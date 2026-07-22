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    MTV ödemelerinde hangi banka kaç taksit yapıyor? (Temmuz 2026)

    2026 Temmuz dönemi Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemelerinde bankaların faizsiz taksit kampanyalarını sizler için derledik. Eğer hala MTV 2. taksit ödemesi yapmadıysanız listeye göz atın.

    MTV taksitli ödeme nasıl yapılır? Taksit yapan bankalar Tam Boyutta Gör
    Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen süreçte, bankaların 2026 MTV taksit kampanyalarını ve hangi bankanın ne kadar taksit yaptığını merak ediyor.

    Son ödeme günü 31 Temmuz 2026 Perşembe olan MTV ödemeleri için bankaların sunduğu taksit imkanlarını sizler için listeledik:

    2026 MTV ödemesinde taksit imkanları
    Kredi Kartı Taksit sayısı (Faizsiz) Şartlar
    enpara 6 taksit 15.000 TL'ye kadar 
    Bankkart Ziraat Bankası 4 taksit Limit yok
    Bonus, Miles&Smiles, Shop&Fly Garanti BBVA 3 taksit Limit yok
    Maximum, Maximiles İş Bankası 3 taksit 750 TL ve üzeri ödemelerde geçerli
    Paraf Halkbank 3 veya 4 taksit 500 TL ve üzeri ödemelerde 3 taksit, Troy logolu Paraf kartlarda 4 taksit
    Bonus TEB 4 taksit CEBTETEB Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden 4 taksit, TEB ATM'leri ve GİB üzerinden 3 taksit (250.000 TL'ye kadar)
    Bonus Denizbank 3 taksit 100 TL - 2.000.000 TL arası ödemelerde geçerli
    Worldcard Vakıfbank 4 taksit 1.000 TL - 500.000 TL arası ödemelerde geçerli
    axess 3 taksit 2.000 TL - 1.000.000 TL arası ödemelerde geçerli
    ING 4 taksit ING Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden

    Not: Bankaların MTV taksitlendirmesi için bazı özel şartları olabiliyor. Tüm detaylar için bankanızdan bilgi alabilirsiniz.

    2026 Temmuz MTV ödemesi son gün ne zaman?

    2026 yılı MTV ikinci taksit ödeme süreci 1 Temmuz itibarıyla başladı. Araç sahiplerinin cezalı duruma düşmemesi için son ödeme günü 31 Temmuz 2026 Perşembe günüdür.

    2026 MTV ödemesi nereden ve nasıl yapılır?

    Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu sorgulama ve ödeme işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sunduğu dijital altyapılar veya bankalar kanalıyla hızlıca gerçekleştirilebiliyor:

    • GİB Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr): Şifresiz olarak Plaka, T.C. Kimlik Numarası ve Tescil Tarihi bilgileriyle,
    • e-Devlet Kapısı: Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Ödeme hizmeti üzerinden,
    • Anlaşmalı Bankalar: İnternet bankacılığı, mobil uygulamalar veya banka şubeleri aracılığıyla,
    • PTT Şubeleri ve Mobil Uygulaması: Nakit veya kartla kolay ödeme imkanı.
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