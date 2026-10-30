n11'de Erken Kasım Fırsatları başladı! İşte öne çıkan indirimler

https://www.n11.com/kampanyalar/kasim-kampanyalari
Erken Kasım Fırsatları’nda geçen sene ile aynı fiyata satılan ürünler öne çıkıyor. Bu ürünlerin sayfasında “2025 Fiyatında” ibaresi bulunuyor. Ayrıca Samsung, Xiaomi, Lenovo, Dyson, Roborock, Grundig, Philips, Şumart, Powertec, DJI gibi öne çıkan teknoloji markalarında ek indirim ve kupon fırsatı sunuluyor.
n11’in sevilen “Tık Hızında Kupon” kampanyası devam ediyor. Çeşitli tutarlarda 6 farklı indirim kuponu sizi bekliyor. Bu kuponlar Kasım kampanyaları boyunca her gün yenilenecek.
🔥 İşte Öne Çıkan İndirimli Ürünler
- Alüminyum Ayarlı Laptop İpad Tablet Standı: 189 TL
- Kensa 50W PD Çift Çıkışlı Hızlı Şarj Adaptörü USB-C + USB-A: 339 TL
- Attlas Li-On Akülü Vidalama + 25 Parça Set: 389 TL
- Lego 40725 Botanicals Kiraz Çiçekleri (430 Parça): 479 TL
- Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Tableti 100 Adet: 499 TL
- Koton Gömlek Ceket Cep Detaylı Düğmeli Klasik Yaka: 542 TL
- Blic Pro++ BWC-06 3'ü 1 Arada 2.4G Kablosuz Çift Yaka Mikrofonu: 699 TL
- Waldern Araba Şarjlı Yüksek Basınçlı Yıkama Tabancası: 949 TL
- Philips TAT1149 TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 1.025 TL
- Philips TAA4216BK Kablosuz Kulak Üstü Bluetooth Kulaklık: 1.436 TL
- 7go Akülü Şarjlı Yüksek Basınçlı Araç Yıkama Tabancası 2 Bataryalı: 1.599 TL
- Scott Kinabalu Ultra RC Erkek Outdoor Koşu Ayakkabısı: 2.105 TL
- Logitech G413 TKL Kablolu Mekanik Oyuncu Klavyesi: 2.133 TL
- Lenovo Go Usb-c 65w 20000 Mah Laptop Powerbank: 2.490 TL
- Grundig TM 4587 G 1900 W Cam Çay Makinesi: 2.499 TL
- Xiaomi Humidifier 2 Lite Hava Nemlendirici: 2.499 TL
- JBL Reflect Aero TWS Kablosuz Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 3.099 TL
- Sony Playstation 5 Dualsense Controller PS5 Kol Beyaz: 3.874 TL
- Karcher WV 6 Şarjlı Cam Silme Makinesi: 4.499 TL
- Grundig VCP 3920 G Şarjlı Dikey Süpürge: 5.669 TL
- Teka TB 5303 Siyah Vitroseramik Ankastre Elektrikli Ocak: 5.900 TL
- Lenovo Tab M11 ZADB0231TR WiFi + Cellular 4 GB 128 GB 11" Tablet: 13.300 TL
- Beko BM 4144 4 Programlı 13 Kişilik Bulaşık Makinesi: 20.799 TL
- AMD Ryzen 9 7950X3D 16 Çekirdek 4.2 GHz İşlemci: 26.969 TL
- iPhone 16 128 GB (Apple Türkiye Garantili): 70.499 TL
tuhaf