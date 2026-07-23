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    Musk'tan Micron'a teşekkür: Tesla'ya uygun fiyatlı bellek desteği

    Elon Musk, Micron'un Tesla'ya küresel bellek çipi sıkıntısına rağmen önemli miktarda bellek tedariki sağladığını ve bunu makul fiyatlarla gerçekleştirdiğini açıkladı.

    Musk'tan Micron'a teşekkür: Tesla'ya uygun fiyatlı bellek desteği Tam Boyutta Gör
    Neredeyse her sektör süregelen bellek krizinden ve radikal derecede artan bellek fiyatlarından etkileniyor. Bu dönemde şirketlerin en çok istediği şey ise hem bellek tedarikini güvence altına almak hem de bunu makul fiyatlarla gerçekleştirmek. Görünüşe göre Tesla, Micron ile tam da bu zeminde buluşmuş durumda.

    Bellek çiplerinde küresel rekabet kızışıyor

    Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin son finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda Micron'a teşekkür ederek şirketin Tesla'ya önemli miktarda bellek çipi tahsis ettiğini ve bunu mevcut piyasa koşullarına rağmen makul fiyatlarla sağladığını açıkladı.

    Son yıllarda yapay zeka altyapılarına yönelik yatırımların hız kazanmasıyla birlikte yüksek performanslı bellek çiplerine olan talep tarihi seviyelere ulaştı. Bellek çipleri sadece bilgisayarlar, veri merkezleri ve telefonlarda değil aynı zamanda otomotiv ve diğer teknoloji alanlarında da kullanılıyor. Artan talep nedeniyle bellek çipi arzı daralırken fiyatlar yükseliyor ve üreticiler müşteriler arasında sınırlı kapasiteyi paylaştırmak zorunda kalıyor.

    Öte yandan Tesla ve SpaceX, ABD'nin en büyük bellek üreticisi Micron'un ilk 10 müşterisi arasında bulunmuyor. Buna rağmen Tesla'nın önemli miktarda bellek çipi tedarik edebilmesi dikkat çekti. Apple gibi devlerin bile artan maliyetlerden şikayet ettiği bir ortamda Tesla’nın uygun koşullarda bellek tedarik edebilmesi oldukça önemli.

    SpaceXAI de bu anlaşmadan faydalanıyor olabilir

    Musk, konuşmasında yalnızca Tesla'dan bahsetti ve Micron'un diğer şirketlerine de benzer koşullarda bellek sağlayıp sağlamadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak Musk'ın şirketleri arasındaki teknolojik iş birlikleri göz önüne alındığında bundan SpaceXAI'ı da faydalanıyor olabilir.

    Öte yandan Elon Musk, uzun vadede dış tedarikçilere olan bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Bu kapsamda Tesla ve SpaceX ortaklığında yürütülen "Terafab" adlı girişim, şimdiye kadar görülmemiş ölçekte bilgi işlem ve bellek çipleri üretmeyi amaçlıyor.

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