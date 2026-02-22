Çinli Moore Threads yeni dizüstü işlemcisi ile Batıya meydan okuyor

MTT AIBOOK özellikleri ve fiyatı
Son dönemde ARM tabanlı işlemciler, özelleştirilmiş grafik birimleri ve yapay zekâ motorları barındıran dizüstü bilgisayar yongaları sık sık gündeme gelmeye başladı. Moore Threads de büyüyen bu sektörde en azından Çin gibi devasa bir pazarda söz sahibi olmak istiyor.
Girişimin tanıttığı MTT AIBOOK yine firmanın geliştirdiği Yangtze yonga setini temel alıyor. 12 çekirdekli bir ARMv8 tabanlı işlemci ( ARM Cortex-X1, Cortex-A78 vb. dönemi), firmanın teknolojilerini temel alan MUSE grafik birimi ve nöral işlem biriminden oluşan yonga 2.65GHz hızlara ulaşabiliyor. Ayrıca INT8 yapay zekâ performansı da 50TOPS.
Girişim MITT AIBOOK bilgisayarını ilk olarak kendisi satışa sunacak ve Çin'de ilgilenen müşterilerine yonga seti platformunu tedarik edecek. Bilgisayarda 120Hz OLED ekran, 32GB DDR5-7500 RAM, 1TB SSD gibi özellikler yer alıyor ve fiyatı 1440$. Özellikle yapay zekâ tarafında çalışmalar yapan Çinli geliştiricileri hedefliyor. Fiyatı Çin'e göre biraz tuzlu olsa da girişimin beklentileri büyük.
Dehşetengiz
Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)
vay be gayet iyi