MTV ödemelerinde hangi banka kaç taksit yapıyor? (Temmuz 2026)

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Tam Boyutta Gör Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen süreçte, bankaların 2026 MTV taksit kampanyalarını ve hangi bankanın ne kadar taksit yaptığını merak ediyor.

Son ödeme günü 31 Temmuz 2026 Perşembe olan MTV ödemeleri için bankaların sunduğu taksit imkanlarını sizler için listeledik:

2026 MTV ödemesinde taksit imkanları Kredi Kartı Taksit sayısı (Faizsiz) Şartlar enpara 6 taksit 15.000 TL'ye kadar Bankkart Ziraat Bankası 4 taksit Limit yok Bonus, Miles&Smiles, Shop&Fly Garanti BBVA 3 taksit Limit yok Maximum, Maximiles İş Bankası 3 taksit 750 TL ve üzeri ödemelerde geçerli Paraf Halkbank 3 veya 4 taksit 500 TL ve üzeri ödemelerde 3 taksit, Troy logolu Paraf kartlarda 4 taksit Bonus TEB 4 taksit CEBTETEB Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden 4 taksit, TEB ATM'leri ve GİB üzerinden 3 taksit (250.000 TL'ye kadar) Bonus Denizbank 3 taksit 100 TL - 2.000.000 TL arası ödemelerde geçerli Worldcard Vakıfbank 4 taksit 1.000 TL - 500.000 TL arası ödemelerde geçerli axess 3 taksit 2.000 TL - 1.000.000 TL arası ödemelerde geçerli ING 4 taksit ING Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden

Not: Bankaların MTV taksitlendirmesi için bazı özel şartları olabiliyor. Tüm detaylar için bankanızdan bilgi alabilirsiniz.

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2026 Temmuz MTV ödemesi son gün ne zaman?

2026 yılı MTV ikinci taksit ödeme süreci 1 Temmuz itibarıyla başladı. Araç sahiplerinin cezalı duruma düşmemesi için son ödeme günü 31 Temmuz 2026 Perşembe günüdür.

2026 MTV ödemesi nereden ve nasıl yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu sorgulama ve ödeme işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sunduğu dijital altyapılar veya bankalar kanalıyla hızlıca gerçekleştirilebiliyor:

GİB Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr): Şifresiz olarak Plaka, T.C. Kimlik Numarası ve Tescil Tarihi bilgileriyle,

Şifresiz olarak Plaka, T.C. Kimlik Numarası ve Tescil Tarihi bilgileriyle, e-Devlet Kapısı: Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Ödeme hizmeti üzerinden,

Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Ödeme hizmeti üzerinden, Anlaşmalı Bankalar: İnternet bankacılığı, mobil uygulamalar veya banka şubeleri aracılığıyla,

İnternet bankacılığı, mobil uygulamalar veya banka şubeleri aracılığıyla, PTT Şubeleri ve Mobil Uygulaması: Nakit veya kartla kolay ödeme imkanı.

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MTV taksitli ödeme nasıl yapılır? Taksit yapan bankalar

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