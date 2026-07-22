MTV ödemelerinde hangi banka kaç taksit yapıyor? (Temmuz 2026)

Son ödeme günü 31 Temmuz 2026 Perşembe olan MTV ödemeleri için bankaların sunduğu taksit imkanlarını sizler için listeledik:
|Kredi Kartı
|Taksit sayısı (Faizsiz)
|Şartlar
|enpara
|6 taksit
|15.000 TL'ye kadar
|Bankkart Ziraat Bankası
|4 taksit
|Limit yok
|Bonus, Miles&Smiles, Shop&Fly Garanti BBVA
|3 taksit
|Limit yok
|Maximum, Maximiles İş Bankası
|3 taksit
|750 TL ve üzeri ödemelerde geçerli
|Paraf Halkbank
|3 veya 4 taksit
|500 TL ve üzeri ödemelerde 3 taksit, Troy logolu Paraf kartlarda 4 taksit
|Bonus TEB
|4 taksit
|CEBTETEB Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden 4 taksit, TEB ATM'leri ve GİB üzerinden 3 taksit (250.000 TL'ye kadar)
|Bonus Denizbank
|3 taksit
|100 TL - 2.000.000 TL arası ödemelerde geçerli
|Worldcard Vakıfbank
|4 taksit
|1.000 TL - 500.000 TL arası ödemelerde geçerli
|axess
|3 taksit
|2.000 TL - 1.000.000 TL arası ödemelerde geçerli
|ING
|4 taksit
|ING Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden
Not: Bankaların MTV taksitlendirmesi için bazı özel şartları olabiliyor. Tüm detaylar için bankanızdan bilgi alabilirsiniz.
2026 Temmuz MTV ödemesi son gün ne zaman?
2026 yılı MTV ikinci taksit ödeme süreci 1 Temmuz itibarıyla başladı. Araç sahiplerinin cezalı duruma düşmemesi için son ödeme günü 31 Temmuz 2026 Perşembe günüdür.
2026 MTV ödemesi nereden ve nasıl yapılır?
Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu sorgulama ve ödeme işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sunduğu dijital altyapılar veya bankalar kanalıyla hızlıca gerçekleştirilebiliyor:
- GİB Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr): Şifresiz olarak Plaka, T.C. Kimlik Numarası ve Tescil Tarihi bilgileriyle,
- e-Devlet Kapısı: Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Ödeme hizmeti üzerinden,
- Anlaşmalı Bankalar: İnternet bankacılığı, mobil uygulamalar veya banka şubeleri aracılığıyla,
- PTT Şubeleri ve Mobil Uygulaması: Nakit veya kartla kolay ödeme imkanı.