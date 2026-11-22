Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat GTA 6 oyunu, konsol üreticilerinin uyguladığı sert topluluk kurallarıyla gündeme geldi. Xbox ve PlayStation kullanıcıları, oyundaki plaj veya yetişkin içerikli görüntüleri paylaştıkları için banlanıyor. Yapay zeka sistemlerinin tespit ettiği bu ihlaller nedeniyle oyunculara iki günlük hesap askılama veya bir aylık mesajlaşma engeli gibi cezalar veriliyor. Konsol sahipleri duruma tepkili. Ceza almamak için otomatik yükleme özelliğini kapatmanız ve paylaşımlara dikkat etmeniz öneriliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Microsoft ve Sony, oyuncular tarafından kaydedilen müstehcen GTA 6 görüntülerine karşı sert önlemler almışa benziyor. Xbox ve PS5 oyuncuları, güneşlenen ya da çıplak NPC'leri içeren klipleri yükledikleri için hesaplarının askıya alındığını söylüyor. GTA VI oyun içi görüntüleri paylaşacak olanlara öncelikle düzenlemeleri öneriliyor.

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Xbox'ta hesap askıya alma, PS5'te PSN mesajlaşma cezası

Grand Theft Auto VI, şiddet, küfür, çıplaklık içermesi nedeniyle yetişkinlere yönelik yaş sınırlamasına sahip. İlginç olarak, oyun içi görüntülerin paylaşılması yasak.

Bir Xbox kullanıcısı, plaj görüntüsünü yüklemesinin ardından hesabının 48 saat askıya alındığını paylaştı. Videoda çıplaklık olmamasına rağmen, Topluluk Standartları veya Microsoft Hizmetleri Sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle 2 günlük ceza uygulandı. Bir PS5 oyuncusu da çıplaklar kampının fotoğrafını çektiği için daha uzun bir ceza aldı. Bu oyuncu da 1 ay boyunca PSN üzerinden mesaj gönderemeyecek.

Microsoft veya Sony çalışanının görüntüleri inceleyip incelemediği belirsiz ancak her iki şirket de yapay zeka destekli sistem kullanıyor. Bazı oyuncular, yetişkin içeriklerini filtrelemenin kendi sorumlulukları olmaması gerektiğine inanıyor. Xbox ve PlayStation, GTA 6'nın yetişkin yaş derecelendirmesinin farkında olarak konsolları için yayınlanmasını onayladı.

Xbox'ta görüntüler otomatik paylaşılıyor

Xbox Series X ve S sahipleri, otomatik yüklemeleri kapatarak banlanma olasılığını azaltabilir. PS5 kullanıcılarının da PSN mesajlaşmasında kaydettikleri ve paylaştıkları GTA 6 oyun videolarına ilişkin dikkatli olmaları gerekiyor.

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Müstehcen GTA 6 görüntüleri paylaşanlara ban cezası!

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