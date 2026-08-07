Elon Musk, dünyanın en büyük ve en değerli binasını kuruyor: Peki ama neden?

Dünyanın en büyük ve en değerli binası
Şirketlerin açıklamasına göre tesis, mevcut küresel çip arzı ile SpaceX ve Tesla'nın önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyacağı 1 teravatın üzerindeki hesaplama gücüne erişmek için kullanılacak. Gelecekte gerçekleştirilecek ek yatırım aşamalarıyla birlikte toplam yatırım tutarının çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceği belirtiliyor.
Bununla birlikte Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Terafab'ın açık ara “dünyanın en büyük ve en değerli binası" olacağını öne sürdü. SpaceX'in paylaştığı bilgilere göre tesis, 9,2 milyon metrekareyi aşan üretim alanına sahip olacak. Bu büyüklük Musk’a göre 50 adet Pentagon binasına denk.
Terafab'da üretilecek çipler, Tesla'nın Optimus insansı robotları, Cybercab otonom araçları ve SpaceX'in uzay tabanlı veri merkezlerinde kullanılacak. Ayrıca edge computing ve yapay zeka çıkarımı için optimize edilen özel çipler de bu tesiste üretilecek.
Toplam yatırım 119 milyar dolara çıkabilir
Dolayısıyla ilk etapta açıklanan 16,8 milyar dolarlık yatırımın sonraki genişlemelerle önemli ölçüde artması bekleniyor.
Öte yandan Terafab projesinde Intel de rol üstlenecek. Yılın başlarında duyurulan iş birliği kapsamında Intel'in projeye katkı sağlayacağı belirtilse de şirket, üstleneceği görevin ayrıntılarını henüz paylaşmadı.
Öte yandan Tesla, Terafab'ın öncüsü niteliğindeki araştırma tesisinin inşasına Nisan ayında Giga Texas kampüsünün North Campus bölümünde başlamıştı.Kaynakça https://www.reuters.com/business/media-telecom/spacex-says-terafab-be-built-texas-with-initial-investment-168-billion-2026-08-06/ https://www.spacex.com/updates#terafab Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: