Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'ın X58 yonga setli anakartları göründü

10 yıl
9,1b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Core i7 serisi yeni nesil işlemcileriyle birlikte X58 yonga setini de lanse etmeye hazırlanan Intel cephesinde üreticilerin yol haritaları da belirmeye devam ediyor. Yeni soket yapısına ve mimari anlamda radikal değişikliklere sahip olacak Nehalem tabanlı yeni işlemciler kadar, işlemcilerin kullanılacağı anakartlara güç verecek X58 yonga seti de oldukça önemli.

Uunca bir süre için X58, Bloomfield serisi işlemciler için tek yonga seti alternatifi olarak kalacak. İşte bu sebeple anakart üreticilerinin X38 ve X48'den farklı olarak X58 yonga setini temel alan daha fazla sayıda anakart modeli hazırlaması bekleniyor.

Anakart dünyasına yön veren isimlerden biri olan MSI'ın X58 yonga setini kullanacağı yeni modelleri de belirdi. Hatırlanacağı üzere firmanın X58 Eclipse modeline daha önceki haberlerimizde değinmiştik. MSI'ın yapılan bir sunumda gösterdiği tabloya göre firma X58 Eclipse'nin yanında X58 Platinum ve çalışmaları devam eden hız aşırtma odaklı bir yeni modeli daha eklemesi bekleniyor.

MSI'ın X58 yonga setli anakartları göründü
Tam Boyutta Gör

X58 yonga setinin karekteristik özelliklerine sahip olan 3 yeni modeli birbirlerinde ayıran temel farklar da yok değil. X58 Platinum görünen o ki serinin en ekonomik modeli olacak. İsmi netleşmeyen hız aşırtma odaklı model ise muhtemelen MSI'ın X58 için hazırladığı yeni amiral gemisi olacak.

Ayrıca diğer iki modelden farklı olarak hız aşırtmacılar için hazırlanmakta olan model 4 adet PCIe x16 slotuna sahip olacak ve Quad-Crossfire desteği sunacak. SLI desteğine de sahip olacak anakart üzerinde Nvidia'nın NF200 yongası da yer alacak. X58 Eclipse ve X58 Platinum da SLI destekleyecek fakat bu modellerde destek yazılımsal olarak sağlanacak gibi görünüyor.

İki modeli X-Fi Xtreme ses kartı ile gelecek MSI'ın yeni serisinde firmaya özgü DrMOS, APS ve GreenPower Genie gibi teknolojiler de desteklenecek. LGA1366 formundaki Bloomfield serisi Core i7 işlemciler il kullanılacak MSI'ın yeni anakartarıyla ilgili bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DarkSidesOfMe 10 yıl
acaba bu x-fi creative nin x-fi si mi olacak ?[>:]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Z-DGİ 10 yıl
4x PCI-E X16


Haber için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bhd1R 10 yıl

Orjinalden alıntı: DarkSidesOfMe

acaba bu x-fi creative nin x-fi si mi olacak ?[>:]


Creative x-fi nin biraz kırpılmış versiyonu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl HIS HD4850 ICEQ TurboX Crossfire video inceleme 10 yıl Pure (Pc, Playstation 3, Xbox 360) inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim