Ya hep ya hiç: Musk, Tesla’nın 4680 bataryaları için yıl sonuna kadar zaman verdi

Tesla ilk olarak 4680 batarya hücrelerini 2020 yılında duyurmuş ve bu batarya ile birlikte önemli ölçüde daha düşük maliyet, daha fazla menzil ve daha hızlı şarj sağlamayı vaat etmişti. Firma bu bataryalar ile daha yüksek hacimlerde ve daha düşük maliyetlerde araçlar üretmeyi planlıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.
Eğer 4680 ekibi bu sorunları çözemez ve maliyet etkin bir şekilde bataryaları ölçeklendiremezse Musk’ın projeyi sonlandırabileceği söyleniyor. Bu, söylenenden daha büyük bir şey. Zira Tesla, 4680 hücrelerde diğer pil teknolojilerine göre maliyet gibi sayısız avantaj sağladığı söylenen devrim niteliğindeki “kuru kaplama” süreci için 2019'da Maxwell Technologies'i satın almak da dahil olmak üzere projeyi geliştirmek için şimdiye kadar önemli bir kaynak harcadı. Mevcut raporlara göre Tesla, yıl sonundan önce tamamen kuru elektrot kullanan 4680 bataryayı seri olarak üretmeyi ve kurmayı planlıyor.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.