Musk yalanladı: SpaceX, telefon benzeri yapay zeka cihazı üzerinde çalışmıyor

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Tam Boyutta Gör SpaceX'in yatırımcılara yapay zeka odaklı, akıllı telefona benzeyen yeni bir cihaz tanıttığı yönündeki iddialar teknoloji dünyasında ses getirirken Elon Musk haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Wall Street Journal'ın ortaya attığı iddiaya göre şirket, xAI'ın yapay zeka teknolojilerini merkeze alan yeni bir donanım üzerinde çalışıyordu. Ancak Musk, X üzerinden yaptığı kısa açıklamada bu haber için "tamamen yanlış" ifadesini kullandı.

İddialarda neler vardı?

WSJ’ye göre SpaceX, haziran ayında gerçekleşen halka arz öncesinde bazı yatırımcılara elde taşınabilen, telefona benzeyen bir prototip gösterdi. İddiaya göre cihaz, iPhone'dan daha ince bir tasarıma sahipti ve Qualcomm Snapdragon işlemci ile çalışıyordu.

Haberde ayrıca cihazın, SpaceX'in geliştirdiği yapay zeka destekli özel bir işletim sistemi kullandığı ve şirket bünyesindeki xAI'ın Grok yapay zeka asistanıyla entegre olduğu öne sürüldü. Buna karşın cihazın tam olarak hangi kullanım senaryosuna sahip olacağı veya ticari olarak satışa sunulup sunulmayacağına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

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Bu telefon benzeri cihaz iddiası aynı zamanda SpaceX'in mobil iletişim alanındaki planlarının konuşulduğu bir dönemde ortaya çıktı. Son bilgilere göre SpaceX Operasyon Direktörü Gwynne Shotwell, yatırımcılara şirketin ABD'de Starlink uydu ağına bağlanacak bir mobil hizmeti değerlendirdiğini söyledi. Öte yandan bazı analistler, SpaceX'in gelecekte T-Mobile'ı satın alabileceği yönünde tahminlerde bulunuyor. Şirketin şu anda kârlı tek iş kolunun Starlink olduğu biliniyor.

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