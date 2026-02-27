Nano Banana 2 görsel oluşturma modeli çıktı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ alanında rekabet ön görülemez şekilde kızışırken, görsel üretim tarafında da kıyasıya bir mücadele var. Google bu alanda Nano Banana ile başladığı macerasında önemli bir adımı geride bırakıyor.

Nano Banana 2 geldi

Google tarafından tanıtımı yapılan Nano Banana 2 görsel oluşturma modeli Gemini 3.1 Flash Image olarak da biliniyor. Eski modele göre çok daha gelişmiş bir dünya bilgisine sahip olan Nano Banana 2, Gemini’nin bilgi tabanını ve web aramasını görsele doğrudan yansıtıyor. Komutla verilen nesneleri hayal ederek değil bilerek çiziyor.

Diğer önemli yenilik ise 4K çözünürlük desteği ve gelişmiş metin oluşturma yeteneği. Bu sayede görsellerin üzerindeki tabelalar, logolar veya afişler çok daha net ve hatasız bir şekilde oluşturulabiliyor. Ayrıca karakter tutarlılığı konusunda da dev bir adım atılıyor ve aynı sahnede 5 farklı karaktere kadar benzerlik korunabiliyor.

Nano Banana 2 bugünden itibaren Gemini Fast, Thinking ve Pro modellerinde Nano Banana Pro yerine kullanıma sunuldu. Nano Banana Pro ise Google AI Pro ve Ultra abonelerine sunulmaya devam edecek. Ayrıca Google AI mod, Google Lens ve Google Flow üzerinde kullanıcılar kredi harcamadan modeli kullanabilecekler.

