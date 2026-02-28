Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA, Ay'a dönüşü hızlandırmak için Artemis programında önemli değişiklikler yaptı

    NASA, Artemis programında köklü değişiklikler yapılacağını duyurdu. Yeni plana göre görevlerin temposu artırılacak, pahalı roket yükseltmesi iptal edilecek ve Ay’a iniş takvimi yeniden düzenlenecek.

    NASA, Ay'a dönüş programı Artemis'te önemli değişiklikler yaptı Tam Boyutta Gör

    NASA yöneticisi Jared Isaacman, Cuma günü yaptığı açıklamada Ay’a dönüşü hedefleyen Artemis programında köklü değişiklikler yapılacağını duyurdu. Yeni plana göre görevlerin temposu artırılacak, pahalı roket yükseltmesi iptal edilecek ve Ay’a iniş takvimi yeniden düzenlenecek.

    NASA’nın bu kararı almasında, Çin’in hızla ilerleyen uzay programı karşısında Ay yarışında geri kalma endişesi önemli rol oynadı.

    Artemis programında neler değişti?

    NASA’nın açıkladığı yeni plan kapsamında şu değişiklikler yapıldı:

    • SLS roketi için planlanan Exploration Upper Stage ve Block IB yükseltmesi iptal edildi.
    • Artemis II ve Artemis III görevlerinde mevcut üst kademeye sahip SLS roketi kullanılacak.
    • Artemis IV, V ve ek görevler standartlaştırılmış bir üst kademe kullanacak.
    • Artemis III artık Ay'a iniş yapmayacak. Bunun yerine Orion kapsülü, SLS roketiyle fırlatılacak ve alçak Dünya yörüngesinde Starship ve/veya Blue Moon iniş araçlarıyla kenetlenecek.
    • Ay'a iniş yapaacak ilk görev Artemis IV oldu.
    • NASA, 2027 yılının ortalarında Artemis III ile başlayarak, 2028'de en az bir Ay inişiyle devam edecek Artemis görevlerini yıllık olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.
    • NASA, Artemis IV ve sonrasına yönelik ticari ay iniş araçlarının geliştirilmesini hızlandırmak için SpaceX ve Blue Origin ile çalışmalarını artıracak.

    Sorunların Kaynağı: Düşük Fırlatma Sıklığı

    Isaacman’ın en büyük endişelerinden biri, SLS roketinin çok düşük uçuş temposu. Geçmişteki insanlı uzay programlarında NASA çok daha sık fırlatma yapabiliyordu. Örneğin Mercury, Gemini, Apollo ve Space Shuttle dönemlerinde ortalama 3 ayda bir insanlı uçuş gerçekleşiyordu. Ancak Artemis I görevinden bu yana yaklaşık 3,5 yıl geçti.

    NASA, Ay'a dönüş programı Artemis'te önemli değişiklikler yaptı Tam Boyutta Gör

    NASA yetkilileri ayrıca hazırlık süreçlerinde hidrojen ve helyum sızıntıları yaşandığını ve bunun da fırlatmaları aylarca geciktirdiğini belirtiyor. Yeni planla birlikte SLS roketinin tek bir standart konfigürasyona sahip olması ve yaklaşık 10 ayda bir fırlatılması hedefleniyor.

    Apollo Programına Benzer Bir Strateji

    Yeni Artemis planı, 1960’larda uygulanan Apollo program yaklaşımına benziyor. Apollo görevleri de Ay’a inişten önce bir dizi test uçuşu içeriyordu:

    • Apollo 7 – Dünya yörüngesi testi
    • Apollo 8 – Ay yörüngesi uçuşu
    • Apollo 9 – Ay modülüyle kenetlenme testi
    • Apollo 10 – iniş provası

    NASA’nın eski Artemis planı bu ara adımların çoğunu atlayarak doğrudan Ay inişine geçmeyi hedefliyordu. Uzmanlara göre bu oldukça riskliydi. Yeni strateji sayesinde iniş araçları, kenetlenme sistemleri, iletişim ve uzay giysileri gibi birçok kritik sistem önce test edilecek.

    Lunar Gateway’in Geleceği Belirsiz

    NASA, Ay'a dönüş programı Artemis'te önemli değişiklikler yaptı Tam Boyutta Gör

    Değişiklikler ayrıca Ay yörüngesinde kurulması planlanan uzay istasyonu olan Lunar Gateway projesi hakkında soru işaretleri yarattı. Bu istasyonun bazı modülleri hâlihazırda inşa ediliyor. Ancak iptal edilen roket yükseltmesi, Gateway modüllerinin fırlatılması planlarını etkileyebilir. NASA yetkilileri bu konuda henüz net bir karar açıklamadı.

    Çin Faktörü

    Artemis programındaki değişikliklerin arkasındaki en önemli motivasyonlardan biri, Çin’in hızla ilerleyen Ay programı. Birçok uzay uzmanı, Çin’in insanlı Ay inişini ABD’den önce gerçekleştirme ihtimalinin arttığını düşünüyor. Bu nedenle NASA, programı hızlandırarak Ay’da kalıcı bir varlık oluşturmayı hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli robotların büyüleyici kung-fu gösterisi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    otomatik araba çalıştırma sırası toyota hangi yağı öneriyor turkcell tim nedir solo test taktik arapça küfür

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CROSSHAIR 16 HX
    MSI CROSSHAIR 16 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum