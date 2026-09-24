NASA'dan evreni farklı bir ışıkta inceleyecek yeni uzay teleskobu

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Tam Boyutta Gör NASA, evrenin oluşumunu ve milyarlarca yıllık gelişimini inceleyecek PRIMA (PRobe far-Infrared Mission for Astrophysics) misyonunu bir sonraki geliştirme aşamasına taşıma kararı aldı. PRIMA, NASA'nın uzun süredir yürüttüğü Explorers Programı kapsamında oluşturulan Probe Explorers adlı yeni görev sınıfının ilk uzay teleskobu olacak.

NASA, PRIMA'nın proje maliyeti, fırlatma ve proje dışındaki diğer harcamalar hariç 1,2 milyar dolar mal olabileceğin açıkladı. Uzay teleskobunun 2033 yılında fırlatılması ve beş yıl boyunca görev yapması planlanıyor.

Uzak kızılötesi ışıkta evreni inceleyecek

Tam Boyutta Gör PRIMA, yaklaşık 1,8 metrelik bir teleskoba sahip olacak. Gözlemevi, evreni uzak kızılötesi dalga boylarında yüksek hassasiyetle tarayacak. Bu gözlemler, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu gibi kızılötesi gözlemevleri ile radyo teleskopları arasındaki önemli bir gözlem aralığının doldurulmasına yardımcı olacak.

Misyonun temel özelliği, diğer dalga boylarında kolayca görülemeyen ancak uzak kızılötesinde ortaya çıkan ışınımı incelemesi olacak. Bu sayede bilim insanları, Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin nasıl oluştuğu, galaksilerin ve merkezlerindeki kara deliklerin kozmik zaman boyunca nasıl büyüyüp geliştiği gibi sorulara yanıt arayacak.

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PRIMA ayrıca evrendeki toz ve ağır elementlerin zaman içinde nasıl biriktiğini araştıracak. Bu verilerin, gözlemlediğimiz evrenin nasıl ortaya çıktığını daha kapsamlı şekilde anlamaya katkı sağlaması bekleniyor. Uzak kızılötesi gözlemler aynı zamanda Dünya'daki suyun kökenine ilişkin süreçlerin anlaşılmasına da yardımcı olabilir.

Bununla birlikte PRIMA'nın yönetiminden NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) sorumlu olacak. Uluslararası ortaklar tarafında Fransa'nın CNES, İtalya'nın ASI, Almanya'nın DLR, Kanada'nın CSA, Güney Kore'nin KASI, Japonya'nın JAXA ve Birleşik Krallık Uzay Ajansı projeye katkı verecek.

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