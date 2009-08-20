MSI'dan AMD Yukon platformunu kullanan ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar; X610

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X-Slim serisi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarında (X320, X340, X400 ve X600) şimdiye kadar sadece Intel platformuna yer veren MSI, serinin X610 kod adını taşıyan yeni temsilcisinde ise tercihini AMD platformundan yana kullanıyor. Firmanın 15.6-inç ekrana sahip olan yeni dizüstü bilgisayarı AMD Yukon platformu kapsamında, 1.6GHz'de çalışan Athlon MV-40 işlemcisinden güç alıyor.

Bellek kapasitesi 4GB olarak belirlenen ve 250GB'lık sabit disk ile donatılan yeni sistemin grafik alt yapısını ise DirectX 10.1 destekli Mobility Radeon HD 4330 modeli üstleniyor. Sahip olduğu grafik işlem birimi sayesinde yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kompakt tasarımlı dizüstü bilgisayarın Intel platformu üzerine inşa edilen ve Core 2 Solo SU3500 işlemcisinden güç alan X600 modeline kıyasla biraz daha yavaş olduğu ve pil süresinin bir miktar daha düşük olduğu belirtilirken sistemin serin çalıştığı ve özellikle grafik performansıyla öne çıkacağı üzerinde duruluyor.

Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen AMD tabanlı MSI X-Slim X610 modelinin 700 Avro civarı bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.