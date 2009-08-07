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MSI'dan nForce 980a SLI yonga setli yeni anakart; NF980-G65

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan nForce 980a SLI yonga setli yeni anakart; NF980-G65
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MSI'dan nForce 980a SLI yonga setli yeni anakart; NF980-G65
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Arka arkaya duyurduğu yeni donanımlar ile son dönemin en hızlı isimlerinden birisi olan MSI, Soket AM3 formundaki AMD işlemciler için yüksek performans odaklı yeni bir anakart daha hazırlıyor. Firmanın NF980-G65 kod adını taşıyan yeni modeli, Nvidia'nın nForce 980a SLI yonga setini kullanıyor ve Nvidia tabanlı üç adet ekran kartıyla Triple SLI kurulumuna olanak tanıyor.

MSI'ın yeni anakartı, aSoket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamına destek verirken, ısıl güç tasarımı 140 Watt olarak belirlenen yeni modellerin de sorunsuzca kullanılabileceği belirtiliyor. Hız aşırtma ile 2133MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan yeni anakart, soğutma sistemi, Sirah renkli baskılı devresi ve katı kapasitörleriyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Üzerinde üç adet PCIe x16 slotu bulunan yeni anakart üç yollu SLI kurulumuna olanak tanırken, SLI konfigürasyonunun 16x + 16x veya 16x + 8x + 8x şeklinde gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. Ayrıca iki adet PCI ve iki adet te PCIe x1 slotuna sahip olan yeni model, kullanılan yonga seti itibariyle Nvidia'nın DirectX 10 destekli GeForce 800 entegre grafik birimiyle GeForce Boost desteği de sunuyor.

Entegre grafik birimiyle kullanım için DVI, D-Sub ve HDMI konnektörleriyle donatılan yeni model, 6x SATA-II portu, Gigabit Ethernet ve 8 kanal yüksek tanımlı ses gibi özelliklere de sahip. MSI'ın yüksek performans segmenti için hazırladığı NF980-G65 modeli, özellikle AMD platformunda SLI kurulum yapmak isteyen kullanıcıların dikkatini çekmesi beklenirken, fiyatının 200$'ın altında olması bekleniyor.


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artenis 9 yıl
ıste gelıorlar...
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XivA 9 yıl
790 kötü mü? ayrıca en güblü grafikli cip ati nin :)
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StreamRolleR 9 yıl
ohoo ne anladım bu işten x16 x16 x16 olmadıkdan sonra at çöpe
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yekoo 9 yıl
ya şu ati nvidiaya biraz mühendis yollasada bari köprü yapmayı öğrenseler nvidiaya bak adamları kendi kalesinde yeniyo ya daha amd çipset cıkarcakta falanda fılanda... ya dogru duzgun ne koprulerı var nede drıver :S:S
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peaceonearth 9 yıl
onbord ekran kartı olan anakarta para vermem Prof oyuncuların işine pek yaramaz
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XivA 9 yıl
cf olmuyor mu şimdi bunda?
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Kénan 9 yıl
Fiyatı makul..
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KANUNI61 9 yıl
bu saat densonra nforce cipset li anakart alınma 790 dururken
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Tolgá 9 yıl
ben en azından 3 lü slı da x16 x16 x8 olmasını beklerdim nf200ile birlikte.ama 2li slıda x16 x16 olması güzel
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MrPerFormance 9 yıl
En sonunda nf çipsetli am3 anakartlar çıkıyor.
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