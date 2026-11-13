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    n11’in 11.11 alışveriş raporu açıklandı: Bazı ürünlerin satışları yüzde 1.450 arttı

    n11’in 11.11 alışveriş verileri açıklandı. Kasım ayının ilk 11 gününde tüketicilerin tercihleri değişirken bazı ürün kategorilerinde geçen yıla kıyasla dikkat çekici satış artışları yaşandı.

    n11’in 11.11 alışveriş raporu açıklandı Tam Boyutta Gör

    n11, 1-11 Kasım 2026 dönemine ait alışveriş verilerini açıkladı. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırılan verilere göre kazak ve hırka satışları yüzde 1.000’in üzerinde artarken hava temizleme cihazları, araç içi süpürgeler ve fitness ekipmanları da yoğun ilgi gördü.

    Giyim alışverişinde rahatlık ön planda

    n11’in 2026 alışveriş verilerine göre tüketicilerin giyim tercihlerinde rahatlık odaklı ürünler öne çıkıyor. Kazak ve hırka satışları yüzde 1.000’in üzerinde artarken pijama satışlarında da yüzde 1.000’e yakın büyüme kaydedildi. Eşofman ve sweatshirt satışları yüzde 500 yükseldi. Kadın taytları da satış adedinde en fazla artış gösteren ürün grupları arasında yer aldı.

    n11’in 11.11 alışveriş raporu açıklandı Tam Boyutta Gör

    Dış giyim satışlarında yüzde 400 artış yaşanırken dik yaka montlar, sade dik yaka sweatshirt’ler ve erkek polo yaka tişörtler en çok tercih edilen modeller oldu. U.S. Polo Assn., DeFacto, Pierre Cardin ve Calvin Klein ise öne çıkan markalar arasında yer aldı.

    Kore kozmetiği ve LED maskelere ilgi arttı

    Kişisel bakım kategorisinde Kore kozmetiği markaları tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dr. Melaxin, Celimax ve Medicube gibi markalar farklı cilt bakım ürünleriyle öne çıkarken yüz sıkılaştırma cihazları ve LED maskelerin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 arttı.

    Evde bakım rutinlerine teknolojik cihazların da eklenmesi dikkat çekerken elektrikli diş fırçaları ile biotin ve kolajen içeren sülfatsız şampuanlar da ilgi gören ürünler arasında bulunuyor.

    Sağlıklı yaşam ve aktif yaşam alışkanlıkları spor alışverişine de yansıdı. Geçen yılın aynı dönemine göre outdoor ekipmanlarının satışları yüzde 243, fitness ve kardiyo ekipmanlarının satışları ise yüzde 164 arttı.

    n11’in 11.11 alışveriş raporu açıklandı Tam Boyutta Gör

    Kamp malzemelerinde yüzde 41, masaj ürünlerinde yüzde 107 ve sporcu besinlerinde yüzde 23 büyüme kaydedildi.

    Otomotiv kategorisinde araç bakım ve temizliğine yönelik ürünler öne çıktı. Araç içi süpürge satışları yüzde 355 artarken oto lastiklerinde yüzde 200, araç içi kameralarda ise yüzde 140 büyüme yaşandı.

    Auhma araç içi süpürgesi ve Bear Force mikrofiber kurulama havlusu satış adedinde ilk iki sırada yer aldı. Milestone kış lastiği de kategorinin en çok satılan üç ürünü arasına girdi.

    Hava temizleme cihazlarının satışları 14,5 katına çıktı

    n11’in 11.11 alışveriş raporu açıklandı Tam Boyutta Gör

    Elektronik kategorisinde ev işlerini kolaylaştıran ürünlere yönelik talep dikkat çekti. Robot süpürge satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 126 artarken hava temizleme ve nemlendirme cihazlarının satışları yüzde 1.450 yükseldi.

    Süpermarket kategorisinde çekirdek kahve ve sağlıklı atıştırmalıklara yönelik talep arttı. Çekirdek kahve satışlarındaki ilgi, tüketicilerin kahve hazırlama sürecinin daha fazla aşamasını evde gerçekleştirmeye yöneldiğini gösteren ürün grupları arasında yer aldı.

    n11’in 11.11 alışveriş raporu açıklandı Tam Boyutta Gör

    Evcil hayvan kategorisinde ise otomatik temizlik özellikli akıllı kedi tuvaletleri dikkat çekti. Petkit Pura Max 2 öne çıkan modellerden biri oldu. Ev temizliğinde mop ve pratik temizlik setleri tercih edilirken ev tekstilinde boyun destekli ve bambu yastıklar, çift kişilik yatak setleri ve battaniyeler ilgi gördü.

    Anne-bebek kategorisinde ise giyilebilir göğüs pompaları, bebek monitörleri ve organik bakım ürünleri öne çıktı. Mochi ve Bebevo, tüketicilerin ilgi gösterdiği markalar arasında yer aldı.

    Sağlık ve medikal kategorisinde Braun ve Omron markalarının kulaktan ateş ölçerleri, taşınabilir nebülizatörler ve dijital tansiyon aletleri dikkat çekti. Bu ürünler, evde sağlık takibi ve günlük bakım süreçlerinde kullanılan teknolojik çözümler arasında yer aldı.

    Oyuncak kategorisinde ise Magly manyetik yapı blokları ve LEGO Classic yapım setleri öne çıktı. Işıklı scooter'lar da ilgi gören ürünler arasında bulunurken çocukların kendi tasarımlarını oluşturmasına imkan tanıyan oyuncaklar tercih edildi.

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