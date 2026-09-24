NASA'dan evreni farklı bir ışıkta inceleyecek yeni uzay teleskobu

NASA, PRIMA'nın proje maliyeti, fırlatma ve proje dışındaki diğer harcamalar hariç 1,2 milyar dolar mal olabileceğin açıkladı. Uzay teleskobunun 2033 yılında fırlatılması ve beş yıl boyunca görev yapması planlanıyor.
Uzak kızılötesi ışıkta evreni inceleyecek
Misyonun temel özelliği, diğer dalga boylarında kolayca görülemeyen ancak uzak kızılötesinde ortaya çıkan ışınımı incelemesi olacak. Bu sayede bilim insanları, Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin nasıl oluştuğu, galaksilerin ve merkezlerindeki kara deliklerin kozmik zaman boyunca nasıl büyüyüp geliştiği gibi sorulara yanıt arayacak.
PRIMA ayrıca evrendeki toz ve ağır elementlerin zaman içinde nasıl biriktiğini araştıracak. Bu verilerin, gözlemlediğimiz evrenin nasıl ortaya çıktığını daha kapsamlı şekilde anlamaya katkı sağlaması bekleniyor. Uzak kızılötesi gözlemler aynı zamanda Dünya'daki suyun kökenine ilişkin süreçlerin anlaşılmasına da yardımcı olabilir.
Bununla birlikte PRIMA'nın yönetiminden NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) sorumlu olacak. Uluslararası ortaklar tarafında Fransa'nın CNES, İtalya'nın ASI, Almanya'nın DLR, Kanada'nın CSA, Güney Kore'nin KASI, Japonya'nın JAXA ve Birleşik Krallık Uzay Ajansı projeye katkı verecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: