Bakan Çiftçi açıkladı: Hareket halinde video oynatan multimedya ekranlar yasak

Sonradan takılan Android ekranlara 21 bin TL ceza
Bakan Çiftçi, hangi ekranların yasak hangi ekranların serbest olacağı konusuna açıklık getirdi. Konsolun üst kısmına sarkan ekranların yasak, konsolunun alt kısmındaki ekranların serbest olması bekleniyordu. Fakat Bakan Çiftçi’nin yeni açıklamasına göre, hareket halinde video oynatan tüm multimedya ekranlar yasak kapsamına alınacak. Bu da sonradan takılan Android ekranların tamamına yakının yasak olduğu anlamına geliyor.
Fabrika çıkışı ekranlı otomobiller, hareket halinde video oynatmaya izin vermiyor. Sonradan takılan multimedya ekranlarda ise video oynatılabiliyor. Harekete halinde video oynatabilen multimedya ekranı bulunan araç sahiplerine 21 bin TL idari para cezası uygulanacak ve araç trafikten 30 gün men edilecek.
Multimedya ekranların, sürücünün görüş açısını etkilemeyen konumda bulunması gerekecek. Multimedya ekranlarla ilgili daha açıklayıcı olması adına yeni yönetmelik hazırlanıyor. Bu yönetmeliğin önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleiyor.
İçişleri Bakanı Mehmet Çiftçi’nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
"Birincisi, sürücünün görüş açısını etkilemeyecek, engellemeyecek. İkincisi de araç harekete geçtiğinde, sürüş başladığında mesela o çoklu medya ortamları kapanacak. Bu ikisinin birlikte gerçekleşmesi gerekiyor. Orijinal araçlarda bununla ilgili herhangi bir problem yok. Örneğin, fabrika montajlı çoklu ortamlarda araç harekete geçtiğinde, mesela video oynatılamıyor, film seyredilemiyor ama sonradan takılanlarda veya garanti süresi bitmiş, sonradan yapılan montajlarda araç hareket halinde olsa da film izleyebiliyorsunuz, video oynatabiliyorsunuz. Bu, kanunun yasakladığı, idari müeyyideye bağladığı hususlardan birisi."
469 Kişi Okuyor (5 Üye, 464 Misafir) 4 Masaüstü 465 Mobil
23432 kez okundu.
48 kişi, toplam 49 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
multimedya ekranı, trafik cezası ve