MTV'de yeni matrah değerleri belli oldu: İşte 2020 MTV tutarları

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) 1 Ocak 2020’den itibaren yüzde 12 oranında zam geleceği geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Fakat 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen araçların MTV tutarlarında belirleyici rol oynayan matrah değerleriyle ilgili bir açıklama yapılmamıştı.
Resmi Gazete’de yayımlanan “Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği” kapsamında, 2020 yılında geçerli olacak matrah değerleri de açıklandı. Söz konusu değerler 2019 yılında, en düşük motor hacmi olan 1300 cc ve altı motorlu araçlar için 46 bin 300 TL olarak uygulanıyordu. Yeni yılın başlamasıyla birlikte bu rakam 51 bin 800 TL’ye çıktı. 550 bin 500 TL olan en yüksek matrah değeri ise 616 bin 500 TL oldu.
Ayrıca Bkz. "2020 araç muayene ücretleri belli oldu"
Böylelikle, 1 Ocak 2018’tan itibaren kayıt ve tescili yapılan, 1-3 yaş arası, motor silindir hacmi 1300 cc’nin altında, vergisiz fiyatı da 51 bin 800 TL’ye kadar olan otomobillerin 2020 yılı MTV tutarı 964 TL oldu. Aşağıdaki tablolarda 2020 yılında ödenecek yıllık MTV tutarlarını bulabilirsiniz.
Tescil tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrası otomobillerin 2020 MTV tutarları
|Motor silindir hacmi
|Vergisiz fiyatı (TL)
|1-3 yaş (TL)
|4-6 yaş (TL)
|7-11 yaş (TL)
|12-15 yaş (TL)
|16 yaş< (TL)
|< 1300 cc
|<51.800
|964
|672
|376
|284
|100
|.
|51.800-90.800
|1059
|739
|413
|314
|111
|.
|90.800<
|1156
|806
|451
|341
|120
|1301-1600 cc
|<51.800
|1678
|1258
|730
|516
|198
|.
|51.800-90.800
|1846
|1384
|803
|566
|217
|.
|90.800<
|2014
|1510
|875
|618
|237
|1601-1800 cc
|<129.800
|3260
|2549
|1499
|915
|355
|.
|129.800<
|3557
|2779
|1637
|999
|387
|1801-2000 cc
|<129.800
|5136
|3955
|2325
|1384
|545
|.
|129.800<
|5603
|4316
|2536
|1510
|594
|2001-2500 cc
|<162.100
|7704
|5593
|3494
|2087
|826
|.
|162.100<
|8405
|6101
|3811
|2278
|901
|2501-3000 cc
|<324.400
|10741
|9345
|5838
|3140
|1152
|.
|324.400<
|11720
|10194
|6369
|3426
|1257
|3001-2500 cc
|<324.400
|16358
|14720
|8867
|4426
|1622
|.
|324.400<
|17847
|16057
|9672
|4828
|1771
|3501-4000 cc
|<519.200
|25722
|22210
|13080
|5838
|2325
|.
|519.200<
|28060
|24228
|14271
|6369
|2536
|4001 cc <
|<616.500
|42097
|31568
|18696
|8403
|3260
|.
|616.500<
|45924
|34438
|20396
|9166
|3557
Tescil tarihi 1 Ocak 2018 öncesi otomobillerin 2020 MTV tutarları
|Motor Silindir Hacmi
|1-3 yaş (TL)
|4-6 yaş (TL)
|7-11 yaş (TL)
|12-15 yaş (TL)
|16 yaş< (TL)
|<1300 cc
|964
|672
|376
|284
|100
|1301-1600 cc
|1678
|1258
|730
|516
|198
|1601-1800 cc
|2964
|2316
|1364
|831
|322
|1801-2000 cc
|4670
|3596
|2114
|1258
|496
|2001-2500 cc
|7003
|5084
|3177
|1898
|751
|2501-3000 cc
|9766
|8495
|5307
|2854
|1048
|3001-3500 cc
|14872
|13381
|8060
|4023
|1476
|3501-4000 cc
|23383
|20191
|11891
|5307
|2114
|4001 cc<
|38270
|28698
|16996
|7638
|2964
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227M2-6.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Halk ağır vergiler altında eziliyordu.