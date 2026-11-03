n11'de Kasım fırsatları: 30 teknolojik üründe son 6 ayın en düşük fiyatları

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat n11, Kasım fırsatlarıyla teknoloji tutkunlarına büyük indirimler sunuyor. Akakçe verilerine göre son altı ayın en düşük fiyatına gerileyen otuz teknolojik ürün listelendi. Telefon, bilgisayar, oyuncu ekipmanları ve ev aletlerinde sunulan cazip indirimlere ek olarak kuponlar, taksit imkanları ve ay boyunca geçerli ücretsiz kargo fırsatı da sunuluyor. İndirimli teknoloji ürünleri n11 platformunda sizleri bekliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör n11’de teknolojik ürünlerde Kasım indirimleri tam gaz devam ediyor. Teknolojik ürünlerde indirim kuponu fırsatlarının yanı sıra “Akakçe En İyi Fiyat” rozetli ürünlerde e-ticaret siteleri içinde en düşük fiyatlar sunuluyor.

n11'de Erken Kasım Fırsatları başladı! İşte öne çıkan indirimler 4 gün önce eklendi

"Kasım gibi Kasım" sloganıyla başlayan kampanyada telefon, bilgisayar, oyuncu ekipmanları, televizyon, ev aletleri gibi teknolojik ürünlerde öne çıkan indirimleri sizin için derledik. Akakçe fiyat geçmişine göre "Son 6 Ayın En Düşük Fiyatlı" ürünlerini listeledik. İndirimli fiyatlara ek olarak kupon, saatlik indirim ve taksit fırsatları da sunuluyor. Ayrıca "Herkese Kargo Bedava" kampanyası ay boyunca devam ediyor.

n11'deki tüm indirimler için tıklayın: Kasım İndirimleri

n11’de Öne Çıkan İndirimler (Son 6 Ayın En Düşük Fiyatları)

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