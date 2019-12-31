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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MTV'de yeni matrah değerleri belli oldu: İşte 2020 MTV tutarları

    2020'de MTV'ye yüzde 12 zam yapılacağının duyurulmasının ardından, 1 Ocak 2018'den itibaren tescil edilen araçların MTV tutarına etki eden yeni matrah değerleri de açıklandı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    MTV'de yeni matrah değerleri belli oldu: İşte 2020 MTV tutarları
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    Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) 1 Ocak 2020’den itibaren yüzde 12 oranında zam geleceği geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Fakat 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen araçların MTV tutarlarında belirleyici rol oynayan matrah değerleriyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

    Resmi Gazete’de yayımlanan “Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği” kapsamında, 2020 yılında geçerli olacak matrah değerleri de açıklandı. Söz konusu değerler 2019 yılında, en düşük motor hacmi olan 1300 cc ve altı motorlu araçlar için 46 bin 300 TL olarak uygulanıyordu. Yeni yılın başlamasıyla birlikte bu rakam 51 bin 800 TL’ye çıktı. 550 bin 500 TL olan en yüksek matrah değeri ise 616 bin 500 TL oldu.

    Ayrıca Bkz. "2020 araç muayene ücretleri belli oldu"

    Böylelikle, 1 Ocak 2018’tan itibaren kayıt ve tescili yapılan, 1-3 yaş arası, motor silindir hacmi 1300 cc’nin altında, vergisiz fiyatı da 51 bin 800 TL’ye kadar olan otomobillerin 2020 yılı MTV tutarı 964 TL oldu. Aşağıdaki tablolarda 2020 yılında ödenecek yıllık MTV tutarlarını bulabilirsiniz.

    Tescil tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrası otomobillerin 2020 MTV tutarları

    Motor silindir hacmi Vergisiz fiyatı (TL) 1-3 yaş (TL) 4-6 yaş (TL) 7-11 yaş (TL) 12-15 yaş (TL) 16 yaş< (TL)
    < 1300 cc <51.800 964 672 376 284 100
    . 51.800-90.800 1059 739 413 314 111
    . 90.800< 1156 806 451 341 120
    1301-1600 cc <51.800 1678 1258 730 516 198
    . 51.800-90.800 1846 1384 803 566 217
    . 90.800< 2014 1510 875 618 237
    1601-1800 cc <129.800 3260 2549 1499 915 355
    . 129.800< 3557 2779 1637 999 387
    1801-2000 cc <129.800 5136 3955 2325 1384 545
    . 129.800< 5603 4316 2536 1510 594
    2001-2500 cc <162.100 7704 5593 3494 2087 826
    . 162.100< 8405 6101 3811 2278 901
    2501-3000 cc <324.400 10741 9345 5838 3140 1152
    . 324.400< 11720 10194 6369 3426 1257
    3001-2500 cc <324.400 16358 14720 8867 4426 1622
    . 324.400< 17847 16057 9672 4828 1771
    3501-4000 cc <519.200 25722 22210 13080 5838 2325
    . 519.200< 28060 24228 14271 6369 2536
    4001 cc < <616.500 42097 31568 18696 8403 3260
    . 616.500< 45924 34438 20396 9166 3557

    Tescil tarihi 1 Ocak 2018 öncesi otomobillerin 2020 MTV tutarları

    Motor Silindir Hacmi 1-3 yaş (TL) 4-6 yaş (TL) 7-11 yaş (TL) 12-15 yaş (TL) 16 yaş< (TL)
    <1300 cc 964 672 376 284 100
    1301-1600 cc 1678 1258 730 516 198
    1601-1800 cc 2964 2316 1364 831 322
    1801-2000 cc 4670 3596 2114 1258 496
    2001-2500 cc 7003 5084 3177 1898 751
    2501-3000 cc 9766 8495 5307 2854 1048
    3001-3500 cc 14872 13381 8060 4023 1476
    3501-4000 cc 23383 20191 11891 5307 2114
    4001 cc< 38270 28698 16996 7638 2964


    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227M2-6.htm Yorum Yaz
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