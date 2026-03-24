Mutfaktaki atık yağlar Türkiye’ye enerji verecek

Bitkisel ve hayvansal yağlar kullanıldıktan sonra “atık” halindeyken temiz sularda büyük kirliliğe yol açıyor. 1 litre atık yağ, 1 milyon litre temiz suyu kirletebiliyor. Bu da 1 litre atık yağın, 15 kişinin yıllık tükettiği suyu kullanılamaz hale getirmesi anlamına geliyor. Bu yönetmelik ile Türkiye’de su kirliliğinin azaltılması ve atık yağın enerji kaynaklarına dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.
Mutfak lavabosuna yağ dökmek yasaklanacak
Yönetmelik taslağına göre konutlardan kaynaklanan bitkisel atık yağların lavaboya, kanalizasyona, denize, toprağa veya herhangi bir alıcı ortama dökülmesi yasaklanacak. Bitkisel yağ ambalajlarının üzerinde “Kullanılmış yağları lavaboya dökmeyiniz” uyarısı yer alacak.
Atık yağlar değerlendirilecek
Belediyeler ve marketlerde toplanan atık yağlar, ileri teknolojiyle donatılmış biyorafinerilere gönderilecek. Bu tesislerde işlenen atıklar enerji sektöründe yüksek nitelikli ürünlere dönüşecek. Karayolu taşımacılığında kullanılan biyodizelin ve uçaklarda kullanılan Sürdürülebilir Havacılık Yakıtının (SAF) üretiminde kullanılacak.
Geleneksel jet yakıtlarına alternatif olarak geliştirilen Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF), karbon salımını önemli ölçüde azaltıyor. Avrupa ve ABD başta olmak üzere birçok ülke, havayolu şirketleri için SAF kullanımını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.
Akaryakıta karıştırılması engellenecek
Enerji güvenliğini ve ürün kalitesini korumak amacıyla, bitkisel atık yağların uygun olmayan yöntemlerle akaryakıt olarak kullanılması, akaryakıta kontrolsüzce karıştırılması veya yemeklik yağlara eklenmesi kesinlikle yasaklanıyor. Atık yağlar yalnızca Bakanlıktan lisans almış ve teknik yeterliliği onaylanmış biyorafinerilerde enerjiye dönüştürülebilecek.
Taslak yönetmelik, kamuoyunun ve sektör paydaşlarının görüşüne açıldı. Son değerlendirmeler yapılacak ve taslağa son hali verilerek nihai taslak yürürlüğe girecek.
