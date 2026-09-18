Narnia filminden ilk görseller geldi: Netflix'in en pahalı filmi olabilir

Netflix'in bugüne kadar hayata geçirdiği en büyük projelerden biri olan Narnia: The Magician’s Nephew filminden ilk görseller paylaşıldı. Barbie ve Little Women'ın Oscar adayı yönetmeni Greta Gerwig'in çektiği bu yeni Narnia filmi, Netflix adına önemli bir değişikliğe sahne olacak. Normalde filmlerini sinemalara getirmeye pek yanaşmayan Netflix, bu filmi ise 49 gün boyunca sinemalara özel tutacak. Film, gişedeki yolculuğunu tamamladıktan sonra Netflix'e gelecek ki bu da şirket açısından büyük bir strateji değişikliği anlamına geliyor.
Narnia Filmi, 12 Şubat 2027'de Vizyona Girecek
Netflix'in büyük umutlar bağladığı Narnia: The Magician’s Nephew, 12 Şubat 2027'de vizyona girecek.Netflix'e ise 2 Nisan 2027'de gelecek.
Greta Gerwig bu hikâyeyi beyaz perdeye uyarlarken önemli bir değişiklik yapıyor. Daha önce setten gelen görseller, Gerwig’in hikâyeyi 19. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ortalarına taşıdığını gösteriyor.
Narnia, Netflix'in bugüne kadarki en büyük bütçeli filmlerinden biri olacak; hatta en büyüğü bile olabilir. Paylaşılan ilk bilgilerde bütçe 280 dolar paylaşılmış olsa da günün sonunda maliyetinin daha da yüksek olacağını düşünenler de var. Eğer bu tahminler doğru çıkarsa Narnia, 320 milyon dolar bütçeyle çekilen The Electric State'i geçerek Netflix'in bugüne kadarki en pahalı filmi olabilir. Filmin bu devasa yatırımın karşılığını verip veremeyeceğini, 27 Şubat'ta vizyona girdiğinde göreceğiz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: