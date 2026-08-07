Elon Musk, dünyanın en büyük ve en değerli binasını kuruyor: Peki ama neden?

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Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın liderliğindeki SpaceX ve Tesla, yapay zeka yarışında ihtiyaç duydukları çip kapasitesini güvence altına almak için bugüne kadarki en iddialı yatırımlarından birini duyurdu. İki şirket, ABD'nin Teksas eyaletindeki Grimes County'de kurulacak Terafab isimli gelişmiş yarı iletken üretim kompleksi için ilk aşamada 16,8 milyar dolar yatırım yapacak.

Dünyanın en büyük ve en değerli binası

Şirketlerin açıklamasına göre tesis, mevcut küresel çip arzı ile SpaceX ve Tesla'nın önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyacağı 1 teravatın üzerindeki hesaplama gücüne erişmek için kullanılacak. Gelecekte gerçekleştirilecek ek yatırım aşamalarıyla birlikte toplam yatırım tutarının çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Terafab'ın açık ara “dünyanın en büyük ve en değerli binası" olacağını öne sürdü. SpaceX'in paylaştığı bilgilere göre tesis, 9,2 milyon metrekareyi aşan üretim alanına sahip olacak. Bu büyüklük Musk’a göre 50 adet Pentagon binasına denk.

Tam Boyutta Gör Kompleks, ileri seviye mantık ve bellek çiplerinin üretim, paketleme ve test süreçlerini tek çatı altında birleştirecek. Bu dikey entegre yapı sayesinde yeni nesil işlemcilerin geliştirilme ve üretim sürecinin önemli ölçüde hızlandırılması amaçlanıyor.

Terafab'da üretilecek çipler, Tesla'nın Optimus insansı robotları, Cybercab otonom araçları ve SpaceX'in uzay tabanlı veri merkezlerinde kullanılacak. Ayrıca edge computing ve yapay zeka çıkarımı için optimize edilen özel çipler de bu tesiste üretilecek.

Toplam yatırım 119 milyar dolara çıkabilir

Tam Boyutta Gör Mayıs ayında yapılan resmi başvurular, projenin nihai büyüklüğünün ilk açıklanan yatırımın çok ötesine geçebileceğini ortaya koymuştu. Belgelerde SpaceX'in ilk etapta 55 milyar dolarlık yatırım planladığı, çok aşamalı inşaat sürecinin tamamlanması halinde ise toplam yatırımın 119 milyar dolara ulaşabileceği belirtilmişti.

Dolayısıyla ilk etapta açıklanan 16,8 milyar dolarlık yatırımın sonraki genişlemelerle önemli ölçüde artması bekleniyor.

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Öte yandan Terafab projesinde Intel de rol üstlenecek. Yılın başlarında duyurulan iş birliği kapsamında Intel'in projeye katkı sağlayacağı belirtilse de şirket, üstleneceği görevin ayrıntılarını henüz paylaşmadı.

Öte yandan Tesla, Terafab'ın öncüsü niteliğindeki araştırma tesisinin inşasına Nisan ayında Giga Texas kampüsünün North Campus bölümünde başlamıştı.

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