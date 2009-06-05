MSI'ın tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli gün ışığına çıktı

Donanım dünyasının en önemli etkinliklerinden birisi olarak kabul gören Computex 2009 fuarında edindiğimiz dikkat çekici bilgileri yayımlamaya devam ediyoruz. Daha önceki haberlerimizde Nvidia'nın mevcut kriz ortamında yüksek performans segmentine yeni bir hareketlilik getirebilmek ve GT300 GPU'sunu kullanacak GeForce GTX 300 serisi öncesinde kullanıcılara yeni bir seçenek sunabilmek adına satılmakta olan çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modelinin tek PCB'li (baskılı devre) yeni bir versiyonunu hazırladığından bahsetmiştik. Kimi kaynaklarda bu ayın sonuna doğru satışa sunulacağı belirtilen tek PCB'li GeForce GTX 295 modeline ait detaylar belli olmaya devam ediyor.

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Nvidia tabanlı ekran kartı üreten pek çok firmanın üzerinde çalıştığı tek PCB'li GeForce GTX 295 modeli için detayları elimize ulaşan son frma MSI oldu ve firmanın kartına ailt görseller de ilk defa gün ışığına çıktı. AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 X2 modeli gibi satılmakta olan mevcut GeForce GTX 295 modelinden farklı olarak çift yerine tek bir baskılı devre kullanan yeni versiyon GeForce GTX 295 modelinde fiyatın da daha düşük olması bekleniyor. MSI yeni modelinde, tasarım özellikleri açısından Nvidia'nın çizgisinden dışarı çıkmıyor ve yeni versiyon için Nvidia tarafından hazırlanan özel soğutucuyu kullanıyor. Bu arada değişen baskılı devre tasarımına bağlı olarak soğtucu da önemli bir güncelleme yapıldığını belirtelim.

MSI'ın yeni modeli üzerinde 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftine yer veriliyor. 2x 448bit bellek veri yolu desteğine, 2x 240 paralel işlem birimine ve 2x 898MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kartın çift slot tasarıma sahip olan yeni model, P658 kodunu taşıyan tek-PCB tasarımını temel alıyor. 267mm uzunluğunda. 56x ROP ve 160x doku kaplama birimiyle donatılan kartın grafik işlemcileri 576MHz'de, paralel işlem birimleri 1242MHz'de ve bellekleri ise 1998MHz'de çalışıyor. GT200b GPU'larına ek olarak her GPU için bir adet NVIO2 ve GPU'ların tam bant genişliğinde haberleşebilmesi için bir adet NF200 yongasına yer verilen kartın ön yüzünde toplamda tam 5 büyük yonga bulunuyor.

İkisi yüksek performanslı GPU olmak üzere yukarıda da belirttiğimiz gibi ön yüzünde 5 adet yonga ve üzerinde toplamda 16 adet DRAM çipi bulunan tek PCB'li GeForce GTX 295 modelinde biri 8-pin diğeri ise 6-pin iki adet PCIe güç konnektörü bulunuyor. Her GPU için ısı iletim teknoloisini temel alan ve Alüminyum yapraklara sahip olan "heatsink" kullanımına gidilen ve orta kısmına yerleştirilen çapı büyütülmüş fan ile etkin bir performans sunduğu belirtilen soğutucusu ile yeni tasarım GeForce GTX 295 modelinn serin çalıştığı belirtilirken, hız aşırtma konusunda vaat ettikleri ise henüz netleşmiş değil. Destek veren anakartlarda ikinci bir kart ile Quad SLI kurulumuna olanak tanıyan kartın, GeForce 200 mimarisinin karakteristik özelliklerini de üzerinde taşıyor.

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PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartı, CUDA ve PhysX gibi teknolojilere de destek veriyor. Çift PCB'li mevcut modelden farklı olarak üzerinde sadece iki adet DVI konnektörü bulunan, herhagi bir HDMI bağlantısına yer verilmeyen yeni modelin performan anlamında GeForce GTX 295'in pozisyonunu koruyacağı ayrıca düşmesi muhtemel maliyetleri ile satış anlamında daha yüksek rakamlara ulaşabileceği belirtiliyor. MSI'ın ilk detayları ve görselleri ulaşan tek PCB'li GeForce GTX 295 modelinin Nvidia tarafından yapılacak lansmana paralel olarak pazara sunulması ve hemen ardından ülkemiz pazarında da kullanıma sunulması beklenirken, Türkiye fiyatı ise henüz bilinmiyor.