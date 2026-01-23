Musk: Yapay zeka 2026’nın sonuna kadar insan zekasını aşacak

“Bilinç son derece nadir olabilir”
Musk, BlackRock CEO’su Larry Fink ile gerçekleştirdiği söyleşide insanlığın evrende yalnız olabileceği varsayımıyla hareket etmesi gerektiğini savundu. Yaşamın ve bilincin son derece nadir olabileceğini, hatta yalnızca Dünya’ya özgü olabileceğini dile getiren Musk, bu ihtimalin insanlığa büyük bir sorumluluk yüklediğini söyledi.
Musk, “Sonuç olarak, yaşam ve bilincin son derece nadir olduğunu ve sadece bizlerin var olabileceğini varsaymamız gerektiğini düşünüyorum. Ve eğer durum böyleyse, bilinç ışığının sönmemesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” ifadelerini kullandı.
Robotlar insanları sayıca geçecek
Tesla cephesine de değinen Musk, insansı robotların yıl sonuna kadar basit fabrika görevlerini yerine getirebileceğini, gelecek yılın sonuna doğru ise perakende satışa sunulabileceğini söyledi.
Yapay zekanın hızla güçlenmesinin beraberinde riskler getirdiğini de vurgulayan Musk, bu teknolojinin son derece dikkatli geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Aksi halde, James Cameron’ın “Terminatör” filmlerini andıran karanlık senaryoların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.
“Medeniyet sigortası”
SpaceX’in kurucusu olarak uzay vizyonunu da paylaşan Musk, Mars’a yerleşme hedefini “medeniyet sigortası” olarak tanımladı. Dünya’da yaşanabilecek yok oluş düzeyindeki felaketlere karşı insanlığın çok gezegenli bir tür haline gelmesi gerektiğini savundu. Mars’ta ölmek isteyip istemediği sorulduğunda ise salondan gelen kahkahalar eşliğinde, “Evet, ama çarpışma anında değil” yanıtını verdi.
Musk, SpaceX'in 9 binden fazla uydu işlettiğini ve bugüne kadar dünya dışı araçlara dair hiçbir kanıtla karşılaşmadıklarını söyledi. Bu yaklaşım, uzayda yaşam ihtimalinin yüksek görünmesine rağmen hiçbir iz bulunamamasını ifade eden Fermi Paradoksu ile örtüşüyor. Musk, daha önce evrende başka hiçbir yaşamın bulunmaması ihtimalini "en korkutucu cevap" olarak nitelendirmişti.