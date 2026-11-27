DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat n11, Kasım fırsatlarında merakla beklenen Büyük Final dönemini resmen başlattı. Kampanyada telefon, bilgisayar, dikey süpürge ve televizyon gibi birçok kategoride büyük indirimler sunuluyor. Geçen yılın fiyatlarını sunan etiketler ile Akakçe verilerine göre en uygun fiyat garantisi veren özel rozetler, tüketicilerin en doğru ve gerçek indirimleri kolayca bulmasını sağlıyor. Cazip fiyatlı teknolojik ürünler n11 platformunda sizleri bekliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Bu sene Kasım ayı kampanyalarıyla dikkat çeken n11, şimdi de bugüne özel Büyük Final indirimleriyla kampanyanın dozunu artırdı. Telefon, bilgisayar, televizyon, giyim, ev elektroniği başta olmak üzere tüm kategorilerde düşük fiyatlar sunuluyor.

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n11, gerçek indirimleri öne çıkaran iki farklı rozetiyle kullanıcılarına kolaylık sunuyor. "2025 Fiyatları" rozetli ürünler geçen yılın fiyatına ve daha altına inen ürünlerde kullanılıyor. "Akakçe En İyi Fiyat" rozetli ürünler ise Akakçe verilerine göre en düşük fiyatın n11'de sunulduğunu gösteriyor. Bu rozetler sayesinde gerçek indirimli ürünleri bulabilirsiniz.

Tüm indirimler için tıklayın: n11 Kasım İndirimleri

n11.com Büyük Final'de Öne Çıkan Ürünler (27 Kasım)

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n11'de Kasım Fırsatları'nda Büyük Final başladı (2026)

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