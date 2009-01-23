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MSI'ın ultra-kompakt bilgisayarı WindBOX detaylandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın ultra-kompakt bilgisayarı WindBOX detaylandı
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Anakart ve ekran kartlarından sonra son dönemde hazırladığı bilgisayarlarla da sık sık gündeme gelen MSI, Atom platformunu temel alan çözümler hazırlamaya devam ediyor. Yeni modeller ile Wind serisi bilgisayar ailesinin sürekli genişleten firmanın ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz WindBOX isimli kompakt yapılı ve form faktörü oldukça ince olan fansız bilgisayarı WindBOX detaylandı.

MSI'ın yeni bilgisayarı belirttiğimiz gibi Intel'in Atom platformunu kullanıyor ve 1.6GHz'lik Atom işlemcisinden güç alıyor. 1GB'lık sistem belleğine sahip olan WindBOX, farklı kapasitelerde SATA sabit disk ile konfigüre edilebiliyor. 180 x 255 x 19 mm boyutlarında ve 1.08 Kg ağırlığında olan WindBOX'ın öne çıkan ana özelliği ise VESA wall-mount arabirimi sayesinde LCD monitörlere monte edilebilmesi.

Banka şubeleri, kuma daireleri ve yerin-çalışma alanının verilmli kullanılması gereken benzer pek çok alanda kullanılabilecek sistemin grafik ihtiyacını Intel'in DirectX 9 destekli entegre grafik çözümü GMA 950 karşılıyor. Kablosuz iletişim için WiFi desteği sunan ayrıca 10/100 ethernet, çoklu kart okuyucusu, 3x USB 2.0 konnektörü gibi detaylara sahip olan WindBOX bu çeyreğin sonuna doğru satışa sunulması bekleniyor.


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[sharpshooter] 10 yıl
Boyutları süper gerçekten, adamlar iyi sığdırmış bileşenleri fansız soğutmayıda becermişler eğer fazla ısınmıyosa cidden başarılı bi ürün benim modem bile ısınıp sıcaktan manyıyo arada kapatıp soğutuyorum
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kahveisteyen 10 yıl
Sabah akşam solitaire oynayacaklara fazla bile.
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max975 10 yıl
şık birşeye benziyor
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01Mrt 10 yıl
atom bana göre pekte ofis PC si olabilecek bişey değil...
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bodyman700 10 yıl
tabi onu yapabilmek için mini itz kartları uçuk olmayan fiyatlardan buulmak lazım :D.
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GOLDFALCON 10 yıl
bu ne biçim bi pc yahu sırf kasa demi ewet ayrıca atom yogun iş performansına katlanamayabilir katılıyorum...
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cyberfox 10 yıl
atom çok güçsüz kalıyor, düşük tüketimli athlon x2 yi 780g/790g kombinasyonu daha mantıklı bir seçenek.
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SanalKabus 10 yıl

Orjinalden alıntı: cyberfox

atom çok güçsüz kalıyor, düşük tüketimli athlon x2 yi 780g/790g kombinasyonu daha mantıklı bir seçenek.

Ki 780 serisi yongaların multimedya üzerindeki başarısı göz önünde bulundurulduğunda mini-ITX 780G yongasına sahip bir anakart ile hem bunun kadar kompakt hem bundan daha performanslı bir pc elde etmiş oluruz.
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resler 10 yıl
Buna benzer bir ürün VIA da yapmıştı.
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Towarscke 10 yıl
Super abi... ben isyerime bundan 25 adet istiyorum hemen..
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MÜŞAVİR 10 yıl
Şu an bizim ofise kullandığımız PC lerden 5 kat daha iyi bunlar. Fiyatları uygun olsa, Patronu ikna edip Bunlardan alsak şahane olur. (Şu an ana makinemiz P4 1,7 Ghz, terminaller Celeron 1,0 ghz)
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