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MSI'ın tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli gün ışığına çıktı

Nvidia'nın lansmanına hazırlandığı tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli için geri sayım başladı. MSI'ın hazırladığı yeni tasarım GeForce GTX 295 modeli de göründü.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım dünyasının en önemli etkinliklerinden birisi olarak kabul gören Computex 2009 fuarında edindiğimiz dikkat çekici bilgileri yayımlamaya devam ediyoruz. Daha önceki haberlerimizde Nvidia'nın mevcut kriz ortamında yüksek performans segmentine yeni bir hareketlilik getirebilmek ve GT300 GPU'sunu kullanacak GeForce GTX 300 serisi öncesinde kullanıcılara yeni bir seçenek sunabilmek adına satılmakta olan çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin tek PCB'li (baskılı devre) yeni bir versiyonunu hazırladığından bahsetmiştik. Kimi kaynaklarda bu ayın sonuna doğru satışa sunulacağı belirtilen tek PCB'li GeForce GTX 295 modeline ait detaylar belli olmaya devam ediyor.

MSI'ın tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli gün ışığına çıktı
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Nvidia tabanlı ekran kartı üreten pek çok firmanın üzerinde çalıştığı tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli için detayları elimize ulaşan son frma MSI oldu ve firmanın kartına ailt görseller de ilk defa gün ışığına çıktı. AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 X2 modeli gibi satılmakta olan mevcut GeForce GTX 295 modelinden farklı olarak çift yerine tek bir baskılı devre kullanan yeni versiyon GeForce GTX 295 modelinde fiyatın da daha düşük olması bekleniyor. MSI yeni modelinde, tasarım özellikleri açısından Nvidia'nın çizgisinden dışarı çıkmıyor ve yeni versiyon için Nvidia tarafından hazırlanan özel soğutucuyu kullanıyor. Bu arada değişen baskılı devre tasarımına bağlı olarak soğtucu da önemli bir güncelleme yapıldığını belirtelim.

MSI'ın yeni modeli üzerinde 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine yer veriliyor. 2x 448bit bellek veri yolu desteğine, 2x 240 paralel işlem birimine ve 2x 898MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kartın çift slot tasarıma sahip olan yeni model, P658 kodunu taşıyan tek-PCB tasarımını temel alıyor. 267mm uzunluğunda. 56x ROP ve 160x doku kaplama birimiyle donatılan kartın grafik işlemcileri 576MHz'de, paralel işlem birimleri 1242MHz'de ve bellekleri ise 1998MHz'de çalışıyor. GT200b GPU'larına ek olarak her GPU için bir adet NVIO2 ve GPU'ların tam bant genişliğinde haberleşebilmesi için bir adet NF200 yongasına yer verilen kartın ön yüzünde toplamda tam 5 büyük yonga bulunuyor.

İkisi yüksek performanslı GPU olmak üzere yukarıda da belirttiğimiz gibi ön yüzünde 5 adet yonga ve üzerinde toplamda 16 adet DRAM çipi bulunan tek PCB'li GeForce GTX 295 modelinde biri 8-pin diğeri ise 6-pin iki adet PCIe güç konnektörü bulunuyor. Her GPU için ısı iletim teknoloisini temel alan ve Alüminyum yapraklara sahip olan "heatsink" kullanımına gidilen ve orta kısmına yerleştirilen çapı büyütülmüş fan ile etkin bir performans sunduğu belirtilen soğutucusu ile yeni tasarım GeForce GTX 295 modelinn serin çalıştığı belirtilirken, hız aşırtma konusunda vaat ettikleri ise henüz netleşmiş değil. Destek veren anakartlarda ikinci bir kart ile Quad SLI kurulumuna olanak tanıyan kartın, GeForce 200 mimarisinin karakteristik özelliklerini de üzerinde taşıyor.

MSI'ın tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli gün ışığına çıktı
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PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartı, CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek veriyor. Çift PCB'li mevcut modelden farklı olarak üzerinde sadece iki adet DVI konnektörü bulunan, herhagi bir HDMI bağlantısına yer verilmeyen yeni modelin performan anlamında GeForce GTX 295'in pozisyonunu koruyacağı ayrıca düşmesi muhtemel maliyetleri ile satış anlamında daha yüksek rakamlara ulaşabileceği belirtiliyor. MSI'ın ilk detayları ve görselleri ulaşan tek PCB'li GeForce GTX 295 modelinin Nvidia tarafından yapılacak lansmana paralel olarak pazara sunulması ve hemen ardından ülkemiz pazarında da kullanıma sunulması beklenirken, Türkiye fiyatı ise henüz bilinmiyor.


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onur.911 10 yıl
Kart soğutması ve performansı hakkında kullamadan yorum yapan arkadaşlar .....
Kart tek kelime süper
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empas 10 yıl
süper bir kart
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Python 10 yıl
ordaki sogutma çözümünün ben yetecegini sanmıyorum sag taraftaki gpu kasa içine atıcak sıcak havayı ki ortadaki fanın bu 2 gpu sogutacagını sanmıyorum bakalım bekleyelim
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fx57 10 yıl
@MÜŞAVİR, evet kart üzerinde bir adet 6-pin bir adet te 8-pin PCIe güç konnektörü bulunuyor. ;)
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
hazır tek pcb yapmışken 512 bit vede saat hızları artırılmış olsaydı olmazmıydı
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||Cihan 10 yıl
bilinen bişey varsa oda 1 milyara yakın olacağıdır
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Castle Bravo 10 yıl
Kutu resmi değişince umutlanmıştım, ama kartta gene o rezalet yaratık var. Sağda küçük alana sıkışınca hele daha da komik durmuş.
Neyse GTX 300 ile kurtuluruz herhâlde. Ama anakartlarda bilemeyeceğim.

...tek PCB'li GeForce GTX 295 modelinde iki adet 8-pin PCIe güç konnektörü bulunuyor.


1x 8pin - 1x 6 pin olacaktı sanırım.
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