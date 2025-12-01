NAND krizi büyüyor: Fiyatlar yükselmeye devam edecek

Kasımda fiyatlar yüzde 60'ı aştı
Trenforce'a göre tedarikçilerin üretim hatlarını yüksek marjlı kurumsal segmentlere kaydırması,Kasım ayında kontrat fiyatlarının tüm kategorilerde keskin şekilde yükselmesine yol açtı. Aylık ortalama artışlar yüzde 20 ile yüzde 60'ın üzerinde değişirken, bu yükselişin Aralık ayında da devam edeceği belirtiliyor.
En belirgin daralma ise 1 Tb TLC segmentinde ortaya çıktı. Kurumsal SSD'lere yönelik güçlü talep, bu segmentteki wafer fiyatlarını kısa sürede yukarı taşıdı. TrendForce'a göre 512 Gb TLC, eski üretim düğümlerinin daha hızlı kapatılması nedeniyle tüm TLC ailesi içinde en sert fiyat artışını yaşadı ve aylık bazda yüzde 65'in üzerinde bir yükseliş gördü.
QLC ekosistemi de bu baskıdan kaçamadı. Yüksek kapasiteli kurumsal ürünler ve soğuk depolama çözümlerine olan talep, özellikle 1 Tb QLC wafer'larında ciddi artışlara neden oldu. MLC ürünlerinde ise artış daha istikrarlı bir şekilde ilerledi. Analistler, wafer seviyesindeki sıkışıklığın kısa vadede çözüme kavuşmayacağını söylüyor. Dolayısıyla 2026 boyunca üreticilerin kapasite dağılımı, ürün konumlandırması ve fiyat yönetimini çok daha temkinli yürütmesi gerekecek.
