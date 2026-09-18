NASA, Ay’da meydana gelen devasa yeni bir krater keşfetti: İşte eşsiz görseller

Krater, 11 Nisan ile 22 Mayıs 2024 tarihleri arasında üç ila altı katlı bir bina büyüklüğündeki asteroidin Ay’a çarpmasıyla oluştu. Çarpışma sırasında herhangi bir teleskop tarafından gerçek zamanlı olarak tespit edilemeyen olay, NASA’nın Ay’ı inceleyen Ay Keşif Uydusu (LRO) uzay aracı sayesinde yaklaşık bir yıl sonra ortaya çıkarıldı.
LRO görüntüleriyle tespit edildi
McGetchin krateri büyük olsa da Ay’daki en büyük krater değil. Bu rekor, yaklaşık 2.494 kilometre çapındaki Güney Kutbu-Aitken Havzası’na ait. Söz konusu havza, Ay’ın erken dönemlerinde oluşan çok daha eski krater. McGetchin krateri ise hem boyutu hem de yakın zamanda meydana gelmesi nedeniyle bilimsel açıdan önem taşıyor. Ayrıca önceki modern krater rekorunun yaklaşık üç katı genişliğinde olduğu belirtiliyor.
Çarpışma beklentileri aştı
LRO’nun dar açılı kamerasıyla çekilen yüksek çözünürlüklü görüntüler, uzay aracının çarpma bölgesinin üzerinden Aralık 2025’te yeniden geçmesiyle elde edildi. Bu görüntüler, yeni oluşumun ayrıntılı şekilde incelenmesini sağladı.
Kraterin çevresindeki bölge geceleri daha soğuk
Araştırmacılara göre bu değişimin nedeni, çarpışmanın Ay’ın yüzeyindeki regolit adı verilen üst toprak tabakasını bozması. Çarpma, yüzey malzemesinin yapısını gevşeterek yoğunluğunu azaltıyor. Bunun sonucunda toprak tabakası ısıyı daha az tutuyor ve geceleri çevresine kıyasla daha düşük sıcaklıklara ulaşıyor.
NASA, bu tür sıcaklık farklılıklarının gelecekte Ay yüzeyinde görev yapacak araçlar açısından önemli olabileceğini belirtiyor. Yüzeyin fiziksel özelliklerindeki değişimler, gezgin araçların tekerlekleriyle zemin arasındaki etkileşimi etkileyebilir. Bu durum, yeni kraterlerin çevresindeki bölgelerde hareket edecek araçların tasarımında dikkate alınabilecek unsurlar arasında yer alıyor.
McGetchin krateri, bilim insanlarına Ay’daki çarpışmaların etkilerini ve yüzeyin zaman içindeki değişimini incelemek için de nadir bir fırsat sunuyor. NASA, çarpışma sırasında savrulan malzemelerin ne kadar uzağa ulaşabildiğini daha iyi anlamayı hedefliyor. Elde edilecek veriler, gelecekte Ay’da kurulması planlanan yaşam alanlarının tasarımına ve korunmasına katkı sağlayabilir.Kaynakça https://www.engadget.com/2262061/nasa-moon-orbiter-finds-largest-impact-crater-in-the-solar-system/ https://science.nasa.gov/solar-system/moon/nasas-moon-orbiter-spots-new-once-in-century-moon-crater/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: