    Nasa'nın Dart görevi tarih yazdı: Bir uzay aracı asteroitin yörüngesini değiştirdi

    Nasa’nın Dart görevi beklenenden daha büyük bir etki yarattı. Yeni araştırma, çarpışmanın yalnızca hedef asteroiti değil tüm sistemin Güneş yörüngesini değiştirdiğini ortaya koyuyor.

    Nasa Dart görevi asteroit sisteminin Güneş yörüngesini değiştirdi Tam Boyutta Gör
    Nasa’nın Dart görevi, gezegen savunması alanında dikkat çekici bir sonuca daha ulaştı. 2022 yılında gerçekleştirilen çarpışma testinde bir uzay aracı, Dimorphos adlı asteroit uydusuna kasıtlı olarak yönlendirilmişti. Yeni yayımlanan araştırmalar, bu çarpışmanın yalnızca hedeflenen gökcismini değil, aynı zamanda Didymos–Dimorphos ikili asteroit sisteminin Güneş etrafındaki yörüngesini de değiştirdiğini ortaya koyuyor. Nasa’nın Jet İtki Laboratuvarı tarafından paylaşılan verilere göre bu gelişme, insan yapımı bir nesnenin bir gökcisminin Güneş çevresindeki yörüngesini ölçülebilir şekilde değiştirdiği ilk olay olarak kayda geçti.

    Dart çarpışması yalnızca hedefi değil tüm sistemi etkiledi

    Çift Asteroit Yönlendirme Testi olarak adlandırılan Dart görevi, yaklaşık 560 fit genişliğindeki Dimorphos adlı küçük asteroit uydusunu hedef alacak şekilde tasarlanmıştı. Dimorphos, daha büyük olan Didymos adlı ana asteroitin etrafında dönen ikili bir sistemin parçası olarak biliniyor. Görevin temel amacı, bir uzay aracının kinetik çarpma yöntemiyle bir asteroitin yörüngesini değiştirip değiştiremeyeceğini pratik olarak test etmekti. Bu yaklaşım, olası bir tehdit durumunda Dünya’ya yaklaşan bir gökcismini çok küçük bir sapmayla güvenli bir rotaya yönlendirme fikrine dayanıyor.

    İlk analizler çarpışmanın beklendiği gibi Dimorphos’un Didymos etrafındaki yörüngesini değiştirdiğini göstermişti. Nasa’nın erken değerlendirmelerine göre asteroit uydusunun yörünge süresi belirgin biçimde kısalmıştı ve bu sonuç görev için önemli bir başarı olarak kabul edilmişti. Uzay ajansı bu verilerin ardından Dart görevini planlanan hedeflere ulaştığı gerekçesiyle başarılı ilan etmişti. Ancak sonraki yıllarda yapılan ayrıntılı gözlemler ve yeni hesaplamalar, çarpışmanın etkilerinin tahmin edilenden daha geniş kapsamlı olduğunu ortaya koydu.

    2024 yılında yayımlanan takip çalışması, Dimorphos’un Didymos etrafındaki yörünge periyodunun yaklaşık 33 dakika kısaldığını gösterdi. Ayrıca asteroit uydusunun yörüngesinin, çarpışma öncesine kıyasla Didymos’a yaklaşık 120 fit daha fazla yaklaştığı hesaplandı. Bu değişiklikler, bir gökcisminin yörüngesini değiştirmek için gereken enerji miktarı ve çarpışma fiziği açısından önemli veriler sağladı.

    Nasa Dart görevi asteroit sisteminin Güneş yörüngesini değiştirdi Tam Boyutta Gör
    Son araştırma ise sistemin tamamının Güneş etrafındaki hareketinin de etkilendiğini ortaya koyuyor. Didymos ve Dimorphos normalde Güneş etrafındaki bir turunu yaklaşık 770 günde tamamlıyor. Araştırmanın baş yazarı Rahil Makadia’nın hesaplamalarına göre Dart çarpışmasının ardından bu yörünge periyodu saniyede yaklaşık 11,7 mikronluk bir değişim gösterdi.

    Uzay mekaniği açısından bakıldığında ise bu tür küçük değişimlerin uzun vadede büyük sonuçlar doğurabildiği biliniyor. Bir asteroitin yörüngesinde milimetre ölçeğinde başlayan sapmalar, yıllar ve hatta on yıllar boyunca birikerek binlerce kilometrelik rota farklılıklarına dönüşebiliyor. Bu durum özellikle Dünya’ya potansiyel olarak yaklaşabilecek asteroitler söz konusu olduğunda kritik bir önem taşıyor. Küçük bir hız değişimi, bir gökcisminin gezegenle çarpışma rotasından tamamen sapmasına veya tam tersine tehlikeli bir yakın geçişe girmesine neden olabiliyor.

    Dart görevinin ortaya koyduğu veriler, gezegen savunması stratejilerinin yalnızca hedef asteroit üzerinde değil, daha geniş bir sistem dinamiği içinde değerlendirilmesi gerektiğini de gösteriyor. İkili asteroit sistemleri Güneş Sistemi’nde oldukça yaygın ve bu tür sistemlerde yapılan müdahaleler, beklenmedik yan etkiler doğurabiliyor. Bilim insanları ise bu tür deneysel görevlerin, gelecekteki olası asteroit yönlendirme operasyonlarının planlanmasında kritik rol oynayacağını düşünüyor. DART’ın sağladığı veriler, yalnızca bir teknolojik demonstrasyon değil aynı zamanda asteroit dinamiklerini daha iyi anlamak için eşsiz bir veri seti olarak görülüyor.

