Naruto filmi sonunda gerçeğe dönüşüyor: Somut adımlar atılmaya başlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Hem manga, hem de anime dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Naruto, live-action (animasyon olmayan) bir filmle beyazperdeye taşınacak. Hatırlarsanız Lionsgate stüdyosu Naruto filmini yaklaşık iki yıl önce resmi olarak duyurmuş, bu proje için çok yakında somut adımlar atılacağını söylemişti. Ancak öyle olmadı. Aradan geçen iki yılda bu projede kayda değer bir gelişme yaşanmadı. Neyse ki bu durum sonunda değişiyor.

Naruto filmini yönetmesi için anlaşılan Destin Daniel Cretton, film için artık casting, yani oyuncu seçme sürecine geçtiklerini duyurdu. Naruto, Sasuke ve Sakura gibi ana karakterleri canlandıracak oyuncuları bulmak için dünya genelinde oyuncu seçmeleri düzenlenecek.

Ödüllü bağımsız filmi Short Term 12 ile dikkatleri üzerine çektikten sonra daha büyük projelere geçen Destin Daniel Cretton, Marvel için önce Shang-Chi filmini, sonra da yeni Örümcek-Adam filmi Spider-Man: Brand New Day'i çekti. Yani kendisi bu tarz büyük bütçeli işlerin altından kalkabileceğini ispatlamış bir isim. Bu yüzden Naruto projesinin başında onun olması güven veriyor. Nitekim Naruto'nun yaratıcısı olan Masashi Kishimoto da bu seçimi tasvip ettiğini daha önce dile getirmişti.

Naruto Filminin Çekimleri 2027'de Başlayabilir

Filmin artık casting sürecine geçmiş olması, önümüzdeki yıl sete çıkılabileceği şeklinde yorumlanıyor. Ancak şimdilik net bir takvim paylaşılmış değil.

2026'nın ilk yarısında çıkan en iyi 10 dizi 1 gün önce eklendi

Masashi Kishimoto'nun bugüne kadar dünya genelinde 250 milyondan fazla nüsha satan manga serisinden uyarlanacak olan film, seriye adını veren genç ninjanın maceralarını anlatacak. Köyünün lideri, yani Hokage olmanın hayalini kuran genç ninjanın, çevresindekilerin saygısını kazanıp bu hayaline ulaşmak için kendisini ispatlaması gerekecek

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: