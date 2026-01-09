Musk’tan yeni FSD itirafı: Tesla için eşik artık 16 milyar kilometre

2025 vaadi yine tutmadı
Tesla, 2025’in sonuna kadar denetimsiz otonom sürüşü hayata geçirme hedefini yine gerçekleştiremedi. Musk, yıl boyunca defalarca bu sorunun “çözüldüğünü” ve özellikle ABD’nin Teksas eyaletinde, Austin merkezli denetimsiz robotaksi hizmetinin haftalar içinde başlayacağını savunmuştu. Ancak aralık ayına gelindiğinde şirketin FSD kapsamında topladığı toplam veri, bu iddiaları destekleyecek seviyede değildi.
Öte yandan Musk’ın bu yeni açıklaması bazı soruları da gündeme getiriyor. Eğer Tesla’nın kendi iç değerlendirmelerine göre gerçekten güvenli ve regülasyonlara uygun denetimsiz otonomi için 16 milyar kilometre veri gerekiyorsa, şirket bu seviyeye matematiksel olarak bu kadar uzakken neden 2025 için net vaatlerde bulundu?
Km hedefine bu yıl ulaşılabilir
Tesla filosu büyüdükçe ve FSD yazılımı daha fazla sürücü tarafından aktif kullanıldıkça toplanan veri miktarı da hızla artıyor. Mevcut artış hızına bakıldığında 16 milyar kilometre eşiğinin 2026 Temmuz ayı civarında aşılması olası görünüyor. Ancak uzmanlara göre bu kilometreye ulaşmak denetimsiz otonom sürüş için yalnızca ilk adım.
Bu noktadan sonra Tesla’nın, Dojo süper bilgisayarı ve Nvidia tabanlı hesaplama kümeleri üzerinde son derece kapsamlı eğitim süreçleri yürütmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra milyarlarca kilometrelik sürüş sırasında ortaya çıkan sayısız uç senaryonun test edilmesi, doğrulanması ve yazılım hatalarının giderilmesi gibi zaman alıcı aşamalar bulunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: