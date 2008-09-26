MSI'dan çoklu ortam odaklı yeni dizüstü bilgisayar; EX705

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Donanım dünyasında söz sahibi isimlerden biri olan MSI, çoklu ortam uygulamalarına yönelik olarak hazırladığı yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Firmanın EX705 kod adlı yeni modeli, konfigürasyonu ve büyük ekranı ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

17" WXGA+(1440X900) AVC ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, Intel platformunu baz alıyor ve Core 2 Duo T2390 işlemcisini kullanıyor. AMD-ATi'nin yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen, DirectX 10.1 destekli Mobility Radeon HD 3470 gpu'sunu kullanıyor.

Intel'in PM965+ICH8M yonga seti üzerine inşa edilen sistem, 3GB bellek ve 250GB'lık SATA disk ile birlikte geliyor. Çoklu formatlı DVD yazıcıya sahip olan MSI EX705, ayrıca opsiyonel olarak Blu-ray sürücüsüyle de tercih edilebiliyor. Üzerinde yüksek tanımlı içeriğin aktarılması için HDMI konnektörü de bulunan EX705, ikinci jenerasyon Dolby Surround ses teknolojisini de destekliyor.

4 hoparlörden ve 1 adet subwoofer'dan oluşan ses sistemiyle donatılan MSI'ın yeni dizüstü bilgisayarı, kablolu ve kablosuz ağ bağlantıları için Gigabit LAN, Bluetooth V2.0+EDR, WLAN 802.11 bg desteğiyle geliyor. Opsiyonel olarak DVB-T alıcısı ile satın alınabilecek EX705 üzerinde mikrofon ve 1.3MP dahili internet kamerası da bulunuyor.

MSI EX705'in önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması bekleniyor.