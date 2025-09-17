Mühendisler, uçaklar için devasa hava yastıkları tasarladı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Hindistan'daki Birla Teknoloji ve Bilim Enstitüsü'nden bir grup mühendis, uçak kazalarında yolcuları korumak için yapay zeka kontrollü dış hava yastıkları içeren bir güvenlik sistemi geliştirdi. Project REBIRTH adı verilen bu çok katmanlı güvenlik sistemi, ani inişlerde uçağın etrafını saran dev hava yastıklarıyla darbenin etkisini azaltmayı hedefliyor.

Eshel Wasim ve Dharsan Srinivasan tarafından geliştirilen sistem, yapay zeka ve sensörler kullanarak bir çarpışmanın yaklaştığını algılıyor ve uçak 3.000 feet'in altına düştüğünde otomatik olarak devreye giriyor. Pilotlar gerekirse sistemi manuel olarak devre dışı bırakabiliyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

REBIRTH, motor durumu, yön, hız, irtifa, sıcaklık ve pilot aktivitelerini sürekli izliyor. Kazanın kaçınılmaz olduğu anlaşıldığında ise burun, gövde altı ve kuyruk bölgesinden hava yastıkları iki saniye içinde açılıyor. Kevlar, TPU, Zylon ve akıllı sıvı katmanlarından üretilen bu hava yastıkları darbeyi emerek yolculara ve uçağa gelebilecek hasarı azaltıyor.

Tam Boyutta Gör Motorlar çalışıyorsa, ters itiş kuvveti devreye girerek uçağı yavaşlatıyor. Motorlar devre dışı kaldığında ise gaz iticiler açılarak hız düşürülüyor ve uçak dengeleniyor. İniş sonrası parlak turuncu boya, kızılötesi işaretçiler, GPS ve yanıp sönen ışıklar sayesinde arama-kurtarma ekipleri enkazı hızla tespit edebiliyor.

Bir adet prototip üretildi

Ekip halihazırda 1:12 ölçekli bir prototip üretmiş durumda. Bu model, sensörler, mikrodenetleyiciler ve karbondioksit tüplerinden oluşuyor ve tümü yapay zeka yazılımı tarafından yönetiliyor. Sistem, hız, titreşim ve kuvvet değişimlerini algılayarak güvenlik önlemlerini sırayla devreye sokuyor.

Bilgisayar simülasyonları, sistemin çarpma etkisini %60’tan fazla azaltabileceğini gösteriyor. Ekip şimdi, uçak üreticileri ve araştırma laboratuvarlarıyla iş birliği yaparak rüzgar tüneli ve çarpışma testlerinde tam boy modelleri denemeye hazırlanıyor. Ayrıca sistemin hem yeni nesil hem de mevcut uçaklarla uyumlu hale getirilmesi planlanıyor.

Proje, bu yıl yaşanan ölümcül bir Air India kazasından sonra ortaya çıktı. Uçak kalkıştan saniyeler sonra motor gücünü kaybetmiş, yolcuların neredeyse tamamı hayatını kaybetmişti. Mühendisler üç temel hedef belirledi: uçağın hızını çarpışma öncesinde düşürmek, darbenin etkisini emmek ve kurtarma ekiplerinin olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlamak.

REBIRTH, bütün uçağı taşıyan paraşütlerden kendi kendini onaran kaplamalara kadar uzanan yenilikçi havacılık güvenlik fikirleri arasına katıldı. Ancak uzmanlar, sistemin ağırlık ve karmaşıklık gibi pratik sorunlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.

