n11'de merakla beklenen 11.11 indirimleri başladı! İşte indirimli ürünler

Yapay Zeka Özeti:
- n11 platformunda merakla beklenen 11.11 indirimleri resmen başladı. Kampanya boyunca teknolojiden ev elektroniğine binlerce üründe cazip fiyatlar sunuluyor. Kullanıcılar sepette ek kuponlar, ücretsiz kargo ve 6 taksit imkanından faydalanıyor. Ayrıca yapılan her 500 liralık alışverişle, 1 milyon lira değerindeki dev kupon çekilişine katılım hakkı kazanılıyor. Fırsat dolu 11.11 ürünleri n11 platformunda sizleri bekliyor.
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Tık Hızında Kuponlar
n11'de 11.11'e özel Tık Hızı Kupon kampanyası başladı. Kuponları hesabınıza ekleyerek indirimlere indirim katabilirsiniz.
- 1.500 TL ve üzerine 120 TL indirim
- 2.500 TL ve üzerine 200 TL indirim
- 4.500 TL ve üzerine 350 TL indirim
- 6.000 TL ve üzerine 400 TL indirim
- 10.000 TL ve üzerine 600 TL indirim
- 15.000 TL ve üzerine 750 TL indirim
- 30.000 TL ve üzerine 1.500 TL indirim
- 40.000 TL ve üzerine 2.000 TL indirim
Popüler markalarda ek kupon fıratı
n11'de popüler markalarda ek kupon fıratları devam ediyor. Samsung, Xiaomi, Philips, Casper, Lenovo, HP, Bosch, Grundig ve Karaca başta olmak üzere çok sayıda teknoloji markasında ek kuponları kullanabilirsiniz. Tüm markalar için aşağıdaki kampanya sayfasını ziyaret edin.
https://www.n11.com/kampanyalar/kasim-kampanyalari
1 Kişiye 1 Milyon TL değerinde kupon hediye
n11'in 11.11'e özel çekiliş etkinliği ile bir şanslı kullanıcı 1 milyon TL değerinde n11 kuponu kazanacak. Bugün yapacağınız her 500 TL ve katları alışverişlerinizde 1 adet çekiliş hakkı kazanacaksınız.
11.11'in Öne Çıkan İndirimli Ürünleri
- 48W Hızlı Şarj Adaptörü + Type-c Kablo: 329 TL
- SteelSeries Rival 5 RGB Optik Kablolu Oyuncu Mouse: 1.880 TL
- SteelSeries Apex 3 TKL RGB Aqua Kablolu Oyuncu Klavyesi: 1.880 TL
- Voit V-Fit Flat Koşu Bandı 34 x 79 CM: 2.999 TL (Ürün altındaki 1.000 TL kupon ile)
- Dexim 27'' 180hz 1ms Full Hd Kavisli Fast Va Gaming Monitör: 3.859 TL
- TCL Tab A1 Plus 128 GB 12.2" Tablet: 9.600 TL
- Samsung Galaxy A17 5G 6 GB 128 GB: 14.827 TL
- Samsung Galaxy S25 Ultra 12 GB 512 GB: 69.999 TL
- Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: 109.600 TL
- Huawei Matebook D16 Laptop i5-13420H 16 GB 1 TB SSD: 35.918 TL
- iFFALCON 50U65 50" 4K UHD HDR 10 Google TV: 14.999 TL
- iFFALCON 55U75A 4K 55" Uydu Alıcılı Google Smart QLED TV: 25.999 TL
- Dyson V15S Detect Submarine Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge: 31.499 TL
- 70mai A810 Lite Araç içi Ön ve Arka Kamera: 5.299 TL
- 70mai A810s Araiç içi Ön ve Arka Kamera: 7.596 TL
- Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite Akıllı Hava Temizleyici: 6.699 TL
- Grundig TM 2522 IC 1650 W Cam Demlikli Çay Makinesi: 1.899 TL
- Grundig TM 4587 G 1900 W Cam Çay Makinesi: 1.999 TL
- Philips OneBlade Pro QP6542/10 Tıraş Makinesi: 2.169 TL
- Grundig VCP 3920 G Şarjlı Dikey Süpürge: 4.899 TL
- Roborock F25 Ace Islak Kuru Şarjlı Dikey Süpürge: 14.999 TL
- Dreame L40s Pro Ultra Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge: 33.380 TL (Ürün altındaki 1.000 TL kupon ile)
- Mova P50 Pro Ultra Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge: 34.999 TL (Ürün altındaki 1.000 TL kupon ile)
- Ecovacs Deebot X11 OmniCyclone Çöp İstasyonlu Akıllı Robot Süpürge: 47.000 TL (Ürün altındaki 1.000 TL kupon ile)