MSI'ın ultra-kompakt bilgisayarı WindBOX detaylandı

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Anakart ve ekran kartlarından sonra son dönemde hazırladığı bilgisayarlarla da sık sık gündeme gelen MSI, Atom platformunu temel alan çözümler hazırlamaya devam ediyor. Yeni modeller ile Wind serisi bilgisayar ailesinin sürekli genişleten firmanın ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz WindBOX isimli kompakt yapılı ve form faktörü oldukça ince olan fansız bilgisayarı WindBOX detaylandı.

MSI'ın yeni bilgisayarı belirttiğimiz gibi Intel'in Atom platformunu kullanıyor ve 1.6GHz'lik Atom işlemcisinden güç alıyor. 1GB'lık sistem belleğine sahip olan WindBOX, farklı kapasitelerde SATA sabit disk ile konfigüre edilebiliyor. 180 x 255 x 19 mm boyutlarında ve 1.08 Kg ağırlığında olan WindBOX'ın öne çıkan ana özelliği ise VESA wall-mount arabirimi sayesinde LCD monitörlere monte edilebilmesi.

Banka şubeleri, kuma daireleri ve yerin-çalışma alanının verilmli kullanılması gereken benzer pek çok alanda kullanılabilecek sistemin grafik ihtiyacını Intel'in DirectX 9 destekli entegre grafik çözümü GMA 950 karşılıyor. Kablosuz iletişim için WiFi desteği sunan ayrıca 10/100 ethernet, çoklu kart okuyucusu, 3x USB 2.0 konnektörü gibi detaylara sahip olan WindBOX bu çeyreğin sonuna doğru satışa sunulması bekleniyor.

