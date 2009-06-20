MSI'dan AMD işlemciler için 785G yonga setli yeni anakart

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Anakart üretiminde sektörün önde gelen isimlerinden MSI, AMD'nin 785G yonga setini temel alan yeni anakartını gösterdi. Firmanın 785GM-E65 olarak isimlendirdiği Micro-ATX formundaki anakart Siyah renkli baskılı devresi, pasif soğutucusu ve katı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

AMD'nin Soket AM3 formundaki işlemcileriyle uyumlu olan MSI 785GM-E65, dört adet DIMM slotu üzerinden 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. AMD'nin yeni yonga seti 785G'nin en dikkat çekici özelliklerinden birisi olarak anakart DirectX 10.1 destekli Radeon HD 4200 IGP'sini de kullanıyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV620 GPU'sunun temel alındığı entegre grafik işlem birimi, Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. Destek veren ekran kartlarıyla Hybrid Crossfire X kurulumu da yapabilen anakart, SidePort bellek desteği de sunuyor.

Harici ekran kartı kullanımı için konumlandırılan PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCI ve bir adet te PCIe x1 slotuna sahip olan 785GM-E65, görüntü aktarımı için DVI ve HDMI konnektörlerini kullanan anakart hız aşırtmacılar için "MAX FSB" ve "Easy OC Switch" teknolojilerine de destek veriyor.

MSI'ın yakında kullanıma sunacağı 785GM-E65 anakartının fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.