Musk, FSD’nin Avrupa ve Çin’de Şubat ayında onaylanmasını bekliyor

Tesla, küresel ölçekte araç satışlarında yavaşlama yaşarken yazılım gelirlerini artırmak istiyor. FSD’nin yeni pazarlarda devreye girmesi, şirketin hem gelir hem de yapay zeka hedefleri açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
Avrupa için gözler Hollanda’da
FSD’nin Avrupa yolculuğu ABD’ye kıyasla daha katı güvenlik kuralları ve parçalı düzenleyici yapı nedeniyle yavaş ilerliyor. Tesla bu nedenle süreci Hollanda üzerinden yürütüyor. Hollanda araç otoritesi RDW, Kasım ayında yaptığı açıklamada FSD ile ilgili kararını Şubat ayında vermeyi planladığını duyurmuştu.
Çin tarafında ise FSD benzeri akıllı sürüş özellikleri, sınırlı sayıda araçta ve kısıtlı şekilde kullanılabiliyor. Şirket, Çin’de geçtiğimiz Şubat ayında uzun süredir beklenen bir Autopilot güncellemesi yayınlamıştı. Ancak bazı kullanıcılar, 9 bin doların üzerinde ödeme yaptıkları sistemin operasyonel sınırlamalarla sunulmasından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirmişti. Ardından Mart ayında dağıtım durdurulmuş, ek düzenleyici onay ihtiyacına vurgu yapılmıştı.
Robotaksi de kırılma anı
Şirket Robotaxi markası altında sınırlı filosuyla ABD’nin bazı bölgelerinde robotaksi hizmeti veriyor. Kısa süre önce yapılan açıklamada Tesla’nın Teksas, Austin’de denetimsiz robotaksi hizmeti vermeye başladığı duyuruldu. Bu gelişmenin sosyal medyada yayılmasının ardından Tesla hisseleri günü yüzde 4,2 artışla kapattı.
Austin’de denetimsiz sürüşlerin başlaması önemli bir eşik olsa da, Tesla’nın birden fazla büyük ABD şehrinde robotaksi hedefleri henüz gerçekleşmiş değil.
Öte yandan Musk, otonom sürüş için geliştirilen yapay zekanın, Tesla'nın insansı robot projesi Optimus'un da temelini oluşturacağını uzun süredir vurguluyor. Davos'taki açıklamasında Musk, gelecekte robotların sayısının insanları geçeceğini öngördüğünü söyledi. Tesla'nın Optimus robotlarını gelecek yılın sonuna doğru halka satmayı planladığını belirten Musk, bu takvimin daha önce paylaştığı hedeflere kıyasla daha geç bir zamanlamaya işaret ettiğini kabul etti. Musk, üretimin başlangıçta "son derece yavaş ve sancılı" olacağını, ancak ölçek büyüdükçe hızlanacağını belirtti.