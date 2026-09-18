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    Narnia filminden ilk görseller geldi: Netflix'in en pahalı filmi olabilir

    Barbie ile gişede büyük başarı yakalayan Greta Gerwig'in çektiği yeni Narnia filminden ilk görseller paylaşıldı. Netflix'in bugüne kadar çektiği en büyük bütçeli film olabilir.

    Narnia filminden ilk görseller geldi: Netflix'in en pahalı filmi Tam Boyutta Gör

    Netflix'in bugüne kadar hayata geçirdiği en büyük projelerden biri olan Narnia: The Magician’s Nephew filminden ilk görseller paylaşıldı. Barbie ve Little Women'ın Oscar adayı yönetmeni Greta Gerwig'in çektiği bu yeni Narnia filmi, Netflix adına önemli bir değişikliğe sahne olacak. Normalde filmlerini sinemalara getirmeye pek yanaşmayan Netflix, bu filmi ise 49 gün boyunca sinemalara özel tutacak. Film, gişedeki yolculuğunu tamamladıktan sonra Netflix'e gelecek ki bu da şirket açısından büyük bir strateji değişikliği anlamına geliyor.

    Narnia Filmi, 12 Şubat 2027'de Vizyona Girecek 

    Netflix'in büyük umutlar bağladığı Narnia: The Magician’s Nephew, 12 Şubat 2027'de vizyona girecek.Netflix'e ise 2 Nisan 2027'de gelecek.

    Narnia filminden ilk görseller geldi: Netflix'in en pahalı filmi Tam Boyutta Gör
    Greta Gerwig'in filmi, Aslan’ın Narnia’yı yaratışını anlatan The Magician’s Nephew (Büyücünün Yeğeni) kitabını ekrana uyarlayacak. Filmde Beyaz Cadı’yı Emma Mackey (Sex Education) canlandırıyor ki yayınlanan bu ilk görsellerde de kendisini görme şansı yakalıyoruz. Oyuncu kadrosunda ona Meryl Streep, Carey Mulligan ve Daniel Craig eşlik ediyor. Usta oyuncu Meryl Streep, filmde Aslan'ı seslendiriyor.

    Greta Gerwig bu hikâyeyi beyaz perdeye uyarlarken önemli bir değişiklik yapıyor. Daha önce setten gelen görseller, Gerwig’in hikâyeyi 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ortalarına taşıdığını gösteriyor.

    Narnia, Netflix'in bugüne kadarki en büyük bütçeli filmlerinden biri olacak; hatta en büyüğü bile olabilir. Paylaşılan ilk bilgilerde bütçe 280 dolar paylaşılmış olsa da günün sonunda maliyetinin daha da yüksek olacağını düşünenler de var. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa Narnia, 320 milyon dolar bütçeyle çekilen The Electric State'i geçerek Netflix'in bugüne kadarki en pahalı filmi olabilir. Filmin bu devasa yatırımın karşılığını verip veremeyeceğini, 27 Şubat'ta vizyona girdiğinde göreceğiz.

    Narnia filminden ilk görseller geldi: Netflix'in en pahalı filmi Tam Boyutta Gör

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