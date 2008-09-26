Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'dan çoklu ortam odaklı yeni dizüstü bilgisayar; EX705

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
5,5b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

MSI'dan çoklu ortam odaklı yeni dizüstü bilgisayar; EX705
Tam Boyutta Gör

Donanım dünyasında söz sahibi isimlerden biri olan MSI, çoklu ortam uygulamalarına yönelik olarak hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Firmanın EX705 kod adlı yeni modeli, konfigürasyonu ve büyük ekranı ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

17" WXGA+(1440X900) AVC ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel platformunu baz alıyor ve Core 2 Duo T2390 işlemcisini kullanıyor. AMD-ATi'nin yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen, DirectX 10.1 destekli Mobility Radeon HD 3470 gpu'sunu kullanıyor.

Intel'in PM965+ICH8M yonga seti üzerine inşa edilen sistem, 3GB bellek ve 250GB'lık SATA disk ile birlikte geliyor. Çoklu formatlı DVD yazıcıya sahip olan MSI EX705, ayrıca opsiyonel olarak Blu-ray sürücüsüyle de tercih edilebiliyor. Üzerinde yüksek tanımlı içeriğin aktarılması için HDMI konnektörü de bulunan EX705, ikinci jenerasyon Dolby Surround ses teknolojisini de destekliyor.

4 hoparlörden ve 1 adet subwoofer'dan oluşan ses sistemiyle donatılan MSI'ın yeni dizüstü bilgisayarı, kablolu ve kablosuz ağ bağlantıları için Gigabit LAN, Bluetooth V2.0+EDR, WLAN 802.11 bg desteğiyle geliyor. Opsiyonel olarak DVB-T alıcısı ile satın alınabilecek EX705 üzerinde mikrofon ve 1.3MP dahili internet kamerası da bulunuyor.

MSI EX705'in önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl HIS HD4850 ICEQ TurboX Crossfire video inceleme 11 yıl Pure (Pc, Playstation 3, Xbox 360) inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim