Multimedya ekranı cezaları geri çekildi: Kesilen cezalar iptal edilecek

Daha açık bir yönetmelik hazırlanacak
Özellikle araçlara sonradan takılan multimedya ekranları ve “double teyp” olarak bilinen büyük ekranlı sistemler düzenlemenin odağına yerleşti. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından birçok sürücü ekranlarını söktürmeye başlarken, oto aksesuar sektörü de uygulamanın belirsizliği nedeniyle ciddi tepki gösterdi.
Tepkilerin büyümesi üzerine Ulaştırma ve İçişleri birimleri konuyu yeniden değerlendirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, düzenlemenin trafikte seyreden tüm araçlar için açık ve tutarlı şekilde uygulanabilmesi amacıyla yeni bir yönetmelik hazırlanacağı belirtildi.
Kesilen cezalar iptal edildi
Açıklamada, yönetmelik yürürlüğe girene kadar söz konusu hükme ilişkin yaptırımların uygulanmasının durdurulduğu bildirildi. Ayrıca 27 Şubat 2026 tarihinden sonra kesilen cezaların da iptal edilmesine karar verildiği ifade edildi.
Öte yandan araçlara sonradan eklenen ses ve müzik sistemlerine yönelik denetimlerin 1 Nisan'a kadar rehberlik ve bilgilendirme amacıyla yapılacağı, bu tarihten sonra ise denetimlerin ilgili kanun çerçevesinde devam edeceği belirtildi.
Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]
Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç
