NASA, Güneş sisteminin dışından gelen 3I/ATLAS'ta su ve organik moleküller tespit etti

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar Güneş sistemimizin dışından geldiği doğrulanan sadece üçüncü gök cismi olan 3I/ATLAS, özellikle Dünya'ya doğru yaklaştığı sırada pek çok komplo teorisine konu olsa da günün sonunda sessiz sedasız gelip geçti ve Güneş sistemimizin ötesine uzayan yolculuğunu sürdürdü. Ancak Aralık ayında gerçekleşen bu görece yakın geçiş, bilim insanlarına ender rastlanan bu yıldızlararası cismi daha yakından inceleme fırsatı verdi. Nitekim uzay ajansları ve bilim dünyası da bu fırsatı değerlendirmek için adeta tüm imkânları seferber etti. O günden beri devam eden gözlemler, 3I/ATLAS'a dair ilgi çekici detayları gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor.

NASA’nın Neil Gehrels Swift Gözlemevi, Güneş’ten Dünya’nın yaklaşık üç katı uzaklıkta olduğu sırada 3I/ATLAS'ta hidroksil (OH) gazı tespit etti. Hidroksil, su moleküllerinin Güneş ışığıyla parçalanması sonucu ortaya çıktığı için, bu bulgu doğrudan su aktivitesine işaret ediyor. Bu mesafede çoğu kuyruklu yıldız henüz aktif hâle gelmezken 3I/ATLAS’ın saniyede yaklaşık 40 kilogram su kaybediyor olması, araştırmacılar için önemli bir sürpriz oldu.

Bu gözlem, yıldızlararası cisimlerin kimyasal yapısına dair önceki iki örnekle birlikte düşünüldüğünde daha da anlam kazanıyor. Gözlemlenen bir diğer yıldızlararası cisim olan Oumuamua, belirgin bir gaz ve toz aktivitesi göstermemiş ve “çorak” bir profil çizmişti. Diğer yandan Borisov karbon monoksit açısından zengin yapısıyla dikkat çekmişti. 3I/ATLAS ise beklenenden uzak bir mesafede su salımı yaparak bu tabloya yeni bir boyut ekliyor. Araştırmacılara göre her yeni yıldızlararası ziyaretçi, gezegen ve kuyruklu yıldız oluşumuna dair mevcut modelleri yeniden gözden geçirmeyi gerektiriyor.

3I/ATLAS üzerinde yaşamın yapı taşlarının öncüleri de bulundu

Su tespitine ek olarak, NASA’nın SPHEREx uzay aracı da gerçekleştirdiği kızılötesi gözlemlerlekuyruklu yıldızın kimyasal içeriğini daha ayrıntılı biçimde analiz etti. Elde edilen veriler; su buharı, karbondioksit, metanol, metan ve hidrojen siyanür gibi organik moleküllerin varlığını ortaya koydu. Bu moleküller, yaşamın temel yapı taşlarının öncüleri olarak kabul ediliyor. Daha önce James Webb Uzay Teleskobu tarafından yapılan ölçümlerde de bu kuyruklu yıldızda şimdiye kadar kaydedilmiş en yüksek karbondioksit/su buharı oranlarından biri tespit edilmişti.

Bu yüksek karbondioksit oranı, 3I/ATLAS’ın ana yıldızının etrafındaki protoplanet diskinde, yani oldukça soğuk ve dış bölgelerde oluşmuş olabileceğine işaret ediyor. Kuyruklu yıldızların kütlece yaklaşık üçte birinin su buzundan oluştuğu biliniyor. Ancak 3I/ATLAS’ın yüzeyinin altında hapsolmuş karbon zengini materyalin şimdi açığa çıkıyor olması, erken dönem gezegen sistemlerinde organik kimyanın ne kadar yaygın olabileceğine dair güçlü bir ipucu sunuyor.

Bilim insanları ayrıca bu cisme dair yaş tahminleri de yapıyor. Eğer 3I/ATLAS düşünüldüğü gibi Samanyolu’nun kalın disk bölgesinden geliyorsa, yaşı 7 milyar yılın üzerinde olabilir. Bu da onu Güneş sistemimizden daha yaşlı bir kozmik yolcu hâline getiriyor.

3I/ATLAS Dünya'dan giderek uzaklaşıyor olsa da Mayıs 2026’ya kadar sürecek gözlemlerle bu nadir ziyaretçiden mümkün olduğunca fazla veri toplanması planlanıyor.

