NASA'dan Ay'da kesintisiz enerji için hidrojen hamlesi

Ay'da nasıl çalışacak?
Geleneksel hidrojen yakıt hücreleri, elektrik üretmek için çoğunlukla çevredeki havadan elde edilen oksijenden yararlanıyor. Ancak Ay yüzeyi ve derin uzay gibi Dünya atmosferinin bulunmadığı ortamlarda bu yaklaşım uygulanamıyor. Teledyne'ın HEPS sistemi ise atmosferik havadan bağımsız çalışacak şekilde geliştiriliyor.
NASA ile Teledyne arasındaki iş birliği, HEPS'in zorlu uzay koşullarında güvenilir şekilde çalışıp çalışamayacağını ortaya koymaya odaklanacak. Çalışmalarda NASA Glenn ve NASA Johnson merkezlerinin teknik uzmanlığından ve test altyapısından yararlanılacak.
NASA ve Teledyne arasındaki anlaşmada ilk hedef teknolojinin olgunluğunu artırmak olacak. HEPS sistemi, mevcut durumda ilgili çalışma ortamını temsil eden koşullarda test edilerek doğrulanmış durumda. NASA ve Teledyne, sistemin uzay görevlerini temsil eden operasyonel koşullarda bir prototip olarak çalıştığını göstermeyi hedefliyor. Bu aşamanın tamamlanması, teknolojinin laboratuvar testlerinden çıkarak gelecekteki Ay ve derin uzay görevlerinde kullanılmaya bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: