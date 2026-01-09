Musk’tan yeni FSD itirafı: Tesla için eşik artık 16 milyar kilometre

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin uzun süredir gündemde olan tam otonom sürüş hedefiyle ilgili söylemini bir kez daha değiştirdi. 2026’nın ilk günlerinde yapılan yeni açıklamada Musk, “güvenli ve denetimsiz” Full Self-Driving (FSD) sistemine ulaşabilmek için Tesla filosunun yaklaşık 16 milyar kilometrelik sürüş verisi toplaması gerektiğini kabul etti.

2025 vaadi yine tutmadı

Tesla, 2025’in sonuna kadar denetimsiz otonom sürüşü hayata geçirme hedefini yine gerçekleştiremedi. Musk, yıl boyunca defalarca bu sorunun “çözüldüğünü” ve özellikle ABD’nin Teksas eyaletinde, Austin merkezli denetimsiz robotaksi hizmetinin haftalar içinde başlayacağını savunmuştu. Ancak aralık ayına gelindiğinde şirketin FSD kapsamında topladığı toplam veri, bu iddiaları destekleyecek seviyede değildi.

Tam Boyutta Gör Resmî verilere göre Tesla filosu, 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 11,3 milyar kilometrelik (yaklaşık 7 milyar mil) FSD sürüş verisine ulaşmış durumda. Oysa Musk, geçmiş yıllarda bu hedef için yaklaşık 9,7 milyar kilometrenin (6 milyar mil) yeterli olacağını öne sürmüştü. Şimdi ise bu eşik, 16 milyar kilometreye çıkarılmış durumda.

Öte yandan Musk’ın bu yeni açıklaması bazı soruları da gündeme getiriyor. Eğer Tesla’nın kendi iç değerlendirmelerine göre gerçekten güvenli ve regülasyonlara uygun denetimsiz otonomi için 16 milyar kilometre veri gerekiyorsa, şirket bu seviyeye matematiksel olarak bu kadar uzakken neden 2025 için net vaatlerde bulundu?

Km hedefine bu yıl ulaşılabilir

Tesla filosu büyüdükçe ve FSD yazılımı daha fazla sürücü tarafından aktif kullanıldıkça toplanan veri miktarı da hızla artıyor. Mevcut artış hızına bakıldığında 16 milyar kilometre eşiğinin 2026 Temmuz ayı civarında aşılması olası görünüyor. Ancak uzmanlara göre bu kilometreye ulaşmak denetimsiz otonom sürüş için yalnızca ilk adım.

Bu noktadan sonra Tesla’nın, Dojo süper bilgisayarı ve Nvidia tabanlı hesaplama kümeleri üzerinde son derece kapsamlı eğitim süreçleri yürütmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra milyarlarca kilometrelik sürüş sırasında ortaya çıkan sayısız uç senaryonun test edilmesi, doğrulanması ve yazılım hatalarının giderilmesi gibi zaman alıcı aşamalar bulunuyor.

