Müzelerde yerli ve milli dijital altyapı dönemi: T.C. kimlik kartı Müzekart'a dönüşüyor

Tam Boyutta Gör Türk Telekom ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Türkiye genelindeki müze ve ören yerlerinde dijital dönüşüm başladı. Anlaşma kapsamında müze ve ören yerlerinde yerli ve milli dijital altyapıya geçiş yapıldı. Yeni sistem ile akıllı biletleme, yapay zeka destekli yönetim ve yerli veri altyapısı kullanıma sunulacak.

Müzeye girişten ziyaretçi yönetimine kadar tüm müze deneyimi baştan sona yeniden tasarlanıyor. Ziyaretçiler artık müzeleri sadece gezmekle kalmayacak, dijital teknolojilerle zenginleştirilmiş etkileşimli bir kültür deneyimi yaşayacak.

T.C. Kimlik Kartlarına Müzekart özelliği ekleniyor

Projenin en dikkat çeken yeniliklerinden biri de Müzekart sisteminde yapılan değişiklik oldu. Yeni dönemde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları, Müzekart işlevi görecek şekilde kullanılabilecek.

Vatandaşlar, e-Devlet ve mobil uygulamalar üzerinden işlem yaptıktan sonra kimlik kartlarını okutarak müze ve ören yerlerine hızlı geçiş yapabilecek. Böylece fiziksel kart taşıma zorunluluğu ortadan kalkacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, projenin veri güvenliği ayağına vurgu yaptı. Ersoy, kültürel miras verilerinin yalnızca teknik bir veri değil, aynı zamanda “ulusal bir değer” olduğunu ifade ederek bu dönüşümün dijital bağımsızlık açısından da stratejik önem taşıdığını söyledi. Verilerin tamamen Türkiye sınırları içinde, yerli ve millî altyapılarla korunacağını vurguladı.

Yeni modelle birlikte müze ve ören yerlerinden toplanan tüm veriler, Türk Telekom’un teknoloji altyapısı üzerinde güvenli şekilde işlenecek. Bu yapı sayesinde hem siber güvenlik hem de veri egemenliği açısından güçlü bir sistem kurulmuş olacak.

Yeni sistemle ziyaretçilerin yalnızca bir müzeye giriş yapmayacağını ifade eden Ersoy, “Teknolojiyle desteklenen çok boyutlu bir tarih ve kültür deneyimi yaşayacak.” dedi.

Fiber altyapılar, yaygın Wi-Fi sistemleri ve 5G entegrasyonu ile ziyaretçi deneyiminin yeni bir boyuta taşınacağını belirten Ersoy, akıllı biletleme sistemleri, çok kanallı dijital ödeme çözümleri, yapay zekâ destekli veri analitiği, AR ve VR teknolojileri, sesli rehber sistemleri ve dijital arşivleme altyapılarının da devreye alınacağını söyledi.

Ersoy, akıllı ziyaretçi uygulamalarıyla müzelerin yeni nesil deneyim merkezlerine dönüşeceğini vurgulayarak “Tarih ile teknoloji artık aynı kapıdan içeri girecektir.” ifadelerini kullandı.

Müze mağazaları ve ticari alanlar da dijitalleşiyor

Dönüşüm yalnızca giriş ve ziyaretçi sistemleriyle sınırlı kalmayacak. Müze mağazaları, kafeteryalar, otopark sistemleri ve diğer ticari alanlar da yeni dijital altyapıya entegre edilecek.

Protokol kapsamında, Geleneksel Türk El Sanatları, Türk kahvesi, lokum, halıcılık ve UNESCO listesinde yer alan somut olmayan kültürel miras ürünlerinin müze mağazalarında daha görünür hale getirileceği açıklandı. Bu ürünlerin, Bakanlık tarafından belgelendirilmiş ustalar ve sanatçılardan temin edileceği; Türk Telekom’un dijital satış kanallarıyla uluslararası pazara açılacağı ifade edildi.

10 yılda milyarlarca liralık tasarruf hedefi

Yeni sistem kapsamında mevcut 292 personelin Bakanlığın farklı birimlerinde değerlendirileceğini belirten Bakan Ersoy, kıdem tazminatı, SGK primi ve diğer özlük haklarından yıllık yaklaşık 400 milyon liralık tasarruf sağlanacağını söyledi. Ersoy, yeniden değerleme projeksiyonlarıyla birlikte 10 yıllık süreçte bu tasarrufun yaklaşık 8 milyar liraya ulaşacağını ifade etti.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, Türk Telekom’un yalnızca iletişim altyapısı kuran bir şirket olmadığını, teknolojiyi hayatın her alanına taşıyan ve Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna katkı sunan bir kurum olduğunu belirtti.

