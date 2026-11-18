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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat NAND bellek pazarında rüzgar tersine döndü. Tüketici elektroniğindeki zayıf talep ve Çinli üreticilerin artan rekabeti nedeniyle NAND spot fiyatları iki haftada yüzde 20 geriledi. Akıllı telefon ile bilgisayar satışlarındaki durgunluk ve tüccarların stok azaltma çabaları, özellikle tüketici odaklı bellek ürünlerinde belirgin bir fiyat düşüşünü beraberinde getirdi. Uzmanlar tüketici segmentindeki bu düşüş trendinin önümüzdeki dönemde de süreceğini öngörüyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Yapay zeka yatırımlarıyla birlikte DRAM ve NAND bellek fiyatlarında yaşanan yükseliş, NAND tarafında tersine dönmeye başladı. Tüketici talebinin zayıflaması, Çinli üreticilerin agresif fiyat politikası ve stok azaltma çabaları, NAND spot fiyatlarını iki haftada yüzde 20 düşürdü.

Seoul Economic Daily'nin Bank of America verilerine dayandırdığı haberine göre 512 Gb NAND wafer fiyatları çeyreklik bazda yüzde 32 düşerek 14,30 dolara geriledi. 1 Tb kapasiteli ürünlerde ise yüzde 19'luk düşüş yaşandı ve fiyatlar 24,90 dolara indi.

Özellikle Çin'de GPU tedarikinde yaşanan sıkıntıların kurumsal SSD talebini olumsuz etkilediği belirtiliyor. Bunun yanında 2027 yılında bilgisayar ve akıllı telefon talebinin daha da zayıflamasının beklenmesi, Çinli tüccarları stoklarını azaltmaya yöneltti. Bu gelişmeler sonucunda NAND spot fiyatları yalnızca iki hafta içerisinde yüzde 20 geriledi.

Akıllı telefon ve bilgisayar talebi NAND fiyatlarını baskılıyor

NAND fiyatlarındaki düşüşün arkasında yalnızca kurumsal pazardaki gelişmeler bulunmuyor. Tüketici elektroniği tarafında da talep giderek zayıflıyor. Bellek maliyetlerindeki artışın akıllı telefon fiyatlarına yansıması, tüketicilerin cihaz yenileme kararlarını ertelemesine neden oluyor.

Üreticiler de artan maliyetlere karşı farklı önlemler alıyor. Bazı akıllı telefon üreticileri giriş seviyesi modellerde depolama kapasitesini düşürürken, daha yüksek depolama alanı sunan versiyonlar için ek ücret talep ediyor. Bu yaklaşım, NAND bellek talebinin daha da zayıflamasına yol açıyor.

Bununla birlikte NAND pazarındaki düşüş tüm ürün gruplarını aynı ölçüde etkilemiyor. ABD'li teknoloji şirketlerinin yapay zeka veri merkezlerine yönelik yatırımları, kurumsal SSD talebini güçlü tutmaya devam ediyor. TrendForce, bu ayrışmanın bir sonucu olarak 2026'nın dördüncü çeyreğinde kurumsal SSD sözleşme fiyatlarının çeyreklik bazda yüzde 15 ila 20 arasında artmasını bekliyor. Böylece tüketici odaklı NAND ürünlerinin spot fiyatları düşerken kurumsal SSD fiyatlarında yükseliş sürüyor.

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Çinli YMTC rekabeti NAND fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor

NAND pazarındaki sorunların bir diğer önemli nedeni ise Çinli üreticilerin giderek güçlenmesi. DRAM pazarında Samsung, SK hynix ve Micron gibi üç büyük üretici öne çıkarken NAND tarafında Kioxia, SanDisk ve Çinli YMTC dahil daha geniş bir rekabet ortamı bulunuyor.

YMTC, özellikle fiyat hassasiyeti yüksek tüketici segmentinde pazar payını artırıyor. Küresel rakiplerin daha yüksek kâr marjı sunan ürünlere yönelmesi, Çinli üreticilerin standart NAND üretimini genişletmesine fırsat veriyor. Artan arz ve agresif fiyat politikaları da piyasadaki fiyat baskısını güçlendiriyor.

NAND sözleşme fiyatları 2027'de düşebilir

Spot piyasada yaşanan gerilemenin henüz sözleşme fiyatlarına geniş çaplı şekilde yansımadığı belirtiliyor. Ancak tüketici talebindeki zayıflama ve artan rekabet, 2027'nin ilk çeyreğinde üreticilerin fiyat belirleme gücünü sınırlayabilir.

Bank of America'nın tahminlerine göre akıllı telefon ve bilgisayarlarda kullanılan NAND belleklerin sözleşme fiyatları 2027'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5 ila 10 arasında gerileyebilir. Kurumsal sınıf NAND ürünlerinde ise fiyatların yatay seyretmesi veya sınırlı yükselmesi bekleniyor.

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NAND pazarında tersine dönüş: Fiyatlar iki haftada yüzde 20 düştü

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