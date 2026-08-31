Yeni uzay teleskobu Nancy Grace Roman fırlatıldı: Karanlık evrene bakacak!

NASA’nın yeni uzay gözlemevi Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu, SpaceX’in Falcon Heavy roketiyle Florida’daki Cape Canaveral’dan başarıyla fırlatıldı. Yaklaşık 4 milyar dolarlık proje, karanlık madde ve karanlık enerjinin yanı sıra ötegezegenleri araştırarak evrenin bugüne kadarki en kapsamlı haritalarından birini oluşturacak.
Hubble’dan 1.000 kat daha hızlı
Roman, Ay’ın ötesinde Dünya’dan yaklaşık 1,6 milyon kilometre uzaklıktaki Lagrange Noktası 2’ye (L2) yerleşecek. Teleskobun bu konuma ulaşması yaklaşık üç ay sürecek. Ardından bilim ekibi, gözlemevinin sistemlerini devreye almak ve bilimsel operasyonlara hazırlamak için yaklaşık 90 günlük bir çalışma yürütecek.
Roman’ın en önemli özelliklerinden biri, geniş bir alanı çok yüksek hızla tarayabilmesi olacak. Teleskobun görüş alanı Hubble’ın yaklaşık 100 katı büyüklüğünde. NASA’nın verilerine göre Roman, sahip olduğu 300 megapiksellik kızılötesi kamera sayesinde gökyüzünü Hubble’dan yaklaşık 1.000 kat daha hızlı tarayabilecek.
Teleskop, Samanyolu’nun tamamını yaklaşık bir ayda tarayabilecek. Aynı çalışma Hubble ile gerçekleştirildiğinde yaklaşık bir yüzyıl sürecekti.
Karanlık madde ve karanlık enerjinin izini sürecek
Roman, geniş gökyüzü taramalarından elde edeceği verilerle evrenin en kapsamlı 3 boyutlu haritalarından birini oluşturacak. Ana araştırmanın bir yıldan uzun sürmesi ve 2 milyardan fazla galaksiyi kapsaması planlanıyor.
Bilim insanları bu üç boyutlu haritaları ve kütleçekimsel merceklenme ölçümlerini kullanarak karanlık maddenin evren genelindeki dağılımını inceleyecek. Aynı veriler, karanlık enerjinin evrenin milyarlarca yıllık gelişimini nasıl etkilediğini ortaya çıkarmak için de kullanılacak.
Ötegezegen araştırmalarında yeni dönem
Roman’ın ilk yüksek çözünürlüklü görüntülerini kış döneminde göndermesi bekleniyor. Görevin resmi süresi beş yıl olarak planlandı ancak NASA, teleskobun yakıtının uygun koşullarda beş yıl daha çalışmasına yetecek düzeyde olabileceğini belirtiyor.Kaynakça https://www.theverge.com/science/986544/nancy-grace-roman-space-telescope-launch https://science.nasa.gov/mission/roman-space-telescope/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim