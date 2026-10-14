NASA, Artemis II görevine ait 800 GB'tan fazla veriyi erişime açtı

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Tam Boyutta Gör NASA, Artemis II görevi sırasında toplanan 800 GB'tan fazla bilimsel veri, fotoğraf, video ve ses kaydını kamuya açtı. 11 binden fazla görsel ve videonun yanı sıra astronotların Ay gözlemlerini içeren kayıtlar da arşivde yer alıyor. Veriler, gelecekteki Ay görevlerine yönelik araştırmalara katkı sağlayacak önemli bulgular içeriyor.

Ay'a çarpan beş gök taşı tespit edildi

Verilerin ilk analizlerinde Orion mürettebatının gözlemlediği 54 dakikalık tutulma sırasında Ay yüzeyine çarpan beş küçük gök taşı tespit edildi. Bu kayıtlar, birkaç santimetre büyüklüğündeki gök taşlarının Ay'a çarpma sıklığının hesaplanmasına ve gelecekteki Ay üsleri ile görev araçlarının karşılaşabileceği risklerin değerlendirilmesine katkı sağlayacak.

Fotoğraflar, Ay'ın farklı bölgelerindeki renk, parlaklık ve yüzey dokusu farklılıklarını da ortaya koyuyor. Özellikle gündüz ile gece arasındaki sınırda çekilen görüntüler, düşük Güneş açısının arazi görünümünü nasıl etkilediğini gösteriyor. Bu veriler, NASA'nın gelecekte astronot göndermeyi planladığı Ay'ın güney kutbunda aydınlatma, yön bulma ve araziyi tanıma çalışmalarına yardımcı olabilir.

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Arşivde ayrıca astronotların Ay'ın uzak yüzünde gözlemlediği çarpma parlamalarını Houston'daki görev kontrol merkezine bildirdiği anların ses ve görüntü kayıtları yer alıyor. Bu parlamaların, insan gözüyle gözlemlenen en sönük örnekler arasında bulunabileceği belirtiliyor.

Artemis II verileri nereden indirilebilir?

Fotoğraflara, ses kayıtlarına ve raporlara NASA'nın Artemis II bilim sayfasından ulaşılabiliyor. Ham veriler ve bunlara ait üst veriler ise kurumun Planetary Data System arşivinde indirilebiliyor.

NASA, bu koleksiyonu Apollo döneminden bu yana insanlı görevlerle elde edilen en önemli gezegen bilimi veri setlerinden biri olarak tanımlıyor. Verilerin araştırmacılar tarafından incelenmesiyle Ay'ın yüzeyi, gök taşı çarpmaları ve gelecekteki insanlı görevlerin koşulları hakkında yeni bulgular elde edilmesi bekleniyor. Aşağıdaki galeride ise görevde kaydedilen bazı örnek görseller yer alıyor:

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NASA, Artemis II görevine ait 800 GB'tan fazla veriyi erişime açt

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