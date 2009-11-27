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MSI'dan AMD tabanlı yeni dizüstü bilgisayar: Wind12 U230

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan AMD tabanlı yeni dizüstü bilgisayar: Wind12 U230
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Tayvan merkezli MSI, Wind serisi mini-bilgisayar ailesini yeni bir model ile güncelliyor. Firma yaptığı resmi açıklama ile AMD'nin ikinci jenerasyon ultra-ince platformunu temel alan Wind12 U230 modelini duyurdu. 297 x 190 x 31 mm boyutlarında ve 1.3kg ağırlığında olan yeni dizüstü bilgisayar, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç LED backlit ekrana sahip. 1.6GHz'De çalışan AMD Athlon Neo X2 işlemcisinden güç akan ve 4GB'a kadar bellek desteği sunan sistemde ayrıca 160GB, 250GB ve 320GB kapasiteli disk seçenekleri sunuluyor.

AMD'nin DirectX 10.1 destekli ATi Radeon HD 3200 entegre grafik yongasına sahip olan ve bu sayede yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunan ultra-taşınabilir formdaki dizüstü bilgisayarın, ECO Engine teknolojisiyle 12-inç kategorisindeki diğer dizüstü bilgisayar modellerine kıyasla iki kata varan oranda daha uzun pil ömrü sunduğu belirtiliyor. Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, 13MP entegre kamera, Gigabit Ethernet, WiFi, opsiyonel olarak Bluetooth, HDMI çıkışı, 3 veya 6 hücreli pil ve Windows 7 Home Premium işletim sistemi bulunan Wind12 U230'un fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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