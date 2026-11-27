Yapay Zeka Özeti:
- n11, Kasım fırsatlarında merakla beklenen Büyük Final dönemini resmen başlattı. Kampanyada telefon, bilgisayar, dikey süpürge ve televizyon gibi birçok kategoride büyük indirimler sunuluyor. Geçen yılın fiyatlarını sunan etiketler ile Akakçe verilerine göre en uygun fiyat garantisi veren özel rozetler, tüketicilerin en doğru ve gerçek indirimleri kolayca bulmasını sağlıyor. Cazip fiyatlı teknolojik ürünler n11 platformunda sizleri bekliyor.
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n11.com Büyük Final'de Öne Çıkan Ürünler (27 Kasım)
- Hytech Quin HKM-X86 Kablolu Oyuncu Mekanik Klavye Mouse Seti: 412₺
- Logitech F310 Kablolu PC Oyun Kolu: 569₺
- Asus ROG Gladius II Core P507 RGB Kablolu Oyuncu Mouse: 935₺
- Havit Gamenote GK61 RGB Profesyonel Oyuncu ve Yayıncı Mikrofonu: 1.013₺
- Gamepower Suki 104 RGB Blue Switch Kablolu Mekanik Oyuncu Klavyesi: 1.059₺
- O-Kam 6060 6 MP Solar Güneş Enerjili Gece Görüşlü IP Güvenlik Kamerası: 2.289₺
- Ajazz AK680 Max Rapid Trigger Manyetik Switch Mekanik Kablolu Klavye: 2.340₺
- Koenic KMW 202352 20 LT Mikrodalga Fırın Beyaz: 2.437₺
- Mieco A11 Ön ve Arka Araç Kamerası Seti: 2.599₺
- Aula F99 RGB Kablolu/Kablosuz Mekanik Oyuncu Klavyesi: 2.767₺
- Razer Viper Mini RZ01-03250100-R3M1 RGB Optik Kablolu Oyuncu Mouse: 2.876₺
- Ddpai Z50 Pro 4K Ön ve Arka Araç Kamerası Seti: 4.749₺
- Gamepower Sonic V40 27" 0.5 ms Full HD IPS 240 Hz Oyuncu Monitörü: 5.595₺
- ViewSonic VX27G1-2K 27" 1 ms 2K IPS 180 Hz Oyuncu Monitörü: 6.894₺
- Thull Thl-gdp-01 Gaming Direksiyon Vites Ve Pedal Seti : 9.749₺
- Tecno Spark 30C 128 GB 4 GB Akıllı Telefon: 11.307₺
- Xiaomi Mi Air Purifier 4 Pro Akıllı Hava Temizleyici: 11.719₺
- Philips Aqua 7000 Serisi XC7157/10 Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge: 12.480₺
- MSI MAG 346CQ 34" 1 ms WQHD Curved 180 Hz Oyuncu Monitörü: 13.298₺
- Oppo A5 4G 8 GB 256 GB Akıllı Telefon: 15.349₺
- Huawei Watch GT 7 Pro Siyah Akıllı Saat: 15.730₺
- Philips Aqua 8000 Serisi XC8156/10 Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge: 16.128₺
- Dreame L40 Plus 13.000Pa Robot Süpürge: 16.320₺
- Tecno Spark Slim 5G 256 Akıllı Telefon: 17.279₺
- Xiaomi Robot Vacuum H50 Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge: 19.999₺
- Apple Watch Series 12 GPS 46mm Akıllı Saat: 23.108₺
- Xiaomi A Pro 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV: 24.624₺
- Huawei MatePad 12 X 2025 12" PaperMatte Edition Klavye + Kalemli Tablet: 27.580₺
- Dyson Humidify+Cool PH2 De-NOx Nemlendirme ve Hava Temizleyici: 33.299₺
- Mova P50 Pro Ultra Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge: 33.600₺
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli