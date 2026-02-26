Nano Banana, Google Haritalar'a entegre oluyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google Haritalar, son dönemde yapay zeka entegrasyonunu hızlandırmış durumda. Önce sürüşe, ardından yürüyüş ve bisiklet rotalarına gelen Gemini desteğinin ardından şimdi de yeni bir AI entegrasonu daha geliyor. Google'ın popüler görsel üretim aracı Nano Banana'nın Haritalar’a entegre edilmesi üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı.

Nano Banana Google Haritalar'a geliyor

Daha önce duyurulan güncellemeyle birlikte Google Maps, Google Gemini desteğini yürüyüş ve bisiklet navigasyonuna da taşımıştı. Kullanıcılar rota üzerindeki mekanlar hakkında bilgi alabiliyor, yüksek puanlı restoranları sorabiliyor ve çevredeki ilgi çekici noktaları öğrenebiliyor. Özellik iOS ve Android tarafında kademeli olarak dağıtılıyor.

Şimdi ise Google'ın görsel üretim aracı Nano Banana için Haritalar içinde yeni bir entegrasyon hazırlığında olduğu paylaşıldı. Uygulamanın son sürümünde tespit edilen bazı kod satırları, Nano Banana'nın Haritalar’a entegre edileceğini gösteriyor. Bu entegrasyonun temel amacı, Street View üzerinde yer alan gerçek mekanlardan yola çıkarak yapay zeka destekli görseller üretmek.

Kullanıcılar bir konumu seçip, verdikleri komut doğrultusunda o mekanı farklı bir stil veya atmosferle yeniden oluşturabilecek. Örneğin tarihi bir sokağı cyberpunk temasıyla ya da bir sahil kasabasını çizgi film estetiğinde görselleştirmek mümkün olacak. Kod sızıntısının uygulamanın güncel sürümünde yer aldığını söyleyelim. Bu da resmi duyurunun çok uzak olmadığını gösteriyor.

