n11'de Kasım fırsatları: 30 teknolojik üründe son 6 ayın en düşük fiyatları

Yapay Zeka Özeti:
- n11, Kasım fırsatlarıyla teknoloji tutkunlarına büyük indirimler sunuyor. Akakçe verilerine göre son altı ayın en düşük fiyatına gerileyen otuz teknolojik ürün listelendi. Telefon, bilgisayar, oyuncu ekipmanları ve ev aletlerinde sunulan cazip indirimlere ek olarak kuponlar, taksit imkanları ve ay boyunca geçerli ücretsiz kargo fırsatı da sunuluyor. İndirimli teknoloji ürünleri n11 platformunda sizleri bekliyor.
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"Kasım gibi Kasım" sloganıyla başlayan kampanyada telefon, bilgisayar, oyuncu ekipmanları, televizyon, ev aletleri gibi teknolojik ürünlerde öne çıkan indirimleri sizin için derledik. Akakçe fiyat geçmişine göre "Son 6 Ayın En Düşük Fiyatlı" ürünlerini listeledik. İndirimli fiyatlara ek olarak kupon, saatlik indirim ve taksit fırsatları da sunuluyor. Ayrıca "Herkese Kargo Bedava" kampanyası ay boyunca devam ediyor.
n11'deki tüm indirimler için tıklayın: Kasım İndirimleri
n11’de Öne Çıkan İndirimler (Son 6 Ayın En Düşük Fiyatları)
- Npo Nicefeel Şarjlı Diş Fırçası: 620 TL
- Auhma AHV-24 Limited Edition Şarjlı Araç Süpürgesi: 999 TL
- Ajazz AK680 Max Kablosuz Mekanik Klavye RGB %68 TKL: 2.348 TL
- Logitech G321 Lightspeed Kablosuz Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı: 2.472 TL
- Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2 Lite Ayaklı Vantilatör: 2.489 TL
- HP DeskJet 2320 7WN42B Tarayıcı + Fotokopi Renkli Yazıcı: 2.550 TL
- Razer Huntsman V3 X TKL Kablolu Mekanik Oyuncu Klavyesi: 3.235 TL
- Black+Decker BEPW1300L 1300 W 110 Bar Basınçlı Yıkama Makinesi: 3.590 TL
- Mibro GS Pro 2 1.43" Akılı Saat (Distribütör Garantili): 3.599 TL
- Black+Decker BDCHD18BAFC Çift Akülü Vidalama Makinesi: 4.190 TL
- Xiaomi Pro 2.0 Kanal Soundbar: 5.599 TL
- Lexar NS100 LNS100-1TRB SATA 3.0 2.5" 1 TB SSD: 6.271 TL
- MSI MAG A1000GLS Gen5.1 1000 W Power Supply: 7.839 TL
- LG UltraGear 27" 1 ms 2K Pivot IPS 200 Hz OC Oyuncu Monitörü: 9.999 TL
- Gigabyte B850 Eagle WIFI7 Ice AMD AM5 DDR5 ATX Anakart: 10.485 TL
- Dell G2524H 25" 0.5 ms Full HD Pivot IPS 280 Hz Oyuncu Monitörü: 14.176 TL
- Segway Ninebot Kickscooter E2 Plus II 500 W Elektrikli Scooter: 16.000 TL
- Hoover HGD 49B10C-17 1400 Devir 9 kg Çamaşır Makinesi: 18.993 TL
- Regal CMI 100122 G 10 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi: 21.493 TL
- Baymak Elegant Soft 09 A++ 9000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima: 21.493 TL
- MSI MPG 27" 0.5 ms 4K 320 Hz Pivot IPS Oyuncu Monitörü: 23.639 TL
- Demirdöküm Kion 12 A++ 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima: 25.987 TL
- iFFALCON 55U75A 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV: 28.799 TL
- MSI MPG 271QRX QD-OLED 26.5" 0.03 ms 2K Pivot 360 Hz OLED Oyuncu Monitörü: 30.534 TL
- Sigma Plus SGM12INVDHB 12000 BTU A++ Inverter Duvar Tipi Klima: 31.420 TL
- Bosch Climate 2001 CL2001U W 53 E A++ 18000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima: 31.751 TL
- LG UV Artcool AC12BH A++ 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima: 41.033 TL
- DJI Air 3S Fly More Combo RC 2 Kumandalı Drone: 42.679 TL
- iFFALCON 85U95A 4K Ultra HD 85" 216 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart Mini LED TV: 88.999 TL
- iPhone 17 Pro 512 GB Kozmik Turuncu: 107.455 TL