Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA, Artemis 2 ile lazer iletişimini ilk kez insanlı bir görevde test edecek

    NASA, Artemis 2 göreviyle Ay yörüngesinde lazer tabanlı iletişimi ilk kez insanlı uçuşta test edecek. Sistem, radyo frekanslarına kıyasla 100 kat daha hızlı veri aktarımı sunacak.

    NASA, Artemis 2 ile Ay yörüngesinde lazer iletişimini test edecek Tam Boyutta Gör
    NASA’nın Ay programı Artemis kapsamında planlanan Artemis 2 görevinde kritik iletişim sistemleri de test edilecek. Ajans, bu görevle birlikte lazer tabanlı iletişim sistemini ilk kez insanlı bir uçuşta Ay yörüngesinde denemeye hazırlanıyor. Orion kapsülüne entegre edilen Orion Artemis 2 Optical Communication System (O2O) adlı sistem, geleneksel radyo frekanslarının yerine kızılötesi lazer ışığını kullanarak çok daha yüksek hızlarda veri aktarımı sağlamayı hedefliyor.

    Lazer ile daha yüksek kaliteli içerikler iletilecek

    Dünya ile Ay arasındaki yaklaşık 385 bin kilometrelik mesafe, ışık hızında iletilen sinyallerde bile gecikmelere ve ciddi bant genişliği sınırlamalarına neden oluyor. Bu durum, özellikle yüksek çözünürlüklü video ve büyük veri setlerinin aktarımında önemli bir darboğaz yaratıyor. NASA, O2O sistemiyle bu sorunu aşarak ses, görev verileri ve yüksek kaliteli görüntüleri radyo sistemlerine kıyasla çok daha hızlı biçimde Dünya’ya iletmeyi amaçlıyor.

    NASA, Artemis 2 ile Ay yörüngesinde lazer iletişimini test edecek Tam Boyutta Gör
    O2O teknolojisi daha önce yedi farklı insansız görevde test edildi. Ancak Artemis 2, bu sistemi doğrudan insanlı bir uzay uçuşunun parçası haline getiren ilk görev olmasıyla öne çıkıyor. NASA mühendisleri, sistemin yalnızca veri hızını artırmakla kalmayıp derin uzay koşullarında güvenilirliğini de kanıtlamasını hedefliyor.

    NASA’nın paylaştığı teknik bilgilere göre O2O bağlantısı, geleneksel radyo tabanlı iletişim ağlarından 100 katın üzerinde veri hızlarına ulaşabiliyor. Benzer bir teknoloji olan Deep Space Optical Communications yükü, kısa süre önce milyonlarca kilometre uzaklıktan yapılan lazer iletimlerinin kararlı biçimde sürdürülebileceğini göstermişti. Bu yaklaşımda, radyo frekanslarının geniş ama düşük kapasiteli bantları yerine, dar açılı ancak çok yüksek veri taşıma kapasitesine sahip lazer ışınları kullanılıyor.

    İki sistem de kullanılacak

    Yaklaşık 10 gün sürecek Artemis 2 görevi boyunca Orion kapsülü hem lazer hem de radyo iletişim sistemlerini eş zamanlı olarak kullanacak. İletişim, NASA’nın Near Space Network ve Deep Space Network altyapıları üzerinden sağlanacak. Kaliforniya, İspanya ve Avustralya’daki büyük yer istasyonları, standart radyo sinyalleri ile lazer bağlantısı arasında geçiş yaparak kapsülle neredeyse kesintisiz temas kuracak. Lazer sistemi aktif olduğunda yer istasyonları optik ışını hassas biçimde kilitleyerek veri alışverişini gerçekleştirecek. O2O’nun başarılı olması durumunda, lazer iletişiminin gelecekteki derin uzay görevlerinde standart donanım haline gelmesi bekleniyor.

    Ay’ı canlı izlemek mümkün olacak

    NASA, Artemis 2 ile Ay yörüngesinde lazer iletişimini test edecek Tam Boyutta Gör
    O2O sisteminin beklendiği gibi çalışması halinde, Dünya’dan bakıldığında Ay yörüngesindeki bir uzay aracından neredeyse gerçek zamanlı, yüksek çözünürlüklü canlı görüntüler izlemek mümkün olacak. NASA, yüz binlerce kilometre uzaklıktan gönderilecek fotoğraf ve videoların bugüne kadar görülmemiş bir netlikte iletilebileceğini vurguluyor.

    Buna rağmen iletişim tamamen kesintisiz olmayacak. Görev planına göre, Orion kapsülü Ay’ın arka tarafına geçtiğinde yaklaşık 41 dakikalık bir iletişim kesintisi yaşanacak. Bu süre boyunca ne lazer ne de radyo sinyalleri Dünya’ya ulaşabilecek. NASA, gelecekte yörüngede görev yapacak aktarma uyduları sayesinde bu tür kopuklukların ortadan kaldırılabileceğini değerlendiriyor.

    Öte yandan O2O sistemi insanlı Artemis 3 görevinde kullanılmayacak. Bu görevde astronotların Ay yüzeyine inmesi hedefleniyor. Ancak NASA, bu projeyi gezegenler arası iletişimin geleceği için bir referans model olarak görüyor. Özellikle Mars’a yönelik insanlı görevlerde, yüksek hızlı optik iletişimin kritik bir rol oynaması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    egea arka cam rezistans düğmesi nerede burundan gelen tuhaf koku nasıl geçer hayırlı dost edinmek için dua sosyal medya kullanmayan erkek playstation isim önerileri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing CMF Phone 1
    Nothing CMF Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum