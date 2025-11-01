Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA astronotları, Artemis 2 görevi için maaş almadan çalışıyor

    NASA’nın Artemis 2 görevi öncesinde hükümet kapanması astronotların maaşlarını etkiliyor. Ajansın çalışanları, Ay görevine hazırlıkları maaş almadan sürdürüyor. İşte detaylar:

    NASA astronotları, Artemis 2 görevi için maaş almadan çalışıyor Tam Boyutta Gör
    NASA, yarım yüzyıllık bir aranın ardından insanlı Ay görevine hazırlanıyor. Ancak ABD’deki hükümet kapanması, bu tarihi anın perde arkasında büyük bir belirsizlik yaratmış durumda. Kurumun Artemis 2 misyonu için görevlendirilen astronotlar ve teknik ekip, maaş almadan çalışmalarını sürdürüyor. Üstelik bu görev, NASA’nın 50 yıldan uzun bir süre sonra ilk kez Ay yörüngesine insan göndereceği kritik bir aşamayı temsil ediyor.

    Hükümet kapanması, Ay görevini ve uzay yarışını tehdit ediyor

    Hükümetin kapanması, federal çalışanların maaş ödemelerini durdurduğu gibi birçok NASA yüklenicisinin de finansal darboğaza girmesine yol açtı. Görevin Şubat 2026 olarak planlanan fırlatma tarihi yaklaşırken, bu durum hem moral hem de operasyonel açıdan ciddi sorunlar yaratıyor. Buna rağmen, ajansın içinden gelen açıklamalar, çalışanların olağanüstü bir kararlılıkla görevlerine devam ettiklerini gösteriyor.

    Bir NASA yetkilisi yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımız, maaş alamıyor olsalar bile Artemis 2 hazırlıklarını aksatmadan sürdürüyor. Bu, ajansın içinde hâkim olan bağlılık ve tutkunun bir göstergesi." ifadelerini kullandı. Bu durum, astronotların yalnızca fiziksel değil, psikolojik olarak da yüksek bir dayanıklılık sergilediğini gözler önüne seriyor.

    NASA astronotları, Artemis 2 görevi için maaş almadan çalışıyor Tam Boyutta Gör
    NASA’nın Ay görevi kapsamında çalışan yükleniciler hâlâ ödeme alıyor, ancak bu fonların kısa süre içinde tükenmesi bekleniyor. Kurumun bütçesi Kasım ayının başına kadar finanse edilmiş durumda. Ardından, kapanma devam ederse hem üretim hem de test süreçlerinde duraksama yaşanabilir. NASA kaynakları, bu durumun yalnızca Ay görevini değil, kurumun genel işleyişini de tehlikeye soktuğunu belirtiyor.

    Lockheed Martin’in Orion uzay aracını yöneten Başkan Yardımcısı Kirk Shireman yaptığı açıklamada, "Kapanma uzarsa bu durumun altyapı üzerinde ciddi bir etkisi olacak. Biz büyük bir şirket olduğumuz için kısa vadede sorun yaşamayabiliriz, ancak birçok küçük yüklenici ödeme alamadığı için çalışmaya devam edemeyecek." dedi. Bu ifadeler, tedarik zincirinin kırılgan yapısını ve NASA’nın dış bağımlılıklarını da gözler önüne seriyor.

    Artemis 2 görevi, NASA’nın Artemis programının ikinci aşamasını oluşturuyor. Görevde dört astronotun Ay yörüngesine gönderilmesi planlanıyor. Bu misyon, gelecekteki Artemis 3 göreviyle Ay yüzeyine yeniden insan indirilmesinin ön adımı niteliğinde. Ancak görev takviminin, mevcut kapanmanın süresine bağlı olarak ertelenmesi muhtemel. Çünkü Ay ve Dünya’nın hizalanması, fırlatma için yalnızca belirli günlerde uygun koşullar sağlıyor. Bu pencere kaçırılırsa görev bir aya kadar gecikebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 13 saat önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 13 saat önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 23 saat önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 1 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 1 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 1 gün önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 1 gün önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 1 gün önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 1 gün önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 1 gün önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 1 gün önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 1 gün önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 1 gün önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 1 gün önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 1 gün önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 1 gün önce

    kod var mı

    G
    godecengiz 1 gün önce

    kod rica edebilirmiyim?

    T
    tintebeat 1 gün önce

    kod

    N
    nman 1 gün önce

    kaptım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    termosifon mu şofben mi çok yakar kolona klima takılır mı iphone şarjdayken şarjı azalıyor hyundai atos yorum powerbank resetleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Chuwi GemiBook Plus
    Chuwi GemiBook Plus
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum