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MSI'dan AMD işlemciler için 785G yonga setli yeni anakart

9 yıl
13,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan AMD işlemciler için 785G yonga setli yeni anakart
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Anakart üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden MSI, AMD'nin 785G yonga setini temel alan yeni anakartını gösterdi. Firmanın 785GM-E65 olarak isimlendirdiği Micro-ATX formundaki anakart Siyah renkli baskılı devresi, pasif soğutucusu ve katı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

AMD'nin Soket AM3 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan MSI 785GM-E65, dört adet DIMM slotu üzerinden 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. AMD'nin yeni yonga seti 785G'nin en dikkat çekici özelliklerinden birisi olarak anakart DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4200 IGP'sini de kullanıyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV620 GPU'sunun temel alındığı entegre grafik işlem birimi, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Destek veren ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire X kurulumu da yapabilen anakart, SidePort bellek desteği de sunuyor.

Harici ekran kartı kullanımı için konumlandırılan PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCI ve bir adet te PCIe x1 slotuna sahip olan 785GM-E65, görüntü aktarımı için DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan anakart hız aşırtmacılar için "MAX FSB" ve "Easy OC Switch" teknolojilerine de destek veriyor.

MSI'ın yakında kullanıma sunacağı 785GM-E65 anakartının fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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bwhiteshark 9 yıl
Ben bu donanimsal hızlandırmayı çözemedim.(Asus 780 anakart ile sürücüde avivo seçenekleri seçilidir).PowerDVD ile MKV formatındaki filmleri açamadım.İşlemci kullanımı hiçde %35-40'ların altına inmedi. Yapabilenler yolunu anlatsın lütfen.
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Castle Bravo 9 yıl
En sonunda bende bir anakart yapacam. Özellik namına hiç bişey olmayacak.


Doğaldır :)
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Temren 9 yıl

Orjinalden alıntı: bwhiteshark

Ben bu donanimsal hızlandırmayı çözemedim.(Asus 780 anakart ile sürücüde avivo seçenekleri seçilidir).PowerDVD ile MKV formatındaki filmleri açamadım.İşlemci kullanımı hiçde %35-40'ların altına inmedi. Yapabilenler yolunu anlatsın lütfen.


O zaten BR, HD DVD, Blu-ray filmler için
kartlar bunlara yaptığı hızlandırmanın çok azını mkv dosyaları için yapabiliyor.
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
AMD kartından çok intel anakartına benzemiş renklere bakarsanız :D ilk gördümde intelin kartı fln sandım
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lzerk 9 yıl
bence 780G'nin overlock edilip piyasaya sürülmüş hali, 780G çok rahat overclock oluyordu, hiçbir soğutma olmadan 500Mhz olan çekirdek hızı 750'de kullanıyordum (forumlarda 950Mhz çıkartıyolar ama cesaret edemedim)
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sertacaygun 9 yıl
MI cidden kendini aştı... Bir de AMD orta ve düşük seviyeli ankart yongalarını tek bir pakette birleştirse cidden iyi olacak.
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jaws78 9 yıl
Msi firması kendini kanıtlamış ve ar-ge si olan bir firmadır.bu yüzden asus gibi onun bunun yalkası olup fabrikası bile olmayan ve fason değil kendi üretimini yapan bir firmadır ve ekran kartında d bile dünyada en çok satıp en az arıza veya iade veren firma olarak da kendini kanıtlamıştır.ürünler muadillewrine göre değerlendirmeli...
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OverClocK1ng 9 yıl
SB710 var diye biliyorum. Bu saatten sonra SB750 hariç anakart almam. Eğer 750 değilse -ki öyle sanıyorum benim tercihim olmayacaktır...
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selim_ 9 yıl
msı bu işte gayet iyi ve ürünleri performansa dayalı stabil olarak çok iyi çalışmakta
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Confusion 9 yıl
MSI ın orta seviye dahil standartlarını yükselttiği hemen belli oluyor:::::::: umarım bu durum fiyat arışı değilde müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyladır
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fatihcanery 9 yıl
grafik konusundaki performansı hd3200 e göre nasıl ki? güzel ise alınabilir kart
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Netscout 9 yıl
GigaByte varken başka üreticiye para vermek olmaz :D
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xAne 9 yıl
gorunusu cok ıyımıs msı baya kendını astı:D
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