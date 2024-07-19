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    Anlık Bildirim

    Ya hep ya hiç: Musk, Tesla’nın 4680 bataryaları için yıl sonuna kadar zaman verdi

    Elon Musk ve Tesla, firmanın kendi bünyesinde geliştirdiği 4680 hücreli bataryalarda nihai üretim miktarına bir türlü ulaşamıyor. Şimdi ise çözüm için yıl sonuna kadar zaman verildiği belirtildi.
    Musk, Tesla’nın 4680 bataryaları için son tarihi verdi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillerde çözülmesi gereken en zor konulardan birisi bataryalar. Bu bataryalar uzun yolculuklar için yeterli enerjiyi sağlamalı, tekrarlanan deşarjlarda kapasitesini korumalı ve ayrıca hızlı bir şekilde de şarj olmalı. Tesla’nın bu sorunları ele aldığı 4680 hücreli kendi bataryaları bir süredir geliştirilme aşamasında. Arandan birkaç yıl geçmiş olsa da Tesla, nihai üretim miktarına ulaşabilmiş değil. Öte yandan CEO Elon Musk’ın, yıl sonuna kadar durumun düzelmesi için talimat verdiği belirtiliyor.

    Tesla 4680 bataryalardan vazgeçebilir

    Tesla ilk olarak 4680 batarya hücrelerini 2020 yılında duyurmuş ve bu batarya ile birlikte önemli ölçüde daha düşük maliyet, daha fazla menzil ve daha hızlı şarj sağlamayı vaat etmişti. Firma bu bataryalar ile daha yüksek hacimlerde ve daha düşük maliyetlerde araçlar üretmeyi planlıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

    Musk, Tesla’nın 4680 bataryaları için son tarihi verdi Tam Boyutta Gör
    Firmanın 4680 hücreleri şu anda sadece 100.000 dolarlık Cybertruck'ta kullanılıyor. Firmanın üretim kapasitesi de gigawatt-saat ölçeğinde artmış durumda. Ancak tüm bunlar planlanan üretim hacminin çok altında. Adını 46 milimetrelik çapı ve 80 mm'lik uzunluğundan alan batarya için ise Musk’ın bu alanda çalışan Tesla ekibine yıl sonuna kadar sorunların çözülmesi için talimat verdiği aktarılıyor. Belirtilenlere göre Musk, ekibin yıl sonuna kadar maliyeti düşürmesini ve önemli önemli inovasyonlarından birini ölçeklendirmelerini istiyor. Musk’ın ayrıca bataryaların kullanım sırasında kendi üzerlerine çökmesine neden olabilecek zorlu bir teknik soruna çözüm bulunmasını da istiyor.

    Eğer 4680 ekibi bu sorunları çözemez ve maliyet etkin bir şekilde bataryaları ölçeklendiremezse Musk’ın projeyi sonlandırabileceği söyleniyor. Bu, söylenenden daha büyük bir şey. Zira Tesla, 4680 hücrelerde diğer pil teknolojilerine göre maliyet gibi sayısız avantaj sağladığı söylenen devrim niteliğindeki “kuru kaplama” süreci için 2019'da Maxwell Technologies'i satın almak da dahil olmak üzere projeyi geliştirmek için şimdiye kadar önemli bir kaynak harcadı. Mevcut raporlara göre Tesla, yıl sonundan önce tamamen kuru elektrot kullanan 4680 bataryayı seri olarak üretmeyi ve kurmayı planlıyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2024/07/17/elon-musk-might-give-up-tesla-4680-battery-cell-end-of-the-year/ https://www.theinformation.com/articles/teslas-future-was-all-about-the-battery-until-it-wasnt
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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