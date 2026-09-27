NASA'dan Ay'da kesintisiz enerji için hidrojen hamlesi

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Tam Boyutta Gör NASA, gelecekteki Ay görevlerinde ve derin uzay operasyonlarında kullanılabilecek hidrojen yakıt hücresi teknolojisini geliştirmek üzere Teledyne Energy Systems ile iş birliği yapıyor. ABD merkezli şirketin geliştirdiği HEPS (Hydrogen Electrical Power System), NASA ile yürütülecek çalışma kapsamında uzaya hazır hale getirilecek. Sistem, atmosferik havaya ihtiyaç duymadan hidrojen üzerinden elektrik üretecek şekilde tasarlanıyor.

Ay'da nasıl çalışacak?

Geleneksel hidrojen yakıt hücreleri, elektrik üretmek için çoğunlukla çevredeki havadan elde edilen oksijenden yararlanıyor. Ancak Ay yüzeyi ve derin uzay gibi Dünya atmosferinin bulunmadığı ortamlarda bu yaklaşım uygulanamıyor. Teledyne'ın HEPS sistemi ise atmosferik havadan bağımsız çalışacak şekilde geliştiriliyor.

Tam Boyutta Gör Teknoloji, gelecekte Ay'daki yaşam alanlarının, yüzey altyapısının ve uzun süreli keşif görevlerinde kullanılacak ekipmanların enerji ihtiyacını karşılayabilir. Özellikle bilimsel cihazlar, yaşam destek sistemleri ve yüzey operasyonlarında kullanılacak altyapıların uzun süre kesintisiz elektriğe ihtiyaç duyması, alternatif enerji sistemlerini önemli hale getiriyor.

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NASA ile Teledyne arasındaki iş birliği, HEPS'in zorlu uzay koşullarında güvenilir şekilde çalışıp çalışamayacağını ortaya koymaya odaklanacak. Çalışmalarda NASA Glenn ve NASA Johnson merkezlerinin teknik uzmanlığından ve test altyapısından yararlanılacak.

NASA ve Teledyne arasındaki anlaşmada ilk hedef teknolojinin olgunluğunu artırmak olacak. HEPS sistemi, mevcut durumda ilgili çalışma ortamını temsil eden koşullarda test edilerek doğrulanmış durumda. NASA ve Teledyne, sistemin uzay görevlerini temsil eden operasyonel koşullarda bir prototip olarak çalıştığını göstermeyi hedefliyor. Bu aşamanın tamamlanması, teknolojinin laboratuvar testlerinden çıkarak gelecekteki Ay ve derin uzay görevlerinde kullanılmaya bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak.

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