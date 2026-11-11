n11'de merakla beklenen 11.11 indirimleri başladı! İşte indirimli ürünler

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat n11 platformunda merakla beklenen 11.11 indirimleri resmen başladı. Kampanya boyunca teknolojiden ev elektroniğine binlerce üründe cazip fiyatlar sunuluyor. Kullanıcılar sepette ek kuponlar, ücretsiz kargo ve 6 taksit imkanından faydalanıyor. Ayrıca yapılan her 500 liralık alışverişle, 1 milyon lira değerindeki dev kupon çekilişine katılım hakkı kazanılıyor. Fırsat dolu 11.11 ürünleri n11 platformunda sizleri bekliyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör n11, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de 11.11 indirimleriyle öne çıkıyor. 11 Kasım'a özel olarak çok sayıda üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor. Ayrıca tüm müşterilere bedava kargo ve peşin fiyatına 6 taksit imkanı sunuluyor.

Tık Hızında Kuponlar

n11'de 11.11'e özel Tık Hızı Kupon kampanyası başladı. Kuponları hesabınıza ekleyerek indirimlere indirim katabilirsiniz.

1.500 TL ve üzerine 120 TL indirim

2.500 TL ve üzerine 200 TL indirim

4.500 TL ve üzerine 350 TL indirim

6.000 TL ve üzerine 400 TL indirim

10.000 TL ve üzerine 600 TL indirim

15.000 TL ve üzerine 750 TL indirim

30.000 TL ve üzerine 1.500 TL indirim

40.000 TL ve üzerine 2.000 TL indirim

Popüler markalarda ek kupon fıratı

n11'de popüler markalarda ek kupon fıratları devam ediyor. Samsung, Xiaomi, Philips, Casper, Lenovo, HP, Bosch, Grundig ve Karaca başta olmak üzere çok sayıda teknoloji markasında ek kuponları kullanabilirsiniz. Tüm markalar için aşağıdaki kampanya sayfasını ziyaret edin.

https://www.n11.com/kampanyalar/kasim-kampanyalari

Amazon'da 11.11 indirimleri başladı (2026) 11 Kasım'a özel fırsat 16 sa. önce eklendi

1 Kişiye 1 Milyon TL değerinde kupon hediye

n11'in 11.11'e özel çekiliş etkinliği ile bir şanslı kullanıcı 1 milyon TL değerinde n11 kuponu kazanacak. Bugün yapacağınız her 500 TL ve katları alışverişlerinizde 1 adet çekiliş hakkı kazanacaksınız.

11.11'in Öne Çıkan İndirimli Ürünleri

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n11'de merakla beklenen 11.11 indirimleri başladı (2026)

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