    Multimedya ekranı cezaları geri çekildi: Kesilen cezalar iptal edilecek

    Araç içi multimedya ve görüntü sistemlerine getirilen 21 bin TL ceza tepki çekmişti. Bakanlık, düzenleme netleşene kadar yaptırımların durdurulduğunu ve kesilen cezaların iptal edileceğini açıkladı.

    Multimedya ekranı cezaları geri çekildi: Yeni yönetmelik geliyor
    27 Şubat 2026’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı düzenleme, araç içindeki multimedya ve görüntü sistemleri nedeniyle Türkiye’de geniş tartışma yaratmıştı. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, sürücünün görüş alanında bulunan ve mevzuata uygun olmayan görüntü cihazlarını araçta bulunduranlara 21 bin TL idari para cezası kesilmesi ve araçların 30 gün süreyle trafikten men edilmesi öngörülüyordu.

    Daha açık bir yönetmelik hazırlanacak

    Özellikle araçlara sonradan takılan multimedya ekranları ve “double teyp” olarak bilinen büyük ekranlı sistemler düzenlemenin odağına yerleşti. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından birçok sürücü ekranlarını söktürmeye başlarken, oto aksesuar sektörü de uygulamanın belirsizliği nedeniyle ciddi tepki gösterdi.

    Tepkilerin büyümesi üzerine Ulaştırma ve İçişleri birimleri konuyu yeniden değerlendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemenin trafikte seyreden tüm araçlar için açık ve tutarlı şekilde uygulanabilmesi amacıyla yeni bir yönetmelik hazırlanacağı belirtildi.

    Kesilen cezalar iptal edildi

    Açıklamada, yönetmelik yürürlüğe girene kadar söz konusu hükme ilişkin yaptırımların uygulanmasının durdurulduğu bildirildi. Ayrıca 27 Şubat 2026 tarihinden sonra kesilen cezaların da iptal edilmesine karar verildiği ifade edildi.

    Öte yandan araçlara sonradan eklenen ses ve müzik sistemlerine yönelik denetimlerin 1 Nisan’a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla yapılacağı, bu tarihten sonra ise denetimlerin ilgili kanun çerçevesinde devam edeceği belirtildi.

