MSI'dan yeni nesil Intel işlemciler için P55 çipsetli 4 yeni anakart

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Anakart üretiminde sektörün lider oyuncularından MSI, Intel'in Lynnfield kod adını taşıyan LGA1156 formundaki yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri için hazırladığı P55 çipsetli dört yeni anakartını kullanıma sundu. MSI tarafından anons edilen yeni anakartlardan P55-GD80, P55-GD65 ve P55-CD53 kod adlarını taşıyan modeller Full ATX formunda gelirken, dördüncü model olan P55M-GD45 ise microATX formundaki yapısı ile kompakt sistemleri ve LanParty aktivitileri için hazırlanan taşınabilir özellikteki yüksek performanslı masaüstü sistemleri hedef alıyor.

Intel'in LGA1156 formundaki yeni nesil işlemcilerinin tamamıyla (Core i5 750, Core i7 860 ve Core i7 870) uyumlu olan anakartların tamamı dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyorlar. OC Genie teknolojisi ile kullanıcların sadece tek bir buton ile hız aşırtma yaparak sistem performansını arttırabilmelerine olanak tanıyan P55 çipsetli yeni anakartlarda yüksek performansın yanında enerji veirmliliği ve güç tasarrufu için APS (Active Phase Switching) teknolojisine yer verilirken bu sayede işlemci güç fazlarının dinamik olarak ayarlanabildiği belirtiliyor.

MSI'ın P55 yonga setini taşıyan yeni anakartlarının tamamı için ortak olan özellilklerden bir diğeri ise V-check adı verilen gerilim kontrol noktaları. Özellikle profesyonel kullanıcılar, BIOS veya herhangi bir 3. parti sistem uygulamasına ihtiyaç kalmaksızın, bir multimetre ile voltaj değerlerini gerçek zamanlı olarak kaynağından takip edebilecekler. Donanım özellikleriyle dikkat çeken yeni anakartlarla, Linux tabanlı Winki 2.0 teknolojisi de sunuluyor. Bu özellik ile kullanıcıların Windows ortamına bağlanmadan sadece birkaç saniye içerisinde çevrimiçi olabilmelerine ve online uygulamaları kullanabilmelerine olanak tanınıyor.

MSI'ın modeline göre yer yer önemli farklılıklara sahip olan P55 yonga setli anakartlarından P55-GD80, P55-GD65 ve P55-CD53 yurt dışında sırasıyla 185, 130 ve 103 Avro seviyesinden fiyat listelerine giriş yapmış durumdalar. LGA1156 formundaki yeni nesil Intel işlemciler için hazırlanan anakartalrın detaylı özellikleri için aşağıda yer alan resmi tanıtım tablolarını kullanabilirsiniz.

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