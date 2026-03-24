    Mutfaktaki atık yağlar Türkiye’ye enerji verecek

    Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre mutfak lavabolarına atık yağ dökmek yasaklanacak. Atık yağlar toplanacak ve akaryakıta dönüşecek.          

    Türkiye’de atık yağlarının çevreye etkisini azaltmak için yeni bir yönetmelik hayata geçiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bitkisel Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Taslağı", evlerde ve işletmelerde oluşan atık yağları ekonomiye kazandırılması amaçlıyor. Toplanan atık yağlar yakıta dönüştürülecek.

    Bitkisel ve hayvansal yağlar kullanıldıktan sonra “atık” halindeyken temiz sularda büyük kirliliğe yol açıyor. 1 litre atık yağ, 1 milyon litre temiz suyu kirletebiliyor. Bu da 1 litre atık yağın, 15 kişinin yıllık tükettiği suyu kullanılamaz hale getirmesi anlamına geliyor. Bu yönetmelik ile Türkiye’de su kirliliğinin azaltılması ve atık yağın enerji kaynaklarına dönüştürülerek ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

    Mutfak lavabosuna yağ dökmek yasaklanacak

    Yönetmelik taslağına göre konutlardan kaynaklanan bitkisel atık yağların lavaboya, kanalizasyona, denize, toprağa veya herhangi bir alıcı ortama dökülmesi yasaklanacak. Bitkisel yağ ambalajlarının üzerinde “Kullanılmış yağları lavaboya dökmeyiniz” uyarısı yer alacak.

    Vatandaşlar kullanılmış yağ artıklarını belediyelerin kurduğu toplama noktalarına, atık getirme merkezlerine veya satış noktalarına teslim etmek zorunda olacak. Ayrıca marketler sızdırılmaz kaplarla getirilen atık yağları müşterilerden toplayacak ve lisanslı tesislere teslim edecek.

    Atık yağlar değerlendirilecek

    Belediyeler ve marketlerde toplanan atık yağlar, ileri teknolojiyle donatılmış biyorafinerilere gönderilecek. Bu tesislerde işlenen atıklar enerji sektöründe yüksek nitelikli ürünlere dönüşecek. Karayolu taşımacılığında kullanılan biyodizelin ve uçaklarda kullanılan Sürdürülebilir Havacılık Yakıtının (SAF) üretiminde kullanılacak.

    Geleneksel jet yakıtlarına alternatif olarak geliştirilen Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF), karbon salımını önemli ölçüde azaltıyor. Avrupa ve ABD başta olmak üzere birçok ülke, havayolu şirketleri için SAF kullanımını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.

    Akaryakıta karıştırılması engellenecek

    Enerji güvenliğini ve ürün kalitesini korumak amacıyla, bitkisel atık yağların uygun olmayan yöntemlerle akaryakıt olarak kullanılması, akaryakıta kontrolsüzce karıştırılması veya yemeklik yağlara eklenmesi kesinlikle yasaklanıyor. Atık yağlar yalnızca Bakanlıktan lisans almış ve teknik yeterliliği onaylanmış biyorafinerilerde enerjiye dönüştürülebilecek.

    Taslak yönetmelik, kamuoyunun ve sektör paydaşlarının görüşüne açıldı. Son değerlendirmeler yapılacak ve taslağa son hali verilerek nihai taslak yürürlüğe girecek.

