MSI'dan AMD tabanlı yeni dizüstü bilgisayar; GX711

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MSI oyunculara yönelik olarak hazırladığı "Gaming" serisi dizüstü bilgisayar ailesini yeni modeller ile genişletiyor. Firmanın duyurusunu yeni yaptığı son modeli 17" ekran ile gelen GX711 oldu. 395 x 278 x 26.5-35 mm boyutlarında yeni dizüstü bilgisayar AMD tabanlı sistem altyapısı ile dikkat çekiyor.

MSI GX711 gücünü AMD'nin Turion X2 Ultra veya tercihe göre Sempron Mobile serisi işlemcilerinden alıyor. RX690 + SB600 yonga seti paketi üzerine inşa edilen dizüstü bilgisayar 4GB'a kadar DDR2 bellek desteği ile geliyor ve yüksek 3B deneyimi için ekran kartı olarak Mobility serisi Radeon HD 3650'yi kullanıyor.

Tercihe göre 160, 250 veya 320GB kapasiteli SATA sabit disk ile alınabilen GX711'in üzerinde 4 hoparlör ve bir subwoofer'dan oluşan ses sistemi yer alıyor. 5 farklı kart (XD/SD/MMC/ MS/MS PRO) tipine destek veren çoklu kart okuycusuna da sahip olan dizüstü bilgisayar tahmin edebileceğiniz üzere WiFi desteğine de sahip.

MSI GX711 hakkında fiyat bilgisi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

MSI GT735 video incelemesi için; https://www.donanimhaber.com/NewsDetail.aspx?Id=10799