Mutfakta yeni dönem: Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı tanıtıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör ABD merkezli bir girişim olan Seattle Ultrasonics, mutfaklarda ciddi bir değişime kapı aralayabilecek ilginç bir ürünle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Seattle Ultrasonics'in kurucusu ve CEO’su Scott Heimendinger, geçtiğimiz günlerde dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağını tanıttı. C-200 adı verilen bu 20 cm'lik bıçak, mutfak işlerini kolaylaştırmayı hedeflerken, kullanılan teknolojiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Ultrasonik Bıçak, Düzenli Titreşimlerle Keskinliği Arttırıyor

Heimendinger’in geliştirdiği bıçak, yüzeyinde klasik Japon çeliğini barındırsa da esas farkı sapında saklıyor. Burada yer alan piezoelektrik kristaller, düğmeye basıldığında saniyede 40 binin üzerinde mikro titreşim üretiyor. Kristallerin genişleyip büzülmesiyle oluşan bu enerji, bıçağın metal gövdesine aktarılıyor ve bıçak yalnızca 10 ila 20 mikron arasında ileri geri hareket ediyor. Bu mesafe, bir tuz tanesinin genişliğinin dörtte biri kadar ve gözle fark edilemeyecek kadar küçük olsa da saniyede on binlerce kez tekrarlandığında kesici kenarı adeta mikroskobik bir testereye dönüştürüyor. Sonuç olarak bıçak, yiyeceğin dokusunu parçalamadan, çok daha az kuvvetle daha pürüzsüz kesimler yapabiliyor. Şirketin yaptığı testler, domates, havuç, ekmek gibi farklı gıdalarda daha az baskı uygulayarak daha temiz sonuçlar elde edildiğini gösteriyor.

Ultrasonik şef bıçağının bir diğer avantajı da geleneksel bıçaklara kıyasla çok daha temiz kalması. Kesim sırasında oluşan sürekli titreşimler, yiyeceğin bıçağa yapışmasını engelliyor. Böylece bıçak, püre ya da terayağı gibi bıçağa yapışabilen gıdaları kestindiğinde bile büyük ölçüde temiz kalıyor ve çok daha rahat şekilde temizlenebiliyor.

Bu ürünü geliştirmek için beş yıldır çalışan Heimendinger, bu süreçte 21 farklı şef bıçağını satın alıp, kendi tasarladığı robotik test koluyla 100 binden fazla veri noktası toplamış. GitHub üzerinden herkese açık şekilde paylaşılan bu veriler, C-200’ün geleneksel bıçaklara kıyasla daha düşük kuvvetle daha iyi kesim yaptığını kanıtlıyor.

C-200’ün üretimi küresel bir iş birliğiyle gerçekleşiyor. Üç katmanlı Japon çeliği (AUS-10) Çin’de işleniyor; ardından Malezya’da elektronik aksam ve paketleme ile son hâline getiriliyor. Heimendinger, bu süreçte zorluklar yaşansa da Eames tasarım felsefesine bağlı kaldığını, yani “en iyiyi, en çok kişi için, en az maliyetle yapmayı” hedeflediğini söylüyor.

C-200, 399 dolarlık fiyatıyla pazardaki geleneksel şef bıçaklarından çok daha pahalı olsa da Heimendinger, bunun karşılığında ciddi bir performans farkı sunduğunu belirtiyor. Bıçak, şimdilik yalnızca şirketin resmi sitesinden satılıyor. C-200'ün duvara monte edilebilen şarj istasyonu ise 150 dolara satılıyor. Ancak bıçak ve şarj istasyonu paket hâlinde 499 dolara alınabiliyor.

Heimendinger Şimdi de Ultrasonik Dondurma Kaşığı Üzerinde Çalışıyor

Seattle Ultrasonics, ilerleyen dönemde ekmek bıçağı, santoku ve sebze doğrama bıçağı gibi farklı modelleri piyasaya sürmeyi planlıyor. Ancak küçük doğrama bıçağı (meyve bıçağı), elektronik sapın boyutu küçültülemediği için şimdilik ürün gamına dâhil edilemeyecek.

Çocuklar için ekransız ve uygulamasız yeni telefon: Tin Can 6 gün önce eklendi

Heimendinger’in planları sadece bıçaklarla sınırlı değil. Şirketin yol haritasında, ultrasonik dondurma kaşığı gibi farklı mutfak araçları da yer alıyor. Heimendinger, “Uzun vadede mutfağın sesle titreşen bir geleceğe doğru evrilebileceğine inanıyorum” diyerek hedeflerini özetliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: