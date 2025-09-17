Mühendisler, uçaklar için devasa hava yastıkları tasarladı

Eshel Wasim ve Dharsan Srinivasan tarafından geliştirilen sistem, yapay zeka ve sensörler kullanarak bir çarpışmanın yaklaştığını algılıyor ve uçak 3.000 feet'in altına düştüğünde otomatik olarak devreye giriyor. Pilotlar gerekirse sistemi manuel olarak devre dışı bırakabiliyor.
Sistem nasıl çalışıyor?
REBIRTH, motor durumu, yön, hız, irtifa, sıcaklık ve pilot aktivitelerini sürekli izliyor. Kazanın kaçınılmaz olduğu anlaşıldığında ise burun, gövde altı ve kuyruk bölgesinden hava yastıkları iki saniye içinde açılıyor. Kevlar, TPU, Zylon ve akıllı sıvı katmanlarından üretilen bu hava yastıkları darbeyi emerek yolculara ve uçağa gelebilecek hasarı azaltıyor.
Bir adet prototip üretildi
Ekip halihazırda 1:12 ölçekli bir prototip üretmiş durumda. Bu model, sensörler, mikrodenetleyiciler ve karbondioksit tüplerinden oluşuyor ve tümü yapay zeka yazılımı tarafından yönetiliyor. Sistem, hız, titreşim ve kuvvet değişimlerini algılayarak güvenlik önlemlerini sırayla devreye sokuyor.
Bilgisayar simülasyonları, sistemin çarpma etkisini %60’tan fazla azaltabileceğini gösteriyor. Ekip şimdi, uçak üreticileri ve araştırma laboratuvarlarıyla iş birliği yaparak rüzgar tüneli ve çarpışma testlerinde tam boy modelleri denemeye hazırlanıyor. Ayrıca sistemin hem yeni nesil hem de mevcut uçaklarla uyumlu hale getirilmesi planlanıyor.
Proje, bu yıl yaşanan ölümcül bir Air India kazasından sonra ortaya çıktı. Uçak kalkıştan saniyeler sonra motor gücünü kaybetmiş, yolcuların neredeyse tamamı hayatını kaybetmişti. Mühendisler üç temel hedef belirledi: uçağın hızını çarpışma öncesinde düşürmek, darbenin etkisini emmek ve kurtarma ekiplerinin olay yerine daha hızlı ulaşmasını sağlamak.
REBIRTH, bütün uçağı taşıyan paraşütlerden kendi kendini onaran kaplamalara kadar uzanan yenilikçi havacılık güvenlik fikirleri arasına katıldı. Ancak uzmanlar, sistemin ağırlık ve karmaşıklık gibi pratik sorunlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.
