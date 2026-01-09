Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Musk’tan yeni FSD itirafı: Tesla için eşik artık 16 milyar kilometre

    Elon Musk, Tesla’nın denetimsiz ve güvenli otonom sürüşe ulaşması için yaklaşık 16 milyar kilometrelik veri gerektiğini açıkladı. Bu itiraf, FSD takviminin yeniden ötelenebileceğini gösteriyor.

    Musk’tan FSD itirafı: Tesla için eşik artık 16 milyar kilometre Tam Boyutta Gör
    Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin uzun süredir gündemde olan tam otonom sürüş hedefiyle ilgili söylemini bir kez daha değiştirdi. 2026’nın ilk günlerinde yapılan yeni açıklamada Musk, “güvenli ve denetimsizFull Self-Driving (FSD) sistemine ulaşabilmek için Tesla filosunun yaklaşık 16 milyar kilometrelik sürüş verisi toplaması gerektiğini kabul etti.

    2025 vaadi yine tutmadı

    Tesla, 2025’in sonuna kadar denetimsiz otonom sürüşü hayata geçirme hedefini yine gerçekleştiremedi. Musk, yıl boyunca defalarca bu sorunun “çözüldüğünü” ve özellikle ABD’nin Teksas eyaletinde, Austin merkezli denetimsiz robotaksi hizmetinin haftalar içinde başlayacağını savunmuştu. Ancak aralık ayına gelindiğinde şirketin FSD kapsamında topladığı toplam veri, bu iddiaları destekleyecek seviyede değildi.

    Musk’tan FSD itirafı: Tesla için eşik artık 16 milyar kilometre Tam Boyutta Gör
    Resmî verilere göre Tesla filosu, 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 11,3 milyar kilometrelik (yaklaşık 7 milyar mil) FSD sürüş verisine ulaşmış durumda. Oysa Musk, geçmiş yıllarda bu hedef için yaklaşık 9,7 milyar kilometrenin (6 milyar mil) yeterli olacağını öne sürmüştü. Şimdi ise bu eşik, 16 milyar kilometreye çıkarılmış durumda.

    Öte yandan Musk’ın bu yeni açıklaması bazı soruları da gündeme getiriyor. Eğer Tesla’nın kendi iç değerlendirmelerine göre gerçekten güvenli ve regülasyonlara uygun denetimsiz otonomi için 16 milyar kilometre veri gerekiyorsa, şirket bu seviyeye matematiksel olarak bu kadar uzakken neden 2025 için net vaatlerde bulundu?

    Km hedefine bu yıl ulaşılabilir

    Tesla filosu büyüdükçe ve FSD yazılımı daha fazla sürücü tarafından aktif kullanıldıkça toplanan veri miktarı da hızla artıyor. Mevcut artış hızına bakıldığında 16 milyar kilometre eşiğinin 2026 Temmuz ayı civarında aşılması olası görünüyor. Ancak uzmanlara göre bu kilometreye ulaşmak denetimsiz otonom sürüş için yalnızca ilk adım.

    Bu noktadan sonra Tesla’nın, Dojo süper bilgisayarı ve Nvidia tabanlı hesaplama kümeleri üzerinde son derece kapsamlı eğitim süreçleri yürütmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra milyarlarca kilometrelik sürüş sırasında ortaya çıkan sayısız uç senaryonun test edilmesi, doğrulanması ve yazılım hatalarının giderilmesi gibi zaman alıcı aşamalar bulunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    doğum günü mesajına cevap gürcistan media markt dönüşlerden sonra direksiyon toplamıyor dizel motor yağ seviyesi neden yükselir led far muayeneden geçer mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 15
    Xiaomi 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum