Ya hep ya hiç: Musk, Tesla’nın 4680 bataryaları için yıl sonuna kadar zaman verdi

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerde çözülmesi gereken en zor konulardan birisi bataryalar. Bu bataryalar uzun yolculuklar için yeterli enerjiyi sağlamalı, tekrarlanan deşarjlarda kapasitesini korumalı ve ayrıca hızlı bir şekilde de şarj olmalı. Tesla’nın bu sorunları ele aldığı 4680 hücreli kendi bataryaları bir süredir geliştirilme aşamasında. Arandan birkaç yıl geçmiş olsa da Tesla, nihai üretim miktarına ulaşabilmiş değil. Öte yandan CEO Elon Musk’ın, yıl sonuna kadar durumun düzelmesi için talimat verdiği belirtiliyor.

Tesla 4680 bataryalardan vazgeçebilir

Tesla ilk olarak 4680 batarya hücrelerini 2020 yılında duyurmuş ve bu batarya ile birlikte önemli ölçüde daha düşük maliyet, daha fazla menzil ve daha hızlı şarj sağlamayı vaat etmişti. Firma bu bataryalar ile daha yüksek hacimlerde ve daha düşük maliyetlerde araçlar üretmeyi planlıyordu. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

Tam Boyutta Gör Firmanın 4680 hücreleri şu anda sadece 100.000 dolarlık Cybertruck'ta kullanılıyor. Firmanın üretim kapasitesi de gigawatt-saat ölçeğinde artmış durumda. Ancak tüm bunlar planlanan üretim hacminin çok altında. Adını 46 milimetrelik çapı ve 80 mm'lik uzunluğundan alan batarya için ise Musk’ın bu alanda çalışan Tesla ekibine yıl sonuna kadar sorunların çözülmesi için talimat verdiği aktarılıyor. Belirtilenlere göre Musk, ekibin yıl sonuna kadar maliyeti düşürmesini ve önemli önemli inovasyonlarından birini ölçeklendirmelerini istiyor. Musk’ın ayrıca bataryaların kullanım sırasında kendi üzerlerine çökmesine neden olabilecek zorlu bir teknik soruna çözüm bulunmasını da istiyor.

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Eğer 4680 ekibi bu sorunları çözemez ve maliyet etkin bir şekilde bataryaları ölçeklendiremezse Musk’ın projeyi sonlandırabileceği söyleniyor. Bu, söylenenden daha büyük bir şey. Zira Tesla, 4680 hücrelerde diğer pil teknolojilerine göre maliyet gibi sayısız avantaj sağladığı söylenen devrim niteliğindeki “kuru kaplama” süreci için 2019'da Maxwell Technologies'i satın almak da dahil olmak üzere projeyi geliştirmek için şimdiye kadar önemli bir kaynak harcadı. Mevcut raporlara göre Tesla, yıl sonundan önce tamamen kuru elektrot kullanan 4680 bataryayı seri olarak üretmeyi ve kurmayı planlıyor.

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Musk, Tesla’nın 4680 bataryaları için son tarihi verdi