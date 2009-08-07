MSI'dan nForce 980a SLI yonga setli yeni anakart; NF980-G65

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Arka arkaya duyurduğu yeni donanımlar ile son dönemin en hızlı isimlerinden birisi olan MSI, Soket AM3 formundaki AMD işlemciler için yüksek performans odaklı yeni bir anakart daha hazırlıyor. Firmanın NF980-G65 kod adını taşıyan yeni modeli, Nvidia'nın nForce 980a SLI yonga setini kullanıyor ve Nvidia tabanlı üç adet ekran kartıyla Triple SLI kurulumuna olanak tanıyor.

MSI'ın yeni anakartı, aSoket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamına destek verirken, ısıl güç tasarımı 140 Watt olarak belirlenen yeni modellerin de sorunsuzca kullanılabileceği belirtiliyor. Hız aşırtma ile 2133MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni anakart, soğutma sistemi, Sirah renkli baskılı devresi ve katı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan yeni anakart üç yollu SLI kurulumuna olanak tanırken, SLI konfigürasyonunun 16x + 16x veya 16x + 8x + 8x şeklinde gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. Ayrıca iki adet PCI ve iki adet te PCIe x1 slotuna sahip olan yeni model, kullanılan yonga seti itibariyle Nvidia'nın DirectX 10 destekli GeForce 800 entegre grafik birimiyle GeForce Boost desteği de sunuyor.

Entegre grafik birimiyle kullanım için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörleriyle donatılan yeni model, 6x SATA-II portu, Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi özelliklere de sahip. MSI'ın yüksek performans segmenti için hazırladığı NF980-G65 modeli, özellikle AMD platformunda SLI kurulum yapmak isteyen kullanıcıların dikkatini çekmesi beklenirken, fiyatının 200$'ın altında olması bekleniyor.