MSI'ın X58 yonga setli anakartları göründü

Core i7 serisi yeni nesil işlemcileriyle birlikte X58 yonga setini de lanse etmeye hazırlanan Intel cephesinde üreticilerin yol haritaları da belirmeye devam ediyor. Yeni soket yapısına ve mimari anlamda radikal değişikliklere sahip olacak Nehalem tabanlı yeni işlemciler kadar, işlemcilerin kullanılacağı anakartlara güç verecek X58 yonga seti de oldukça önemli.

Uunca bir süre için X58, Bloomfield serisi işlemciler için tek yonga seti alternatifi olarak kalacak. İşte bu sebeple anakart üreticilerinin X38 ve X48'den farklı olarak X58 yonga setini temel alan daha fazla sayıda anakart modeli hazırlaması bekleniyor.

Anakart dünyasına yön veren isimlerden biri olan MSI'ın X58 yonga setini kullanacağı yeni modelleri de belirdi. Hatırlanacağı üzere firmanın X58 Eclipse modeline daha önceki haberlerimizde değinmiştik. MSI'ın yapılan bir sunumda gösterdiği tabloya göre firma X58 Eclipse'nin yanında X58 Platinum ve çalışmaları devam eden hız aşırtma odaklı bir yeni modeli daha eklemesi bekleniyor.

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X58 yonga setinin karekteristik özelliklerine sahip olan 3 yeni modeli birbirlerinde ayıran temel farklar da yok değil. X58 Platinum görünen o ki serinin en ekonomik modeli olacak. İsmi netleşmeyen hız aşırtma odaklı model ise muhtemelen MSI'ın X58 için hazırladığı yeni amiral gemisi olacak.

Ayrıca diğer iki modelden farklı olarak hız aşırtmacılar için hazırlanmakta olan model 4 adet PCIe x16 slotuna sahip olacak ve Quad-Crossfire desteği sunacak. SLI desteğine de sahip olacak anakart üzerinde Nvidia'nın NF200 yongası da yer alacak. X58 Eclipse ve X58 Platinum da SLI destekleyecek fakat bu modellerde destek yazılımsal olarak sağlanacak gibi görünüyor.

İki modeli X-Fi Xtreme ses kartı ile gelecek MSI'ın yeni serisinde firmaya özgü DrMOS, APS ve GreenPower Genie gibi teknolojiler de desteklenecek. LGA1366 formundaki Bloomfield serisi Core i7 işlemciler il kullanılacak MSI'ın yeni anakartarıyla ilgili bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.