil Atom platformunu temel alıyor. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10-inç ekranın kullanıldığı mini-bilgisayar, 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alıyor ve 1GB bellekle geliyor.

Sabit disk olarak 160GB ve 250GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile sunulan Wind U135, ekran kartı olarak işlemciye entegre olarak gelen GMA 3150 IGP'sini kullanıyor. 3 veya 7 hücreli pil ile alınabilen ve pil tercihine bağlı olarak 7 saate kadar pil ömrü sunabilen yeni netbookta, görüntü aktarımı içinse D-Sub konnektörüne yer veriliyor.

Diğer özellikleri arasında 1.3 megapiksel çözünürlüğünde internet kamerası, çok formatlı kart okuyucusu, 10/100 Ethernet ve WiFi gibi detaylara yer verilen Wind U135, chicklet formundaki aralıklı tuş dizilimine ve dört farklı renk seçeneğine sahip olan MSI Wind U135, 310-330$ arasında değişen fiyatlarla Amerika'da pazara sunuluyor.


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talh4wk 9 yıl
@taners9
Midem bulandı artık şu atomdan. Çıkarttıklarından bu yana kayda değer bir performans artışı gelmedi

aynen ya hiç gelişmedi +1
Haber için teşekkürler
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nightsoldier 9 yıl
Ancak netbooklar zaten performans için üretilmiş cihazlar değil ki!Onlarla sadece internette gezinir,müzik dinler,word dokümanlarınızı okur,sunum yapar,e-maillerinzi okur,hd olmayan filmleri izlersiniz.Bir de çok fazla sistem gereksinimine ihtiyaç duymayan oyunları oynarsınız o kadar.Bu aletler bunun için dizayn edilmişlerdir.
Bu açıdan bakıldığında n450 işlemciler de temelde n280ler kadar performanslı.Belki daha iyi bir grafik kartıyla geliyordur bu işlemciler ama bu bile sizin düşündüğünüz kadar performans sunamayacaktır.Açıkçası da sunmamalı,çünkü zaten bu küçük dostlarımızın ne amaçla satışa sunulduğu çok açık.
Siz ilkokula giden öğrenciden 3 bilinmeyenli denklemi çözmesini bekleyebilir misiniz?İşte netbooklarla notebooklar arasındaki temel fark budur.

Öte yandan netbookların devri yavaş yavaş kapanmaya başlayacak.Bunu bir çok analist söylüyor.Özellikle ulv işlemcili bilgisayarların orataya çıkması ve bunların alınabilir bir fiyata düşmesi bunda büyük rol oynayacaktır.Şu anda aklımda packerd bell dot modeli var.
http://www.hepsiburada.com/packard-bell-dot-mr-u-tk001-intel-celeron-ulv-c743-1.3ghz-2gb-250gb-11.6-tasinabilir-bilgisayar/productDetails.aspx?categoryid=98&productid=bd750650
bu modelin hdmi girişi bulunmakta.Ayrıca çözünürlüğü netbooktan daha iyi ve grafik kartı 4500mhd.Fiyatı ise 847 lira
.
İşte bu sene bu özelliklere sahip ve fiyatı uygun bir çok ulv işlemcili ciaz göreceğiz.Dolayısıyla insanlar artık bu tip cihazları netbooklara tercih etmeye başlayacak
.Tabi bu benim görüşüm.
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taners9 9 yıl
Midem bulandı artık şu atomdan. Çıkarttıklarından bu yana kayda değer bir performans artışı gelmedi, hatta intel her fırsatta girişimcilerin önüne engel koydu. Netbook olarak ne ion var piyasada ne de çift çekirdekli versiyonu. Via'dan da ses soluk yok. Amd ise pazardan korkuyor mu ne? Ondan da ümidi kestik artık. Halbuki elindeki işlemcilerle bile 5-10w artı bir güç tüketimi ile toplam performansta atom platformuna 2 kat fark atacak ürünler çıkarabileceği bilinen bir gerçek.
Ben bile sempron@1.6ghz+780g anakart ve işlemcili sistemimi 12 volt kanalından yükte 9w çekecek şekilde stabil çalıştırdım. Acaba intel yine illegal olarak rakiplerinin önünü mü kesiyor diye düşünmemek elde değil. Sonuçta büyük bir pazar ve sadece gerçek 2 oyuncu var. Birisi intelin atomu, diğeri arm mimarisi. Ki arm tabanlı pek ürün de gelmiyor piyasaya.
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jay jay justified 9 yıl

taners9

Midem bulandı artık şu atomdan. Çıkarttıklarından bu yana kayda değer bir performans artışı gelmedi, hatta intel her fırsatta girişimcilerin önüne engel koydu. Netbook olarak ne ion var piyasada ne de çift çekirdekli versiyonu. Via'dan da ses soluk yok. Amd ise pazardan korkuyor mu ne? Ondan da ümidi kestik artık. Halbuki elindeki işlemcilerle bile 5-10w artı bir güç tüketimi ile toplam performansta atom platformuna 2 kat fark atacak ürünler çıkarabileceği bilinen bir gerçek.

Ben bile sempron@1.6ghz+780g anakart ve işlemcili sistemimi 12 volt kanalından yükte 9w çekecek şekilde stabil çalıştırdım. Acaba intel yine illegal olarak rakiplerinin önünü mü kesiyor diye düşünmemek elde değil. Sonuçta büyük bir pazar ve sadece gerçek 2 oyuncu var. Birisi intelin atomu, diğeri arm mimarisi. Ki arm tabanlı pek ürün de gelmiyor piyasaya.


Atom'ların birer Pentium IV kırması olduklarını bilmeyen yoktur herhalde. AMD ve diğer şirketler bu netbook pazarından kriz döneminde ortaklaşa karlı çıkacaklar diye düşünüyorum artık. Yani Intel'in, diğerlerinin önünü kesmesi durumunda tantana çıkıyor zaten. Fakat ses çıkmıyor ve biz bunları düşünüyorsak, Intel baba, diğer kardeşleri de kucaklamıştır herhalde.

Hoş, artık hiçbir konuda, şirketlerin ellerindeki teknolojiyi saklamadıklarını düşünmüyorum. Bu doyumsuz tüketim mantığıyla, her şey müstahak bu insanlara.
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Mertcan. 9 yıl
Tasarımı gerçekten çok şık olmuş.İşlemciye entegre ekran kartları giderek yaygınlaşıyor ve AMD'nin de bu konuda çalışmaları vardı birkaç yıl içerisinde masaüstü bilgisayarlarda da bu teknolojiyi performansıyla birlikte görebileceğiz galiba.
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