Musk’ın Yeni Kripto Gözdesi Bugün Start Veriyor! İşte Wall Street Memes’in Listeleneceği İlk Borsa

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Kripto para piyasasının beklediği gün sonunda geldi. Ünlü milyarder Elon Musk’ın da radarına giren Wall Street Memes projesinin native tokeni WSM tokenin listeleneceği ilk merkezi borsa açıklandı.

Topluluk odaklı bir kripto projesi olan ve ön satış etkinliğinde 25 milyon dolardan fazla fon toplamayı başaran Wall Street Memes projesinin ilk borsa listelemesinin OKX borsasında gerçekleşeceği duyuruldu.

25 Eylül TSİ 21.00’de borsanın Twitter (X) hesabından yapılan duyuruda, Wall Street Memes tokenin önde gelen kripto para borsalarından biri olan OKX’te listeneceği belirtildi.

https://x.com/okx/status/1706372907675554121

Kripto para piyasasındaki işlem hacmine göre en büyük ikinci borsa konumundaki OKX, Wall Street Memes tokeni 26 Eylül tarihinde yani bugün TSİ 13.00’te listeleyeceğini açıkladı. Wall Street Memes tokenin OKX DEX listesinde ise CEX listelemesinden 4 saat sonra yani 17.00’de yerini alacağı bildirildi.

OKX’in listeleme açıklamasıyla birlikte aylardır ön satışı devam eden projenin yatırımcıları için beklenen an gelmiş oldu. OKX listelemesi sonrası Wall Street Memes tokenin fiyat hareketinin ne yönde gelişim göstereceği ise en çok merak edilen konular arasındaki yerini aldı.

Gelin hep birlikte bugün OKX borsasında listelenecek olan Wall Street Memes token ile ilgili bilmeniz gerekenleri inceleyelim.

https://x.com/wallstmemes/status/1706368022116491685

Wall Street Memes İle İlgili Bilmeniz Gerekenler

Wall Street Memes projesinin adındaki Wall Street, ünlü milyarder Elon Musk’ın da yaptığı paylaşımlarla destek olduğu 2021 tarihli GameStop olayına gönderme yapıyor. Wall Street Memes projesi, küçük yatırımcıların Wall Street devine karşı birleştiği ve şirket hisselerinde sert düşüşlere yol açan efsanevi GameStop olayını milat kabul ediyor.

Büyük finans kuruluşlarının milyarlarca dolar zarar etmesine yol açan ve sosyal medya üzerinden örgütlenen bu hareketin tokenize hali olarak yaratılan Wall Street Memes projesi, arkasındaki kalabalığın başarıya ulaşmasını hedefliyor.

30 aşamalı ön satışı ile yatırımcılarla buluşan ve indirimli fiyatlardan Wall Street Memes token satın alma imkanı sunan etkinliğin bu kadar hızlı ilerlemesinde projenin misyonunun önemli olduğu düşünülüyor. Proje ekibi, WSM token sahiplerinin internette viral olacak meme’ler yaratarak gelir elde etmesini amaçlıyor.

GameStop olayının ulaştığı boyutların sosyal medyanın gücü sayesinde mümkün olduğunu bilen proje ekibi, Wall Street Memes’in merkezine de topluluğu koyuyor.

1 milyondan fazla takipçisi olan Wall Street Memes tokenin OKX başta olmak üzere çok sayıda borsada listelenmesi sonrasında başarıya ulaşması umuluyor. Wall Street Memes tokenin 25 Mayıs’ta başlayan ön satış etkinliği ile bu kadar kısa sürede 25 milyon dolardan fazla fon toplamayı başarmış olması, bu umutların güçlenmesine katkı sağlıyor.

Elon Musk’ın Yeni Gözdesi Wall Street Memes Olabilir Mi?

2021 yılındaki GameStop olayındaki etkisi bilinen Elon Musk’ın adı, bu hareketin temsili olan Wall Street Memes projesiyle de anılıyor.

Hangi konuda bir paylaşım yapsa o konuyu günlerce gündemde tutan ve etkileşime geçtiği kripto projelerine ralli yaptıran Elon Musk’ın Wall Street Memes projesinin Twitter paylaşımlarına verdiği yanıtlar gözlerden kaçmıyor.

Musk’ın 18 Mart ve 22 Nisan tarihlerinde olacak şekilde iki kez yanıt vermiş olmasının, Wall Street Memes token satın almayı düşünen yatırımcılar itici bir güç olduğu biliniyor.

1 milyon kişiyle birlikte Musk rüzgarını arkasına alan Wall Street Memes tokenin, borsa listelemeleri sonrasında da benzeri bir performans sergilemesi bekleniyor.

Dogecoin ve Shiba Inu’ya yaptırdığı ralliler ile tanınan Elon Musk’ın yeni bir Wall Street Memes paylaşımı yapıp yapmayacağı ise en çok merak edilen soruların başında geliyor. Musk’ın Twitter paylaşımları, Wall Street Memes topluluğu tarafından yakından takip ediliyor.

Topluluk Odaklı Wall Street Memes Token Neler Vadediyor?

Wall Street Memes token ERC-20 protokolüne uyan Ethereum tabanlı bir kripto para birimi olarak karşımıza çıkıyor.

WSM token yatırımcılara yalnızca borsa listelemeleri sonrasındaki muhtemelen fiyat yükselişi ile kazanç elde etmeyi vadetmiyor. Proje ekibi, topluluğa farklı gelir kanalları yaratmak amacıyla devreye aldığı staking mekanizması ile de kripto meraklılarından alkış alıyor.

Proje sayfasından erişilebilen staking özelliği ile yatırımcılar, Wall Street Memes tokenlerini belirli süreler boyunca stake edebiliyor. Staking özelliği, Wall Street Memes yatırımcısının pasif gelir elde etmesine olanak tanıyor.

Staking özelliğini kullanan ve tokenlerini kilitlemeyi tercih eden yatırımcılar, ödül havuzundan çeşitli teşvikler kazanabiliyor. Staking ödülleri, yatırımcının stake havuzundaki yüzdesine ve yıllık getiri yüzdesi yani APY’sine göre hesaplanıyor.

Staking panelindeki verilere göre bu yazı yazıldığı saat itibarıyla stake edilen Wall Street Memes token sayısının 405 milyon adedi geçtiği görülüyor. Projenin staking özelliğindeki yıllık getiri yüzdesinin ise yüzde 49 olduğu ifade ediliyor.

25 milyon dolar fon ve 1 milyon kişilik topluluk ile borsa listelemelerine hızlı bir başlangıç yapan Wall Street Memes token, önümüzdeki günlerde sık sık gündeme gelecek gibi görünüyor.

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