NASA astronotları, Artemis 2 görevi için maaş almadan çalışıyor

Tam Boyutta Gör NASA, yarım yüzyıllık bir aranın ardından insanlı Ay görevine hazırlanıyor. Ancak ABD’deki hükümet kapanması, bu tarihi anın perde arkasında büyük bir belirsizlik yaratmış durumda. Kurumun Artemis 2 misyonu için görevlendirilen astronotlar ve teknik ekip, maaş almadan çalışmalarını sürdürüyor. Üstelik bu görev, NASA’nın 50 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez Ay yörüngesine insan göndereceği kritik bir aşamayı temsil ediyor.

Hükümet kapanması, Ay görevini ve uzay yarışını tehdit ediyor

Hükümetin kapanması, federal çalışanların maaş ödemelerini durdurduğu gibi birçok NASA yüklenicisinin de finansal darboğaza girmesine yol açtı. Görevin Şubat 2026 olarak planlanan fırlatma tarihi yaklaşırken, bu durum hem moral hem de operasyonel açıdan ciddi sorunlar yaratıyor. Buna rağmen, ajansın içinden gelen açıklamalar, çalışanların olağanüstü bir kararlılıkla görevlerine devam ettiklerini gösteriyor.

Bir NASA yetkilisi yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımız, maaş alamıyor olsalar bile Artemis 2 hazırlıklarını aksatmadan sürdürüyor. Bu, ajansın içinde hâkim olan bağlılık ve tutkunun bir göstergesi." ifadelerini kullandı. Bu durum, astronotların yalnızca fiziksel değil, psikolojik olarak da yüksek bir dayanıklılık sergilediğini gözler önüne seriyor.

Tam Boyutta Gör NASA’nın Ay görevi kapsamında çalışan yükleniciler hâlâ ödeme alıyor, ancak bu fonların kısa süre içinde tükenmesi bekleniyor. Kurumun bütçesi Kasım ayının başına kadar finanse edilmiş durumda. Ardından, kapanma devam ederse hem üretim hem de test süreçlerinde duraksama yaşanabilir. NASA kaynakları, bu durumun yalnızca Ay görevini değil, kurumun genel işleyişini de tehlikeye soktuğunu belirtiyor.

Lockheed Martin’in Orion uzay aracını yöneten Başkan Yardımcısı Kirk Shireman yaptığı açıklamada, "Kapanma uzarsa bu durumun altyapı üzerinde ciddi bir etkisi olacak. Biz büyük bir şirket olduğumuz için kısa vadede sorun yaşamayabiliriz, ancak birçok küçük yüklenici ödeme alamadığı için çalışmaya devam edemeyecek." dedi. Bu ifadeler, tedarik zincirinin kırılgan yapısını ve NASA’nın dış bağımlılıklarını da gözler önüne seriyor.

Artemis 2 görevi, NASA’nın Artemis programının ikinci aşamasını oluşturuyor. Görevde dört astronotun Ay yörüngesine gönderilmesi planlanıyor. Bu misyon, gelecekteki Artemis 3 göreviyle Ay yüzeyine yeniden insan indirilmesinin ön adımı niteliğinde. Ancak görev takviminin, mevcut kapanmanın süresine bağlı olarak ertelenmesi muhtemel. Çünkü Ay ve Dünya’nın hizalanması, fırlatma için yalnızca belirli günlerde uygun koşullar sağlıyor. Bu pencere kaçırılırsa görev bir aya kadar gecikebilir.

